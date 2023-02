Hi-Fi Rush Test+

Teaser Das Studio hinter The Evil Within meldet sich überraschend mit einem stilsicheren und urkomischen Action-Adventure zurück. Darin prügelt ihr Roboter im Takt der Musik die Schrauben aus dem Leib.

Der Grafikstil der Umgebungen weckte bei mir Erinnerungen an Jet Set Radio. Nach diesem Blick auf die Metropole seid ihr aber länger in Fabrik-Gängen unterwegs. Doch hält Hi-Fi Rush durchaus noch ganz andere Kulissen bereit.

Ausführliche Einführung ins rhythmische Prügeln

Beim Sieg über die Bosse am Ende eines Kapitels gibt es öfter besondere Punkteauswertungs-Szenen.

Beat It

Per Knopfdruck teleportiere ich Peppermint an meine Seite, damit sie automatisch Boss-Lady Rekka unter Beschuss nimmt und ihren blauen Schild zerstört. Später brauche ich andere Helfer gegen andere Schild-Typen. Das automatische Zielen

Inszenierung mit massig Stil

Meinung: Hagen Gehritz Musik ist in Hi-Fi Rush das A und O. Nicht nur weil der eigens komponierte Soundtrack rockt und vereinzelt Lizenz-Musik eingestreut wird, etwa wenn Chai in eine Cafetaria voller Feinde stürzt und dann Invaders Must Die aus den Boxen dröhnt. Die Grundidee der ryhtmischen Prügelei ist nicht nur ein Gimmick, an jeder Ecke wippt die Action im Takt, vom Level-Design bis hin zu den fantastischen Cutscenes, die eine ähnliche Energie wie die Filme von Edgar Wright versprühen. Gleichzeitig ist sind die Standard-Kämpfe gnädig. Wo mir Metal - Hellsinger bei Patzern die Vocals abdreht, zieht mir Hi-Fi Rush nur Punkte ab – doch beim Paradentiming wird Chais Abenteuer streckenweise fies.



Nach etwas Eingewöhnung hatte ich Spaß daran, getimt in die Tasten zu hauen und regelmäßig mit Finishern die Robofeinde einzudosen. Allerdings kam bei mir trotz allem, was mit der Musik zusammenspielt, kein außergewöhnlicher Flow in den Kämpfen auf. Vielmehr war der Rythmus etwas, worauf ich zusätzlich achten musste und bei all den visuellen Hinweisen und Warnungen und Mechaniken wurde das stellenweise zum Overkill. Überwogen hat aber der Spaß. Der speißt sich auch aus der ansteckenden Energie, die Art Design, stilsichere Regie und liebevolle Details erzeugen. Und natürlich die gut getimten Gags, die bei mir zünden, obwohl ich Chai in seiner bräsigen Überheblichkeit oft anstregend finde.



HI-FI RUSH PC

Einstieg/Bedienung Gute Steuerung mit Gamepad sowie Maus und Tastatur

Sehr ausführliches Tutorial und viele visuelle Hilfen für Rhythmus-Aspekt

Vier jederzeit änderbare Schwierigkeitsgrade Kamera gewährt in Kampf nicht immer guten Überblick

Nur Autospeichern auf aktuell laufendem Savegame möglich Spieltiefe/Balance Solo-Kampagne mit rund 12 Stunden Laufzeit

Facettenreiches Kampfsystem belohnt Spielen im Takt, statt Fehler zu bestrafen

Starker Humor und viele liebevolle Details in der Spielwelt

Freischaltbare Moves und weitere Charakterverbesserungen

Entdeckung wird mit Collectibles, Power-ups und Währung belohnt

Riege an kuriosen Verbündeten und Bösewichten Rhythmus-Hilfen, Angriffs-Warnungen und mehr zugleich können teils überfordern

Parieren im Vergleich zu den anderen Rhythmus-Mechaniken recht knifflig

Held Chai kann mit seinem übersteigerten Ego nerven

Wechselhaft gelungene Sprungpassagen Grafik/Technik Sehr schöner Comic-Grafikstil

Extrem stilsichere Cutscene-Regie

Teils sehr schöner Einsatz visueller Effekte Etwas viele Fabrik- und Labor-artige Umgebungen Sound/Sprache Sehr gelungene englische und deutsche Vertonung

Klar unterscheidbare Feedback-Sounds für indivduelle Aktionen, wenn sie passend zum Beat ausgelöst werden

Rockiger Original-Soundtrack ergänzt um gezielten Einsatz von Lizenz-Musik Multiplayer Nicht vorhanden 8.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Minimum: Win 10, i5-6500/Ryzen 3 1200, GTX 1050/RX 560, 8 GB RAM, 20 GB HDD

Maximum: Win 10, i7-6700/ Ryzen 5 1500X, RTX 2070/ Arc A750, 8 GB RAM, 20 GB HDD

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIm Zuge des kürzlich veranstalteten Developer-Direct-Events von Xbox wurde das bis dahin unangekündigteüberraschend auf den Markt gebracht. Schon 2017 begann die Entwicklungsgeschichte des Action-Adventures. Die Idee, knackige Action mit Rhythmus-Elementen zu kombinieren lag wohl in der Luft, denn seitdem haben schon einige Titel das Konzept umgesetzt: No Straight Roads (im Test ) setzte ebenfalls auf Third-Person-Action, während BPM - Bullets Per Minute (im Check ) und Metal - Hellsinger (in der Viertelstunde ) das Pferd aus der Ego-Sicht aufzäumten.In Hi-Fi Rush spielt ihr den jungen Mann Chai, der als Testperson am Armstrong-Programm der Firma Vandeley teilnimmt. Allerdings gibt es einen Fehler und statt nur einen Robo-Arm zu erhalten, wird dazu sein Körper mit seinem Music Player verbunden. Nun gilt er als ein Defekt und soll eliminiert werden. Gemeinsam mit der Hackerin Peppermint macht ihr euch also daran, der Führungsetage des Konzerns die Meinung zu geigen. Der mit einem gitarrenähnlichen Klotz um sich schlagende Chai würde innicht fehl am Platz wirken und tatsächlich waren die Filme voneine Inspiration für Game Director. Der Regisseur adaptierte nicht nur besagten Comic für die Leinwand, zu seinem Werk zählt auchdoch schon lange vorher baute der Brite Szenen in seine Filme ein, in denen die Action stark auf die Musik choreographiert war.Im oben eingebundenen 4K-Testvideo seht ihr, dass auch gewisse Stilmittel für visuelle Gags aus den Wright-Filmen sich bei Hi-Fi Rush wiederfinden. Doch der Titel weiß im PC-Test auch viele weitere charmante Saiten anzuschlagen.Das Spielgeschehen läuft in Hi-Fi Rush im Takt der Musik ab. Das seht ihr auch an der Umgebung, in der sich allerhand passend zum Beat bewegt. Das dient zum einen als visuelle Hilfe, der Effekt wird aber auch ganz direkt spielerisch relevant bei den Hüpfpassagen, die als Auflockerung taugen, aber etwas träge daherkommen. Das kommt nicht nur von Chais Verhalten in der Luft. Da alles auf die Musik abgestimmt ist, gilt es öfter zu warten. Insbesondere, wenn man es beim ersten Versuch nicht schafft, die richtige Gelegenheit zu nutzen. Da gefiel es mir besser, die Umgebungen ohne Herausforderungsfaktor auf den Kopf zu stellen und das wird auch mit versteckten Power-Ups und mehr belohnt. Chips und Zahnräder zum Beispiel investiert ihr in passive Boni, neue Kombos oder Supermoves.Die rythmischen Kämpfe bilden aber den spielerischen Kern. Darin sollt ihr passend zur Musik Roboter vermöbeln. Hi-Fi Rush investiert viel Mühe, um das am Anfang anschaulich und unterhaltsam zu erklären und gibt euch bei jedem der Grundelemente mehrfach Gelegenheit zu üben. Das macht Tango Gameworks vorbildlich. Dazu gibt es eine optionale Taktanzeige und allgemein viele, viel visuelle Hilfen, um in den Groove zu kommen und den ebenfalls passend zum Rhythmus startenden Angriffen der Feinde auszuweichen. Auch das Sound-Design gibt klasse Feedback. Unter anderem werden Ausweichschritte im Takt mit leichten Beckenschlägen belohnt, Sprünge mit Gitarrenkreischen und Schläge mit einem euphorischem "Hey" vom unsichtbaren Publikum.Grundsätzlich nutzt ihr leichte und schwere Angriffe, die ihr zu einer ganzen Reihe Kombos verkettet, die in jeweils eigene Finisher-Attacken münden. Baut ihr die Kombos nicht passend zum rockigen Spielsoundtrack, hindert das Chai nicht am Randallieren. Doch für den finalen Angriff müsst ihr zur rechten Zeit drücken, sonst wird er nicht ausgelöst. Selbiges gilt für die Super-Manöver, die ihr bei voller Spezialleiste abbrennt. Da gibt es aber eine separate Einblendung, sodass es letztlich ein Quick-Time-Event ist. Die häufigen Finsiher und die Abschlussbewertung liefern ein schönes Belohnungsgefühl, wenn man mit dem Beat harmoniert.Es bleibt aber nicht bei diesen Grundlagen. Per Magnet zieht ihr euch an Gegner, um bestimmte Schilde zu knacken und Extraschaden anzurichten beschwört ihr Verbündete und manche Gegnertypen wollen mit Paraden gekontert werden – die Keilerei in Hi-Fi Rush bietet also einige Tiefe. Die meisten Aspekte im Kampf laufen aber sehr rund. Die Kamera ließ mich bisweilen im Stich (ihr könnt keine Gegner aufschalten) und beim Einsatz von Helfern attackieren diese eigentlich das aktuell beharkte Ziel, in der Praxis jedoch erwies sich das manchmal als unzuverlässig.Gerade bei einem ganzen Haufen Feinden oder bei den spaßigen Bosskämpfen habe ich mir aber oft Backenfutter eingefangen, wenn ich passend zu Beat ausweichen wollte. Daher habe ich mich da auf die Animationen konzentriert und den Rhythmus-Aspekt ausgeblendet. Hi-Fi Rush fand ich dabei auch sehr gut mit Maus und Tastatur spielbar. Allein das Herbeirufen von Verbündeten finde ich mit der linken Alt-Taste standardmäßig nicht allzu bequem platziert. Sehr schön ist, dass ich die Partner bequem per Mausrad durchschalten kann.Mit Chai als Helden wurde ich persönlich nicht ganz so glücklich. Er hat ständig eine große Klappe und leider oft genug auch nichts dahinter. Wenn er nach einer Erklärung anfängt mit “Äh, worum geht’s? Hab nicht aufgepasst”, finde ich das nicht lustig. Mit seinen Spinnereien kann ich mich da schon eher anfreunden. Und er ist die typische Art Held, die oft hinfallen und durch die Gegend geschleudert werden, den Part spielt er sehr gut. Dazu kommen eine Reihe charmanter Nebencharaktere, eine süße Robokatze und die skurile Besetzung der Vostandsetage. Doch auch deren Robo-Schergen gibt Tango Gameworks in den Zwischensequenzen einigen Charme. Das ganze Spiel wurde übrigens auch komplett auf Deutsch vertont und die Synchro-Fassung kann sich hören lassen.Die Inszenierung ist ein ganz großer Pluspunkt von Hi-Fi-Rush. Auch die Cutscenes sind nach der Musik getaktet und schafft so epische Momente und coole Choreographien. Besonders gefiel mir aber der alberne Humor mit schön getimten visuellen Gags. Eingestreute Satire über den Arbeitsalltag in der Megafirma und weitere witzige Details sorgen auch beim Erkunden für Lacher. Doch nicht nur in den Cutscenes, auch bei Skript-Events im Gameplay beweist Tango Gameworks nach The Evil Within (im Test und Ghostwire - Tokyo (im Test ) einmal mehr seine Stilsicherheit. Das Studio weiß, wie man mit visuellen Effekten auf den Putz haut.Der comichafte Grafik-Stil ist ebenfalls wunderschön umgesetzt, wie ihr auch im Testvideo sehen könnt. Auch wenn die Kapitel insgesamt für ausreichend Tapetenwechsel sorgen, seid allerdings doch öfter in Fabrik-Szenarios unterwegs, die optisch recht ähnlich wirken können.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)