Diablo 4 startet auf Steam mit schlechten Reviews und guten Verkäufen

Diablo 4 ist seit dem 17. Oktober auch auf Steam erhältlich. Zuvor war das Spiel für den PC via Activision-Blizzards eigenem Battle.net-Shop verkauft worden. Auf Steam gibt das Spiel ein gemischtes Bild ab: Einerseits wird es in den Top-10 der meistverkauften Spiele geführt, dort belegt es derzeit Platz 8, hinter Endless Dungeon und Dead by Daylight, aber vor dem (derzeit reduziertem) Elden Ring. Andererseits sind die Nutzerbewertungen nicht so positiv, wie es für ein AAA-Spiel üblich wäre, sondern steht die Wertung bei 51% positiven Reviews. Außerdem sind die Spielerzahlen mit einem Hochpunkt von 7154 nicht überragend.

Diablo 4 hatte zu Beginn sehr positive Reviews bekommen, auch im Test auf GamersGlobal gab es eine positive Wertung. Seitdem aber wurde von Spielern insbesondere das Endgame nach der Kampagne teils heftigst kritisiert. Zum Steam-Release wurde auch ein Update veröffentlicht, das teilweise die Kritikpunkte direkt angeht. Ob das die Kritiker besänftigen wird muss sich aber noch zeigen, beziehungsweise ist den schlechten Nutzerwertungen zufolge das negative Bild des Spiels in den Spielerköpfen zumindest bisher noch verankert.