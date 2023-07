Montagmorgen-Podcast #495

PC

Teaser Jörg schwärmt von seinem neuesten Technikwunder und zerlegt die KI von Jagged Alliance 3, Hagen spoilert den DLC von The Callisto Protocol und dann trifft auch noch Videospielgeschichte auf Altrocker.

Ein neuer Montag ein neuer MoMoCa. Jörg lässt Jagged Alliance 3 immer noch nicht los und Hagen rang im All mit dem eigenen Verstand und Biophage-Mutanten. Im Verlauf der Woche gibt es auch noch eine Dosis Söldner-Taktik in der Stunde der Kritiker und einen blumigen Test und am Ende wird Jörg noch positiv von Hagen überrascht und zieht wiederum überraschend eine Band-Metapher aus dem Hut.

