Jagged Alliance 3 bekommt U-Bahn-Quest mit Version 1.4

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Jagged Alliance 3 wird von Entwickler Haemimont Games am 18. Dezember ein Update bekommen, das neben verschiedenen Verbesserungen auch eine neue Questreihe in das Rundenstrategiespiel einbauen wird. Die Questreihe "U-Bahn" soll zur Mitte des Spiels platziert werden, wichtig sein und den zweiten Weltkrieg referenzieren – deswegen bleibe der Name auch in der englischen Version deutsch. Und auch wenn nicht wirklich mit einem funktionierenden U-Bahn-System unter der Spielkarte zu rechnen ist, gebe es tatsächlich ein bisher nicht näher erklärtes unterirdisches Transportsystem.

Bei den weiteren Änderungen wurden Verbesserungen für die Sat-Ansicht und dem Konfliktbildschirm herausgestellt, dazu eine Überarbeitung der Sektorenvorräte und mit der Mehrfachauswahl im Inventar eine Komfortverbesserung. Diese Änderungen seien mit den Quests Teil des kostenlosen Updates 1.4.

Jagged Alliance 3 erschien Mitte diesen Jahres für den PC, letzten Monat für Playstation 4 und 5 sowie für Xbox One und Series X|S. Die PC-Version war im GamersGlobal-Test positiv besprochen worden, auch die Konsolenversion schnitt im Spiele-Check gut ab.