Teaser Jörg kehrt aus der Berliner Vault zurück, Hagen hat Elden Ring mal anders erlebt. Dazu: Die Entstehungsgeschichte zum KI-Bild für die Merch-Shop-News und natürlich die Vorschau und eure Fragen.

Der Montag ist gekommen, da ist der entsprechende GG-Podcast nicht weit. Jörg und Hagen haben beide diesmal einiges an Wochenendberichten parat mit Serien, Spielen, Lesestoff und Anekdoten zur Einrichtung des Merch-Shops. Auch ein Update zur Grillfest-Planung fehlt nicht. Aber auch danach geht es weiter rund mit Lob(!) für die Sonntagsfrage, der Entstehung eines neuen Kosenamens für eine gewisse Teilgruppe der Userschaft und euren User-Fragen (Hausaufgabe für diese Episode: einfach Question! von System of a Down in Endlosschleife hören oder etwas anders tun, das euer Fragezentrum stimuliert, um dann direkt eine User-Frage in der Kommentarspalte unter dieser Folge absetzen).

Die Timecodes dieser Folge: