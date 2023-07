Die besten Jagged Alliance 3 Tipps Guide

Teaser Jörg Langer hat Jagged Alliance 3 durchgespielt und hier die 55 Tipps versammelt, die er gerne selbst gewusst hätte zu Spielbeginn. Denn man kann sich das Leben leichter machen und dennoch Spaß haben.

Nach dem Motto „Hätte ich das gewusst, als ich zu Spielen anfing“ habe ich hier einige Tipps, hinter denen rund 80 Stunden Spielzeit stecken. Viel Erfolg mit euren Söldnern!



Jagged Alliance 3 zu spielen (das ich übrigens durchgespielt habe). Ich nummeriere sie zur besseren Übersicht durch und unterteile sie grob in Startphase, Erkundung, Kampf und Satellitenkarte. So kann ein Alter Ego aussehen, das euch gut durchs Spiel begleitet: Führungsqualität haben die wenigsten anheuerbaren Mercs, die ist aber wichtig fürs Miliz-Ausbilden. Und Beweglichkeit sowie Kraft sind sowieso Trumpf, siehe Tipps 04 und 05. Die folgenden Tipps setzen voraus, dass ihr wisst, wie herum bei einem Rundentaktikspiel die Maus gehalten wird, ich verschone euch auch mit hilfreichem Geschwätz der Marke „macht mehr Schaden als der Gegner“. Vielmehr sind das alles Tipps, von denen ich wünschte, ich hätte sie schon gewusst, als ich anfing,zu spielen (das ich übrigens durchgespielt habe). Ich nummeriere sie zur besseren Übersicht durch und unterteile sie grob in Startphase, Erkundung, Kampf und Satellitenkarte.



Tipps für den Spielstart

Tipp 01: Söldnerzahl

Tipp 02: Eigenen Söldner erschaffen

Den eigenen Söldner erschafft ihr, indem ihr am Anfang oben „I.M.P.-Web“ anklickt und dort den Psychotest-Login weiterklickt. Nun aber nicht per Psycho-Fragen (obwohl die lustig sind), sondern direkt per Schieberegler eure Werte bestimmen. Ich rate zu je 85 Kraft & Beweglichkeit, je 80 Weisheit & Geschicklichkeit, je 70 bei Gesundheit, Führung und Treffsicherheit, je 5 Sprengstoff und Medizin und 0 bei Technik. „Unterhändler“ ist der aus meiner Sicht beste Perk, der Rest ist Geschmackssache (ich nehme gerne den Automatikwaffen-Bonus). Das Prozedere kostet einmalig 6999 Dollar, danach wird nie wieder Sold fällig für euer Alter Ego. Es bleiben 23.001 Dollar für Rekrutierungen.



Tipp 03: Jeder Söldner hat eine einzigartige Fähigkeit

Es geht um Spaß! Also wählt eure Truppe ruhig nach Lust und Laune und Sprachausgabe. Wenn ihr aber etwas methodischer drangehen wollt, habe ich konkrete Tipps für euch, welche Attribute am wichtigsten sind, und was sie machen. Außerdem solltet ihr, nachdem der Anfangstrupp erweitert werden kann, auf die einzigartige Fähigkeit jedes Söldner achten (blaues Icon): Diese Unique Skills bestimmen ihre Effektivität und Rolle in eurer Partie stärker als ihre nackten Attribute! Aber nun zu selbigen…



Tipp 04: Beweglichkeit (BEW)

BEW ist das wichtigste Attribut, da es sich direkt auf die Aktionspunkte (AP) auswirkt, und die benötigt ihr im Rundenkampf für wirklich alles, vom Bewegen bis zum Schießen. Verzichtet möglichst auf Söldner mit einer Beweglichkeit von unter 70 (Steroid etwa hat nur 56!) – dann haben sie nämlich nur 8 oder 9 AP. Es sei denn, ihr wollt den Söldner nur als Mechaniker oder Miliz-Ausbilder einsetzen oder seht Chancen, ihn über die Zeit per „Söldner trainieren“ mehrmals fortzubilden. Die meisten Söldner haben einen BEW-Wert in den 80ern und resultierend daraus 12 Aktionspunkte, in den hohen 80ern sind es 13 AP, in den 90ern 14 AP und maximal 15 AP (bei BEW 100). Meinen Tests nach könnte es ab Söldnerlevel 6 einen Bonus von 1 AP geben, aber sicher bin ich nicht.



Jedenfalls bringt „hohe Moral“ +1 AP und „sehr hohe Moral“ +2 AP, „geringe Moral“ entsprechend -1 AP und „sehr geringe“ -2 AP. Der „Müde“-Zustand verursacht -1 AP, „Erschöpft“ -2 AP, und wenn ihr durch Feindfeuer „unterdrückt“ seid, sind das -4 AP. Weder das Inventar noch die Rüstung noch Wunden haben Einfluss auf die AP, allerdings kosten euch mittlere und schwere Rüstungen die „AP-freie Bewegung“ (deren Weite ebenfalls abhängig von BEW ist) teilweise oder ganz. Schlussendlich bestimmt BEW, wie gut ein Söldner schleicht. Ich sage ja, es ist der wichtigste Wert!



Tipp 05: Kraft (KRF)

Zweitwichtigster Wert ist die Kraft (KRF). Sie beeinflusst zwar auch zwei weniger entscheidende Dinge, nämlich den Schaden im Nahkampf sowie die Wurfreichweite (Messer, Granaten) – vor allem aber die Zahl der Inventar-Slots: Weniger als 4 gibt es nicht, ansonsten gilt folgende Tabelle:

KRF 55-59 = 5 Inventar-Slots

KRF 60-64 = 6 Inventar-Slots

KRF 65-69 = 7 Inventar-Slots

KRF 70-74 = 8 Inventar-Slots

KRF 75-79 = 9 Inventar-Slots

KRF 80-84 = 10 Inventar-Slots

KRF 85-89 = 11 Inventar-Slots

KRF 90-94 = 12 Inventar-Slots

KRF 95-99 = 13 Inventar-Slots

KRF 100 = 14 Inventar-Slots

Da es in Jagged Alliance stark um Loot und Ausrüstung geht und eure Söldner auch im Kampf flexibler sind, wenn sie viel dabei haben können (etwa Sprengkörper, Munition, Verbandskasten, Wechselrüstung), ist die Zahl der Slots wirklich wichtig. Allerdings: Einige Fernkampf-Spezialistinnen haben wenig Kraft, und ich habe sie dennoch sehr gerne eingesetzt.



Tipp 06: Treffsicherheit (TRF) + Geschicklichkeit (GES)

Tipp 07: Gesundheit



Tipp 08: Weisheit

Tipp 09: Restliche Attribute sind für Spezialisten

Tipp 10: Squad-Zusammensetzung

Einen Aufklärer (hohe Weisheit), der Loot, Minen und Fallen aufspürt. Das kann euer Anführer sein, wenn ihr meinem Tipp 2 folgt.

(hohe Weisheit), der Loot, Minen und Fallen aufspürt. Das kann euer Anführer sein, wenn ihr meinem Tipp 2 folgt. Einen Techniker (entschärft Elektro-Fallen, hackt, repariert).

(entschärft Elektro-Fallen, hackt, repariert). Einen Sanitäter

Einen Sniper (hohe Treffsicherheit und hohe Beweglichkeit)

(hohe Treffsicherheit und hohe Beweglichkeit) Einen Sprengstoff-Meister (entschärft Sprengfallen). Wenn er auch Kraft hat, ist er außerdem ein toller Granatenwerfer

(entschärft Sprengfallen). Wenn er auch Kraft hat, ist er außerdem ein toller Optional einen dedizierten Attentäter (hohe Beweglichkeit fürs Schleichen und die AP, hohe Kraft für effektive Messerangriffe).



Tipp 11. Eine gute Anfangssquad

Grizzly (3060$/Woche) kämpft gut und hat 95 Kraft – mit einem Stemmeisen bekommt er jedes Schloss im Spiel auf und jede Kiste. Und er kann auch etwas reparieren und Sprengstoff einsetzen.

(3060$/Woche) kämpft gut und hat 95 Kraft – mit einem Stemmeisen bekommt er jedes Schloss im Spiel auf und jede Kiste. Und er kann auch etwas reparieren und Sprengstoff einsetzen. MD (3770$/Woche) ist als Sanitäter in dieser Preisklasse ungeschlagen, und kämpft auch gut.

(3770$/Woche) ist als Sanitäter in dieser Preisklasse ungeschlagen, und kämpft auch gut. Kalyna (4200$/Woche) hat als großes Problem ihre geringe Kraft (Inventar-Slots!), gibt aber eine gute Sniperin ab und bringt euch Technikkompetenz und – ganz selten bei den Söldnern – hat leidliche Führungskraft (52).

(4200$/Woche) hat als großes Problem ihre geringe Kraft (Inventar-Slots!), gibt aber eine gute Sniperin ab und bringt euch Technikkompetenz und – ganz selten bei den Söldnern – hat leidliche Führungskraft (52). Igor (3770$/Woche) oder einen anderen ordentlichen Kämpfer.

Manchmal sind Söldner nicht verfügbar, dann nehmt einfach einen ähnlichen Ersatz. Statt MD tut es beispielsweise auch

, die außerdem eine der zwei oder drei besten Mechaniker im Spiel ist.

Tipp 12: Den NPC Larry früh und kostenlos rekrutieren

Tipp 13: Weiterer M.E.R.C.-Söldner: Biff

Tipps für den Satellitenkarte-Modus

Tipp 14: Zum Kampfbeginn schnell verbergen

Tipp 15: Ausbreitung priorisieren

Tipp 16: Stadtfelder sichern

Tipp 17: Milizen trainieren, wo immer es geht

Tipp 18. Techniker auslagern

Tipp 19: Wer rastet, der rostet

Tipp 20: Sektor durchschleichen

Tipp 21. Mit mehreren Squads angreifen

Tipp 22: Gegner in die Zange nehmen

Tipp 23. Satelliten-Icons nutzen



Tipp 24: Inventar-Management

Tipp 25: Nicht "per Gießkanne" reparieren

Tipps für die Erkundung der Maps



Tipp 26. Schneller looten dank Alt

Tipp 27: Flohmarkt-Tausch statt Shop

Tipp 28: Wie bekomme ich Medizin?

Tipp 29: Minen = Schrott

Tipp 30: Fallen richtig entschärfen

Tipp 31: Stemmeisen oder Schlosserwerkzeug

Tipp 32: Loot und Wertgegenstände

Tipps zu Munition, Waffen und Modding



Tipp 33. Wie man an Munition kommt

Tipp 34: Verschrotten statt sammeln

Tipp 35: Einen Hub-Sektor wählen

Tipp 356 Haushalten ist des Söldners Pflicht

Tipp 37: Das Kleingedruckte lesen

Tipp 38: MGs sind die vielleicht beste Waffe!



Tipp 39: Sanitätskästen wieder auffüllen

Tipp 40: Messer und Macheten

Tipp 41: Beim Modifiziere lieber konzentieren

Tipp 42: Snipergewehre bevorzugen

Tipp 43: Beste Assault Rifle

Tipp 44: Beste MP

Tipp 45: Modifizieren-Reihenfolge

Tipp 46: Quicksave spart Schrott

Tipps zum Kampf



Tipp 47. Überwachungszonen nutzen

Tipp 48: KI-Kegel kontern

Tipp 49. Indirekte Effekte nutzen

Tipp 50: Einzelschuss oder Salve?

Tipp 51. Körperzonen: Wohin schießen?

Tipp 52: Was tun bei "?" als Trefferzone?

Stehen keine Körperteile zum Anvisieren zur Wahl, sondern nur ein

, kann euer Söldner diesen Gegner nicht sehen. Ist eine "Mauer" davor gezeigt, steht er sogar hinter einem Hindernis wie einer Wand.

Doch wenn euer Kämpfer

sehr treffsicher ist und gut zielt (also bis der Kreis gelb ist und maximal klein), sind dennoch Treffer möglich – je nach Waffe sogar durch Holzwände hindurch!

Tipp 53: Granaten werfen ohne Umschalten

Tipp 54: RPGS contra MGL & Mörser

Wichtige Quests fürs Spielende



Tipp 55: Was Emma von euch will

Den Präsidenten retten – klar. Colonel Facheux in seinem Fort besiegen. Eine Adonis-Führungskraft in ihrem Bunker nicht nur besiegen, sondern auch genügend Beweise gegen sie sammeln. Die Ordnung in der Adjani-Region wiederherstellen (womöglich müssen hierzu alle Sektoren im Nordosten von der Legion erobert werden). Das Rätsel um die Infizierten und das Sanatorium lösen. Die Kampfdrogen-Experimente in Landsbach aufzudecken Verhindern, dass das Le Lys Rogue in Pantagruel durch „Legonsschläger“ nach Spielende abgefackelt wird (vielleicht hängt das mit einer Quest rund um Smiles und eine Prostituierte zusammen). Den Grünen Diamanten finden (vermutlich bei Biff) und ihn an Grand Chien aushändigen.

Bonustipp: Beim Autokampf geht es oft haarsträubend zu, was das Ergebnis und die Beute anbelangt. Ladet ruhig neu! (Trivia: Hier löscht Jackhammer zwei Drittel meiner autokämpfenden Squad aus, was immer noch als "Entscheidender Sieg" gilt für mich)

Ihr dürft im Spiel nur(die Zahl der Squads ist faktisch nicht beschränkt), dazu gehört euer Alter Ego (also nicht vergessen, bei Spielbeginn den Psychotest zu machen, siehe Tipp 02!) und ggf. weitere Söldner, die sich euch im Spiel anschließen und kein regelmäßiges Honorar fordern. Umso wichtiger ist die Auswahl. Es gibt zwar kaum echte Loser unter den Söldnern, dennoch könnt ihr Geld sparen, wenn ihr wisst, was ihr tut.Entgegen der Intuition istnicht das Wichtgste für einen Söldner. Ja, sie bestimmt stark eure Trefferchance, aber das tun auch viele andere Faktoren wie Waffen-Mods, Entfernung zum Ziel, anvisiertes Körperteil, eigene Haltung (liegend gibt’s je nach Waffe Boni) und Panzerung des Gegners. Und per „Zielen“ (auf das Körperteil rechtsklicken statt linksklicken, geht auch mehrmals, und der Zielkreis wird immer kleiner) könnt ihr die Chance deutlich erhöhem – wofür ihr wiederumbenötigt, die zudem die Chance auf heimliches Töten erhöht. Ich würde deswegen Treffsicherheit + Geschicklichkeit zusammen auf Platz 3 der wichtigen Attribute setzen.Erst jetzt kommt die, die direkt eure Trefferpunkte bestimmt, teils noch modifiziert durch Skills. Aber: Gute Rüstung kann einen niedrigen Gesundheitswert kompensieren, und ein Sniper ist meist eh weiter hinten und dadurch nicht so gefährdet. Deswegen nur Platz 4.kommt als nächstes auf der Attribute-Prio-Liste von Jagged Alliance 3 – damit spürt ihr Fallen und Minen auf und lernt schneller dazu, sowohl einfach von allein im Kampf (was aber sehr selten passiert) als auch beim Trainieren durch einen Söldnerkameraden. Macht Platz 5.Die restlichen vier Werte(TEC),(SPR)(MED) und(FHR) braucht nicht jeder Söldner, sie könnt ihr mit Spezialisten abdecken (auch wenn SPR wichtig für alle ist, die Granaten werfen wollen.)Eine autarke 6er-Squad sollte haben:Und klar, etliche Schützen, später auch ein oder zwei Experten für Schwere Waffen gehören auch in eure Streitkraft, aber das kommt dann eh quasi von selbst. Die teureren Söldner erfüllen oft mehr als eine Rolle, aber ich bin ausschließlich mit Rekruten und Veteranen (statt Elite und Legendär) durch Jagged Alliance 3 gekommen.Für eure konkreteempfehle ich euch, eure 23.001 $ (6999 hat euch ja euer Alter Ego gekostet, siehe Tipp 2) in etwa so einzusetzen:Ihr habt nun noch etwa 8300 Dollar übrig, sodass euch eine einzige abgefangene Diamantenlieferung (die bringt 12.000) ausreicht, um wieder auf 20.000 zu kommen – nach einer Woche werdet ihr etwa 15.000 Dollar brauchen, um die erwähnte Truppe eine weitere Woche zu bezahlen. Nicht lange danach müsstet ihr eigentlich die erste Insel erobert haben und die erste Diamantmine eingenommen, sodass Geldsorgen passé sind fürs Erste. Geht euch aber doch das Geld aus, so entlasst eben ein oder zwei Söldner, behaltet ihre Ausrüstung, und holt euch dieselben Söldner wieder (sie sind allerdings ein paar Tage beleidigt) oder ersetzt sie durch bessere.Halt, das sind bislang ja nur fünf Söldner, in eine Squad passen doch sechs? Und es fehlt noch ein Sprengmeister? Dafür empfiehlt sich(2.990$/Woche), der außerdem eine fantastische Unique Fähigkeit hat (er bastelt kostenlos 2 Rohrbomben alle 7 Tage). Aber damit schmelzen eben eure Reserven auf 5.000 Dollar. Oder aber ihr kommt eine Weile ohne Sprengmeister aus und holt euch dann zügig und fast kostenlos Larry, siehe nächster Tipp. Oder ihr holt euch beide, Barry und Larry!ist ein alter Bekannter aus Jagged Alliance 2 und ein toller Sprengmeister, der euch, und nebenher einen sehr guten Sanitäter abgibt. Er wartet in Sektor F7, doch zum Anwerben braucht ihr einige Dialoge und 1 Spritze Metaviron. Diese findet sich als seltenes Loot, es gibt aber in Fleatown (H9) ganz im Südwesten der Map den NPC, der euch „Beuteboxen“ anbietet gegen für einen oder mehrere winzige(n) Diamanten (hebt diese also auf, wenn ihr sie findet, sie bringen eh wenig Geld). Wenn nicht:im angrenzenden Sektor H8 verkauft euch welche. Eines der ca. 10 Items, die ihr zufällig in einer Beutebox finden könnt, ist eine Metaviron-Spritze, auch die anderen „Gewinne“ sind den Einsatz wert! Aber: Nach fünf Lootboxen bekommt ihr nichts mehr. Also: Voher speichern, mit ein wenig Probieren habt ihr dann schnell die Metaviron-Spritze für Larry.Larry ist im übrigen einer von mehreren M.E.R.C.-Söldnern (der ehemaligen Konkurrenz-Söldnertruppe von A.I.M. in Jagged Alliance 2), auf die ihr treffen könnt. Aber Achtung: Nicht alle sind euch freundlich gesinnt. Der Wichtigste:wird in der in Sektor A8 mitsamt demgefangen gehalten. Biff kann sterben, wenn ihr ihn nicht schnell genug befreit – er stirbt meinen Notizen nach am 17.5.2001 zwischen 11 und 12 Uhr morgens. Also sputet euch, dorthin zu kommen, der Weg ist weit und die Gegnerschar groß.Wenn ihr selbst einenstehen eure Leute zu Kampfbeginn immer aufrecht. Legt deshalb „alle auswählen“ auf eine leicht zugängliche Taste (die voreingestellte Tilde funktioniert zumindest bei mir nicht) und drückt sofort nach Klick auf den „Einsatz“-Button erst diese Taste und dann sofort „h“, damit wechseln eure Leute in den-Modus und gehen in die Hocke. Schaltet schnell zur zweiten und ggf. dritten Squad um und wiederholt das, danach seid ihr innerhalb von wenigen Sekunden in den meisten Fällen erst mal vor Entdeckung sicher, und könnt euer Vorgehen in Ruhe planen, Wächter wegsnipern und so weiter.Bei den zusolltet ihr euch langsam über die Karte vorarbeiten und in einem Gebiet erst mal diepriorisieren und danach die(Aussichtsturm-Symbol), vor allem die in F7 und G10 und später D10 – denn wenn ihr diese kontrolliert, spawnen von dort keine Gegner mehr und nerven euch. Sektor F7 könnt ihr übrigens leichter erobern, wenn ihr im nördlich davon liegenden Sektor E7 die Spezialaktion „Ablenken“ ausführt. Dann laufen eine Handvoll der Söldner aus F7 nach E7 an, entsprechend weniger verbleiben im Außenposten. Außerdem laufen durch G10 und D10 die Patroullien der Feinde und auch– so bringt euch die KI, wenn ihr dort Miliz und vielleicht auch ein paar Söldner habt, quasi kostenlos immer neue Ausrüstung und Diamanten vorbei…Erst mit dritter Prio nehmt ihr diein der Nähe ein, die euch oft Nebenquests einbringen oder speziellen Loot. Als erstes natürlich die-Sektoren. Ganz wichtig: Wo ihr mal seid, bleibt iht auch, will heißen: Immer als erstes nach der Eroberung einmalmit eurem Angriffstrupp (=4 Rekruten), bevor ihr weiterzieht., besser sogar zweimal hintereinander (=8 Rekruten). Währenddessen repariert ihr natürlich Waffen, heilt Verwundete und trainiert Söldner.Baldmöglichst solltet ihr eine Minisquad mit einemhaben, dessen Hauptzweck das Miliz-Ausbilden ist. Er übernimmt nach einer Eroberung das Trainieren vom Haupttrupp und päppelt nach Abwehrkämpfen die Milizen anderer Sektoren wieder auf – ohne dass ihr jedes Mal euren Haupttrupp dafür vorbeischicken müsstet. In jeden Sektor passen maximal 8 Milizen, schöpft das aus und trainiert sie auch immer zu Veteranen – dazu ist in einem leeren Sektor viermal die Aktion „Miliz-Ausbildung“ notwendig (Elite werden sie nur durch Kämpfe).Ebenso spricht nichts dagegen, den Item-Reparierer in eine eigene Squad, die in der Regel gar nicht kämpft, sondern nur in Regionen rumsteht, repariert und Munition herstellt – und so wiederum dem Haupttrupp erstens kostbare Zeit spart, und zweitens einen weiteren Slot für einen dedizierten Kämpfer.ist bezahlbar, kann sowohl Milizen rekrutieren als auch Items reparieren / Munition herstellen. Als reine Mechanikern oder Hacker-Spezialistin fürs Looten empfiehlt sichVergesst nicht, Söldner, die weder als Ärzte noch Patienten noch Waffenreperatoren noch Miliz-Trainer beschäftigt sind, sich gegenseitig trainieren zu lassen. Ich empfehle stark, vor allem die Beweglichkeit zu trainieren, danach die Kraft – beides sind sowohl ingame wichtige Attribute als auch Quality-of-Life-Verbesserungen für euch als Spieler…Wenn ihr in einem Sektor auf Gegner trefft, dort aber eigentlich nurwolltet, merkt euch, in welche Himmelsrichtung ihr den Sektor zu eurem Ziel verlassen müsst, stellt euch entsprechend ganz am Rand auf eurer Aufstellungszone auf und schleicht dann dorthin. Orientierung bietet das „N“-Symbol (für Norden). In der Mitte fast jedes Map-Rands ist ein Wegweiser (das können auch mal ein paar aufgeschichtete Autoreifen sein), in dessen Nähe klickt ihr dann auf „Rückzug“ und verlasst den Sektor in die gewünschte Richtung. Klickt ihr hingegen auf der Satellitenmap schon auf „Rückzug“, kehrt ihr in euren Herkunftssektor zurück, was ja auch logisch ist. Das klappt nicht auf allen Maps, manchmal müsst ihr zwingend durch Gegner durch – aber gerade in der Wildnis funktioniert es meistens, einem Kampf zu entgehen und Zeit zu sparen.Wie könnt ihr eigentlich zwei Squadslassen? Indem sie dort halbwegs gleichzeitig ankommen. Notfalls könnt ihr, wenn ihr die Angreifer seid, einfach mehrfach kurz auf „Timeline fortsetzen“ klicken, bis euch dann im Kampfbeginn-Fenster beide Squads angezeigt wrden. Dummerweise gibt es keine Timingfunktion, ihr müsst direkt nach dem Bestätigungsclick für die Bewegung von Squad 1 die Pausetaste drücken und dann den zweiten Squad zum selben Ziel schicken. Meistens klappt das aber gut.Wenn ihr ausdenselben Sektor angreift, dürft/müsst ihr auch die Squads auf unterschiedlichen Seiten der Map aufstellen. Das kann taktisch wertvolle Zangenangriffe erlauben!Vergesst nicht, auf derab und zu die Icons unten rechts durchzuschalten. Sie zeigen euch, wo Items rumliegen in den Sektoren, wo es Missionsrelevantes gibt („Notizen“) und wo Gebäude/Verstecke liegen. Oft sind das auch kleinere Verstecke, in die ihr beim ersten Entdecken nicht reingekommen seid. Und: Ein kleines Treppensymbol zeigt an, wenn ein Sektor eine Untergrund-Map hat. Durch Klick auf das winzige Viereck könnt ihr den sogar dauerhaft einblenden, wenn euch das etwas gibt.Jeder(„Sektor-Versteck“) und jederhat ein Inventar, aus dem nichts verschwindet, das ihr hineinlegt. Zudem hat jede Squad, das ist ein zusätzliches Inventar für Munition, Schrott und Medizin. Wenn ihr nun aus Squad 1 einen oder mehrere Söldner zu Squad 2 transferiert, wird anteilig auch Schrott, Medizin und ein Anteil aller Munitionstypen transferiert. Das kann sehr nerven, lässt sich aber rückgängig machen, indem ihr zur zweiten Squad wechselt und die ungewünschten Munitonstypen per Rechtsklick „fallen lasst“. Dann liegen sie im Sektorinventar und können von der anderen Squad wieder aufgenommen werden.ist wichtig und sollte mit dem Miliz ausbilden und Verwundete heilen immer die Standardaktion nach einem Kampf sein. Aber: Reparieren kostet Schrott, der später beim Modifizieren schnell verbraucht wird. Also nichts auf Verdacht reparieren sondern nur die benötigte Ausrüstung. Fragt euch in diesem Zusammenhang, ob wirklich jeder Söldner eine Zweitwaffe braucht, die er vielleicht nie einsetzt, die aber dennoch Schaden nimmt und auch für "Mental Load" bei euch sorgt (habe ich Munition dafür dabei...?).Zwei gerne übersehene Tasten sindauf der auch etwaig von euch erlangte Infos wie „Minenfeld“ direkt reingeschrieben sind, und einmaliges Drücken der, damit wird aller gefundener Loot oder noch nicht untersuchte Container hervorgehoben. Außerdem erscheinen auch die Namen oder Bezeichnungen aller NPCs, so dass ihr wichtige Gesprächspartner schneller findet.Was mich stundenlang verzweifeln ließ, bevor ich es akzeptierte: Es gibt keinen Online-Shop und auch keinen einzigen echten Händler in Jagged Allance 3! Was es gibt, etwa in Sektor H9 (Flohmarkt von Fleatown) und einigen anderne, sind „Handelstische“: Nach dem ersten Untersuchen steht dort dann „Kaufe X für Y Dollar“ oder „Kaufe X für Y GC-Franken“. Das geht dann nur einmal und Achtung, nicht versehentlich draufklicken, am Anfang tut das eurer Börse wirklich weh!wird von Sanitätern verbraucht, um zwischen Kämpfen Wunden zu beseitigen. Medizin ist am Anfang sehr knapp, darum ist mein wichtigster Tipp: Wenn ein Kampf in den ersten paar Stunden so schlecht lief, dass danach alle Söldner 3 bis 5 Wunden haben, ladet einfach neu. Ihr lauft sonst nach dem Verarzten mindestens zwei weitere Stunden eurem Mediizinmangel hinterher. Ansonsten: Grast wirklich jeden Sektor mit einem Weisheits-Crack genau ab, in fast jedem „Natur-Sektor“ und auch vielen Dörfern finden sich etliche Kräutersträuche, die euch Medizin bringen. Da aber der Wert zufällig ermittelt wird bei jedem Strauch (zwischen 2 und 5 Medizin), lohnt sich bei echter Knappheit das Quicksave vor jedem einzelnen Strauch-Looten.Manche Sektoren sind stark. Freut euch! Mit einem Team aus Aufklärer (Weisheit), der findet die Minen, und einem Sprengmeister (hoher SPR-Wert) macht ihr alle Minen unchädlich – letzteres bewahrt nicht nur eure Squads vor Verwundungen (und euch vor dem Neuladen deswegen), sondern bringt euch jeweils 2 Schrottteile. Sammelt auch sonst jedweden Schrott ein, den ihr finden könnt, er wurde bei mir ungefähr zur Spielhälfte knapper als Medizin!Vorsicht, die meisten(rote Outline um ein Objekt) sind keine Sprengfallen, sondern elektrische oder andere. Für alles, was keine Mine ist, benötigt ihr einen Söldner mit hohem, um sie zu entschärfen.Um Schlösser, Türen und so weiter aufzubekommen, gibt es immer zwei Möglichkeiten: Einen Söldner mit großer Stärke (wie) und eineinsetzen, oder aber eine mechanisch geschickte Söldnerin mit. Ferner gibt es, um Drahtzäune aufzuschneiden – damit lassen sich aber auch bestimmte Items auseinanderbauen (Dynamitstangen und Zünder trennen, zum Beispiel).Niemand im Spiel ärgert sich, wenn ihr im das Gold unter der Nase wegklaut oder die Kevlarweste aus dem Schrank – es gibt kein "Karma" und kein "Rufsystem". AlsoNeben fest vorgegebenen Loot gibt es auch viele Container, deren Inhalt erst beim Looten ausgewürfelt wird. Wundert euch nicht, wenn ihr im ersten Versuch einen der anfangs seltenen Helme ergattert, dann aus irgendwelchen Gründen neuladet, und dann ist es nur ein Messer. Bis auf ein paar winzige Diamanten für die Beutekisten, siehe oben, könnt ihr bedenkenlos alleverkaufen – außer, es handelt sich um einen speziell gesuchten Questgegenstand.Wie kommt ihr ohne Shop oder Händler an, vor allem an die begehrten "Nato 7.62mm Standard"-Magazine? Oder zu den extrem seltenenfür eure Gewehrunterlauf-Werfer oder den MGL (Multiple Grenade Launcher)? Indem ihr sie selbst herstellt in Sektoren mit(K9 und später I18). Munition kostet etwas Schrott (in der Regel 10 Teile) plus 1(das ihr finden müsst). Für die 40-MM-HE-Granaten (die 40-MM-Blendgranaten gibt’s im Überfluss zu finden) benötgt ihr Schrott und. Letzterer ist selten, aber ihr findet ab und zu C4 mit Timer oder C4 mit Näherungszünder. Indem ihr diese Ladungen mit einerbenutzt (kombiniert), trennt ihr sie, und habt das C4 einzeln.Gefundene Waffen, die ihr schon genügend oft oder besser ausgebaut habt, solltet ihr nicht reparieren, sondern gleich(beim Verschrotten werden sie). Das gibt euch mehr Übersicht im Inventar, das sich nicht sortieren lasst. Und ihr bekommt so viel Schrott – ein nie genutztes MG etwa bringt euch 16 Teile ein, auch wenn es nur noch einen Zustandswert von 1% hätte!Alle Ausrüstung, die ihr für später aufheben wollt, solltet ihr in einem zentralen– aber noch nicht reparieren. Dieser "Arsenal-Sektor" muss übrigens keiner sein, der von einer Miliz verteidigt wird, die KI klaut euch nichts, selbst wenn die Items offen rumliegen. Ich fand es dennoch befriedigender und praktischer, dafür einen Hafen zu wählen, so kam ich schnell hin und kann auch neu rekrutierte Söldner schnell mit besseren Rüstungsteilen und Schießeisen ausstatten. Auch überzählige Crafting-Items wie Schießpulver oder Linsen können dort gelagert werden, und wenn ihr einen Söldner zum Munitionsherstellen oder Modden losschickt, wisst ihr, wo alles liegt.Ansonsten gilt: NATO 7.62mm ist lange Zeit Mangelware, während es genug 7.62mm WP gibt – ich habe bis zum Ende erfolgreich zwei ausgebaute Kalashnikovs AK47 eingesetzt, obwohl sie von den Werten her eigentlich „zu schlecht“ wurden nach einiger Zeit. Lieber nicht so effektive Waffen, für die ihr viel Munition habt, einsetzen, und die wenigen Top- Waffen mit ihrer spärlichen Munition an eure(n) besten Schützen geben.Ihr seht erst, wie gut eine Waffe ist, wenn ihr sie im(nicht im Sektor-Inventar) habt, vergesst das nicht für Vergleiche. Und achtet auf das "Kleingedruckte" und nicht nur auf den nominellen Schadenswert: Leise Waffen oder solche, die besonders vom Zielen profitieren, sind nicht zu verachten, und vor allem nicht solche, die geringere AP-Kosten haben (etwa 4 statt 5 für den Einzelschuss und 5 statt 6 für die Salve).MGs können ohne AP-Kosten viel Schaden während des KI-Zugs anrichten, was sie sehr effektiv macht. Dasmit seinen 8x9 SCH findet sich früh, noch viel tödlicher ist jedoch das(8x11). Vor allem, wenn ihr es im MG-Modus, also liegend und mit Überwachungsmodus einsetzt, halbiert ihr damit auf manchen Maps die Gegnerschar im Alleingang. Das HK21 kann auf 180 Schuss Magazin ausgebaut werden! Aber: Beide MGs verschlingen NATO-7.62-Patronen wie ich Karrotten zum Frühstück. Deshalb reicht eines pro Squad oder auch insgesamt für euer Team – außer ihr habt gegen Ende keinerlei Munitionssorgen mehr. Oder ihr nehmt ein weniger tolles MG, das aber andere Munition verschießt, für Squad 2.Sanitätskästen und Verbandskästen lassen sichmittels Medizinpunkten, und zwar per Rechtsklick im Inventar und Auswahl von "Auffüllen" – und umgekehrt auch ausschlachten, um Medizinpunkte zu erhalten. Zumindest euer Haupt-Sanitäter muss natürlich einen Verbandskasten haben; später könnt ihr ruhig alle Söldner mit einem ausrüsten. Denn im Zweifel rettet auch der Unbegabte einen am Boden liegenden Kameraden oder verarztet dessen offene Wunde.Die beiden Nahkampfwaffen lassen sich perschärfen (=Schadensbonus) oder mit einem anderen Item „stabiler“ machen. Allerdings stacken sie dann nicht mehr mit normalen Messern, falls ihr mehrere dabei haben wollt, weil ihr sie gerne zum Werfen einsetzt. Geworfene Messer machen keinen Krach, aber ein Gegner-Kamerad kann dennoch sehen was passiert, wenn er in der Nähe ist, und Alarm schlagen. Macheten sind stärker und haben einen großen Kraft-Bonus, außerdem gibt es mindestens eine Map, in der ihr eine Machete für eine Item-Manipulation braucht.ist wichtig, um eureund damit Söldner zu optimieren. Es empfiehlt sich, lieber ein oder zwei Waffen früh sehr gut auszubauen, als alle Waffen ein bisschen. Weil ihr bald bessere Waffen finden werdet! Dann sind die sehr weit ausgebauten ein oder zwei Waffen immer noch gut genug für die schwächeren Söldner, während ihr von sechs leicht verbesserten AK47 nach einer Weile keine einzige mehr brauchen werdet.Ich würde vor allem das oder dieim Arsenal ausbauen: Ihr findet im Spiel vergleichsweise früh das(1x46 Schaden, RW36), das nur noch von einem einzigen anderen übertroffen wird, das zumindest ich erst kurz vor dem Endkampf fand, dem(1x60, RW40) – das aber nur vier Slots für Mods hat.Ihr werdet wohl kein besseres Assault Rifle finden als das(3x15, RW24) – es empfiehlt sich als Mod der verlängerte Progressivdrall-Lauf, der die geringe Reichweite auf 30 anhebt, die für die meisten Fälle reicht. Wenn nicht, ist das(3x13, RW 36) sehr zu empfehlen.Die aus meiner Sicht beste MP (gut zum „Vollstrecken“ aus der Nähe) ist das(3x9, RW 20), das ich aber erst spät gefunden habe. Bis dahin tut’s auch eine(3x8, RW 20). Das Schöne an MPs: Ihr könnt damit den Spezialangriff „Laufen und schießen“ benutzen.Ihr solltet bei Mods möglichst als erstes dieerhöhen, und dann alles, was dasverbessert. Sehr effektiv kann auch dersein, der bei Salven, Langen Salven und Automatikfeuer noch mehr Schüsse abgibt (also etwa 4 statt 3 bei einer Standard-Salve). Bevor ihr aber kostbaren Schrott verbratet, um erst ein schlechtes „großes Magazin“ anzubringen, das ihr dann später durch das bessere ersetzt das keine zusätzlichen AP beim Wechseln kostet: Nehmt gleich das bessere, wartet also gegebenenfalls, bis ihr es euch leisten könnt / einen Techniker habt, der es auch anbringen kann. Habe ich schonempfohlen…?Ich war mir in meiner Partie nicht zu schade, vor jedem größeren Modifizieren quickzusaven und wieder zu laden, wenn es schiefging. Meine Lebenszeit ist mir wichtiger, als den verlorenen Schrott und die anderen Teile neu sammeln zu müssen.Im Kampf kann die KI nicht sonderlich gut mit euren, insbesondere die weitreichenden des MGs, umgehen. Auch gezieltein Gegnertrupps (gerne auch zu Gefechtsbeginn, wenn ihr euch anschleichen könnt) machen aus mancher schweren Schlacht eine leichte. Mit einem günstig platzierten MG macht ihr euch viele Kämpfe sehr einfach.Dummerweise ist die KI gut darin, selbst die rotenauszurichten: Bewegt ihr euch darin, ändert ihr die Haltung, schießt ihr oder verarztet ihr euch oder jemanden anderen, löst ihr damit einen Schuss auf den Sölder aus. Gegenmittel: Den Überwachungsfeuer-Gegner töten. Idealerweise aber mit einem Söldner, der selbst nicht im Kegel steht. Oder ihr nutzt den Spezialangriff. Oder ihr habtdabei, die läuft einfach durch die Kegel, ohne dass die Gegner reagieren (Schüsse von ihr lösen im Kegel aber dennoch einen Angriff aus!). Oder… ihr lauft, bevorzugt am Rand des Kegels, so lange ins Überwachungsfeuer – das hoffentlich nicht trifft –, bis der Lauernde keine Schüsse mehr übrig hat. Dann kann zum Beispiel ein direkt vor ihm Kauernder an ihn ran und ein wenig messern.Denkt anbeim Kampf: Fässer werden durch Beschuss (freies Zielen) gesprengt und wirken mindestens so gut wie Granaten. Autos geraten durch Schüsse in Brand und explodieren ein bis zwei Runden später. Und Gegner, die in einem oberen Stock stehen, können durchs Runterfallen sterben, wenn ihnen eine Granate oder auch Schusssalven (!) den Boden unter den Füßen wegziehen.Geschmackssache, ersterer braucht weniger AP und trifft eher, letztere macht potenziell mehr Schaden – und es trifft dann doch oft eher einer aus drei Schüssen als ein EInzelschuss. Automatikfeuer habe ich so gut wie nie benutzt, weil der Munitionsverbrauch zu hoch ist. Wichtg: Zielen (per Rechtsklick) lohnt sich fast immer, gerade für Sniper, aber auch mit Gewehren und Assault Rifles.Derist in der Regel die beste Wahl, wenn ihr ihn denn trefft (zur Anzeige der exakten Trefferchance die offizielle Mod von Haemimont Games per Steam Workshop suchen und installieren, sie heißt, da ihr mehr Schaden anrichtet. Dentrefft ihr am leichtesten, die drei anderen Zielregionen geben einen Schadensabzug im Vergleich zum Oberkörper, dafür aber einen Zusatzeffekt:-Treffer erzeugen „ungenau“ (der Feind trifft im nächsten Zug schlechter), ein-Treffer „verlangsamt“ ihn (+300% Bewegungskosten), und Unterleib-Treffer erzeugen „unterdrückt“ (-4 AP, kein Flankieren).Auch wenn ihr sie im ersten oder zweiten Waffen-Set haben müsst (statt nur im Inventar), um sie einzusetzen: Um eineoder ähnliches zu werfen, müsst ihr nicht erst das Waffen-Set (I oder II) umschalten. Das Werfen geht einfach durch das entsprechende Icon in der Hotbar, eure Waffe bleibt also ausgerüstet, spart euch die zusätzlichen AP-Kosten!Beachtet, dass ihr für(es gibt m.W. nur das RPG-7) nicht Treffsicherheit braucht, sondern Sprengstoffwissen. Dahingegen feuern sowohlals auch(für 40-MM-Granaten) mit Treffsicherheit. Also: das RPG gebt ihr dem Sprengmeister, Mörser und MGL euren guten Schützen. Es dauert eine Weile, bis diese schweren Waffen droppen, also Geduld.Und zum Schluss noch ein Tipp für ein erfolgreichesAchtung, es kommen leichte– nämlich Hinweise, was ihr für einen optimalen Sieg machen müsst, bevor es dann nach der letzten Schlacht zu spät ist. Ich wünschte, mir wäre beim Durchspielen klar gewesen, was eine unwichtige Nebenquest ist und was eine, die am Spielende kommentiert wird!Wenn ihr die Enttäuschung vermeiden wollt, die ich im Epolog erlebte: Die drei Gegnerfraktionen zu besiegen, beendet das Spiel zwar (ich hatte mir die Befreiung des Präsidenten bis zum Schluss aufgeboben, da es ja die anfängliche Quest ist), reicht aber nicht für ein optimales Ende. Folgendes leite ich aus der „Endbewertung“ meiner Auftraggeberin Emma ab – möglicherweise ist einer oder mehrere der folgenden Punkte aber auch nur „Flair“ und nicht wirklich erfüllbar. Jedenfalls musste ich laut Emma in meiner Partie…Alle diese Tipps stammen aus meiner Durchspiel-Partie von Jagged Alliance 3 – es ist möglich, dass ich Dinge missverstanden habe oder mich sonstwie täusche. In diesen Fällen freue ich mich sehr, wenn ihr mich per Comment aufklärt, dann verbessere ich den entsprechenden Tipp!