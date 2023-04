Jagged Alliance 3 Preview+

Teaser Jörg Langer hat sich auf kaum ein anderes Spiel so sehr gefreut wie auf die Fortsetzung zu einem seiner Lieblinge, Jagged Alliance 2 (Vanilla und partiell auch JA2 1.13). Jetzt durfte er's spielen...

Laut Steam 15 Stunden, real eher zwölf, konnte ich in den letzten beiden Wochen ein Spiel antesten, auf das ich mich schon lange freue: Jagged Alliance 3. Wir erinnern uns: Nach dem Achtungserfolg Jagged Alliance von MadLab brachten diese mit starker Mitwirkung von Publisher und Wizardry-Studio SirTech 1999 den Nachfolger Jagged Alliance 2 heraus – und der dient so manchem Runden-Fetischsten bis heute als die ideale Verknüpfung aus Management, Strategie, RPG und Rundentaktik. Allerdings ist es heute schwer, sich an die Vanilla-Version zu erinnern, da man sich meist zumindest in Teilen auf die riesenhafte Fan-Conversion JA2 Patch 1.13 bezieht.



Natürlich ist Ivan Dolvich wieder dabei, und auch viele der sonstigen Sympathieträger aus Jagged Alliance 2 (und teils noch 1). Anders als JA2 1.13 oder auch der eine oder andere andere JA-Nachfolger der letzten Jahre will Haemimont Games bei Jagged Alliance 3 nicht krass übers Ziel hinauschießen und weder jede Komplexitätsschranke durchbrechen, noch die grundsätzliche Spielmechanik verändern – Jagged Alliance 3 bleibt ein Rundentaktik-Spiel mit Echtzeit-Elementen (beim Erkunden und bis kurz vor Kampfbeginn). Der Plan war aber schon – wie mir auch bei meinem ersten Treffen mit Jagged Alliance 3 auf der GDC 2022 von den Machern bestätigt wurde, die alte Spielmechanik deutlich zu entschlacken, natürlich ohne dem Spielgefühl zu schaden. Und das ist, mit kleineren Einschränkungen, gelungen. Ich werde zwar im folgenden durchaus zu meckern haben, aber zu eurer Beruhigung: Jagged Alliance 3 wird bis zum Release in einigen Monaten keine Enttäuschung mehr werden können – ich bin mir nur noch nicht sicher, ob es wirklich so richtig toll wird. Sorry!

Haemimont hat den Schuss gehört

Zunächst einmal: Die Macher haben kapiert, das der ruhmreiche Vorgänger mehr war als nur Spielmechanik – Kern des Spiels sind abermals die Söldner. Die sind um etwa ein Drittel weniger zahlreich als in Jagged Alliance 2, aber viele alte Haudegen wie Iwan oder Wolf oder Ice oder Mouse sind wieder dabei. Sie alle haben eine eigene Sprachausgabe, eine eigene Ausrüstung, bestimmte Fähigkeiten und nicht zuletzt eine dazu passende Persönlichkeit, und sie verströmen allesamt den Charme typischer 80er oder vielleicht 90er Jahre Actionstreifen. Spielen soll das Ganze übrigens Anfang der 2000er Jahre.

Ebenfalls enthalten ist die Option, sich mittels Psychotest einen eigenen Söldner zu zimmern – ihr dürft euch aber auch einfach die Punkte exakt so zuschustern, wie ihr sie haben wollt, zumal die Psychofragen weniger lustig sind, als es deren Schreiber wohl geplant haben. Das ist leider etwas, was sich durch die ganze Preview-Version zieht: Von einzelnen lustigen, sich aber auch wiederholenden Sprüchen der Söldner bei Erkundung oder Kampf abgesehen, fand ich die Dialogtexte mit Auftraggebern und NPCs eher zum Wegklicken. Jedenfalls: Dank Psychotest und A.I.M.-Katalog habt ihr bald euren Kommandanten, der zudem keine regelmäßigen Soldforderungen stellt, und seine ersten Trupp Söldner. Bis zu sechs dürfen gleichzeitig kämpfen, aber mehr in eurem Gesamtteam sein – ihr dürfte euer kleines Heer auch in mehrere Squads unterteilen.

NPCs mit Wegklick-Dialogen

Bald erkundet (und erobert) ihr die theoretisch 240 Sektoren (20x12), von denen aber etliche nicht betretbar sind, da sie rein aus Wasser bestehen. Ihr beginnt ganz im Südwesten der Karte, auf einer vorgelagerten Insel, nach deren Eroberung ihr nach etwa acht bis zehn Spielstunden aufs Festland übersetzt, den fiktiven Staat Grand Chien. Dessen Präsident wurde vom bösen „Major“ und seinen Handlangern entführt, weil die sich die wertvollen Diamanten des Landes schnappen wollen. Die Tochter des Präsidenten ist unsere Auftraggeberin.



​​Neben Söldnern und Feinden bevölkern auch noch zahlreiche NPCs die Maps (jeder Landsektor hat seine eigene Map), wobei sich nur mit wenigen wirklich reden lässt. Die haben dann aber oft Hinweise oder Aufträge oder verlangen uns Entscheidungen ab, etwa ob wir bei einem Überläufer Gnade walten lassen oder nicht. Doch irgendwie haben mich diese NPCs und das Dorfleben nicht sonderlich angemacht, das wirkte mir doch zu sehr nach Staffage.