Alle UI-Elemente sind gut lesbar und es gibt stets Symbole für den richtigen Knopfdruck.

Spielprinzip

Mit dem LS steuert ihr oft den "Mauszeiger".

UI und Steuerung

Im Pausenmenü seht ihr Elemente der Belegung.

Technik

Der letzte Gegner in Fleatown Market wird gemessert. Beim ersten Versuch der Säuberung gab es einen Händler-Kollateralschaden *hust*.

Fazit: Nur noch ein Sektor

Rundentaktik mit Strategie-Layer

Einzelspieler, Online Koop.

Für Einsteiger bis Profis

59,99 Euro für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4

In einem Satz: Sehr gelungene Konsolen-Umsetzung eines sehr guten Spiels, mit der ihr trotz kleiner Nachteile gegenüber der PC-Version sorgenfrei mit einer AK im Handgepäck den Afrika-Urlaub buchen könnt.

Söldnerführer Langer hatte mit Jagged Alliance 3 (im Test) viel Spaß, auch wenn diverse Aspekte, wie das Inventarmanagement oder gewisse nicht sonderlich intelligente Eigenarten der KI, dem Titel von Haemimont Games noch höhere Weihen verwehrten. Jetzt beginnt das Söldnerleben auf den Konsolen. Ich habe mich auf der Xbox Series X am 65-Zoll-4K-TV ins fiktive, afrikanische Land Grand Chien gewagt und verrate euch in diesem Port-Check, ob interessierte Konsoleros sorgenfrei zugreifen können.Als Söldnerführer ist es eure Aufgabe, den entführten Präsidenten von Grand Chien zu befreien. Ihr legt auf einer kleinen "Tutorial-Insel" los, auf die sich dessen Tochter geflüchtet hat. Dann geht es sektorenweise auch auf dem Kontinent weiter. Gestartet bin ich mit meinen Favoriten: Also mir selbst (warum gibt es so wenige Portaits?), Barry, Wolf und natürlich Fox. Vielfalt und Inhalt der Sprachausgabe sind klasse, in Einzelfällen aber auch mal ein bisschen anstrengend (Livewire...). In spannenden und knackigen Rundentaktik-Kämpfen schaltet ihr fiese Schurken aus, lernt Einheimische kennen und übernehmt viele Nebenaufträge. Oft habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Vorgehensweisen und eure Entscheidungen haben Konsequenzen. Auf der strategischen Ebene plant ihr eure Vorgehen, etwa um Diamantenminen zu erobern, rekrutiert Nachschub, repariert und verbessert Ausrüstung, verarztet eure Söldner und bildet Milizen aus. Also alles wie auf dem PC.Das UI ist vom Start weg auf Anschlag skaliert. Damit waren Dialoge, eingeblendeter Text und auch das HUD gut lesbar. Eine Reduzierung der Skalierung habe ich nicht in Betracht gezogen. Jagged Alliance 3 ist ein komplexes Spiel. Entsprechend viele Befehle müssen auf wenig Knöpfen untergebracht werden. Auf den taktischen Karten habt ihr standardmäßig eine "bewegungsorientierte" Belegung. Mit LT schaltet ihr die Belegung um und habt dann Zugriff auf "friedliche" Optionen, beispielsweise das Inventar oder den Wechsel von Höhenebenen. Mit RT wechselt ihr auf die "kriegerische" Belegung um zum Beispiel die Söldner in den Schleichmodus zu versetzen, die Haltung zu ändern oder Overwatch zu aktivieren, ohne den Weg in die Aktionsleiste eines Söldners zu gehen. Da kommt ihr mit Digipad-Rechts rein, wählt dann Attacken (alternativ könnt ihr auch das Ziel direkt auswählen), Granaten oder Heilfähigkeiten. Wichtig ist auch das Durchschalten der Söldner und Ziele mit LB/RB.Es sind wirklich viele Aktionsmöglichkeiten und ich habe schonmal meinen Trupp ins Verderben geschickt, als ich eigentlich nur meinen Sniper in Position bringen wollte. Nach wenigen Stunden hatte ich die Steuerung aber drauf und sie ging mir ab da schnell von der Hand. Mit Maus und Tastatur könnte ich trotzdem vermutlich schneller und auch präziser agieren. Etwas nervig finde ich, dass ihr nur einzelne Söldner oder ein ganzen Squad anwählen könnt. Um in einem Kampf mit zwei Gruppen sinnvoll agieren können, müsst ihr den kleinen Umweg über ein zusätzliches Squad gehen. Das Inventar solltet ihr nicht zumüllen, da das sichtbare Sektor-Inventar schnell voll ist und ihr dann scrollen müsst. Und das Scrollen ist etwas langsam. Im Inventar, beim Söldner-Rekrutieren oder auch auf der Karte müsst ihr den linken Stick nutzen, um den Mauszeiger zu bewegen. Das geht ganz gut. In den Kämpfen hätte ich mir gewünscht, dass der Cursor beim Positionieren der Söldner in eine mögliche Position snapped. Nach dem ersten "Klick" bekommt ihr aber ein Vorschaubild einschließlich der Sichtlinien von der Wunschposition. Insgesamt ist die Controller-Steuerung, gerade für so ein komplexes Spiel, aber gut gelungen.Auf der Series X habe ich mich für den Qualitäts-Modus erschienen. Da alles flüssig lief, weiß ich nicht, was mir der Performance-Modus bringen sollte. Der reduziert wohl die Auflösung, bietet dafür aber 60 FPS. Einmal ließen sich nicht mehr alle Söldner auf einmal mittels X anwählen, Neuladen half. Einmal crashte ich beim Laden eines Sektors aufs Dashboard. Das war nicht so schlimm, da der Autosave schon angelegt war. Bei einem Absturz im Kampf rettete mich der Runden-Autosave. Nichtsdestotrotz: Allein schon aufgrund der bereits auf normal immer wieder fordernden Schwierigkeit solltet ihr ohnehin öfter Mal speichern, die Autosaves reichen nicht. Achtet unbedingt darauf, nach der Eingabe des File-Namens und der Bestätigung auch nochmal X zu drücken, das steht am unteren Bildschirmrand. Erst dann wird gespeichert. Die Xbox One und Series S Konsolen müssen mit niedrigerer Auflösung und weniger FPS auszkommen, hier könnt aber wohl auch auf der mehr als 10 Jahre alten One mit immerhin 900p und rund 30 FPS spielen.Eigentlich wollte ich ein paar Stunden in Jagged Alliance 3 reinspielen. Das sollte doch für eine Beurteilung von Lesbarkeit und Steuerung reichen? Aber schon die erste Nacht habe ich mir Sektor um Sektor um die Ohren geschlagen. Jagged Alliance 3 ist (auch) als Konsolen-Port fesselnd und weiß zu gefallen! Die Lesbarkeit ist bei meinem Setup sehr gut, die Gamepad-Steuerung im Detail ein bisschen hakelig. Übung macht hier aber den Meister. Denn die vielen Befehle wurden clever auf die überschaubare Anzahl Knöpfe verteilt, wobei ihr auch per LT/RT weitere Befehle aufruft. Sobald das in Fleisch und Blut übergegangen war, lief es für mich deutlich besser und flüssiger. An Präzision und Geschwindigkeit einer Maus- und Tastatursteuerung kommt die Controller-Steuerung aber erwartbar nicht ganz heran. Auf Mods müsst ihr verzichten. Spiel und Umsetzung sind aber (trotz momentan noch auftretender, seltener Fehler) so gut, dass ihr bedenkenlos das Kommando auf der Konsole übernehmen könnt – und als passionierte Taktiker ohne PC auch solltet!