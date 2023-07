Jagged Alliance 3 – Anatols 1. Stunde Uncut

Teaser Ihr wollt mehr als nur die Ausschnitte von Anatols Zeit mit Jagged Alliance 3 aus der Stunde der Kritiker? Hier seht ihr die vollen 84 Minuten!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jagged Alliance 3 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Anatol Locker nutzte seine Vorerfahrung mitweise beim Erstkontakt mit Jagged Alliance 3 und heuerte unter anderem deutlich mehr Söldner an als Hagen. In dieser Uncut-Stunde (gut, einen kurzen Schnitt gibt es, aber ihr wollt doch nicht minutenlang einen leeren Sitz sehen, als Anatol gegen Ende kurz den Räum verlässt) könnt ihr alles verfolgen: Wie Anatol den IMP-Persönlichkeitstest ausfüllt, wie er taktisch vorgeht und wie er sich an den Sprüchen seiner Truppe erfreut.Viel Spaß!