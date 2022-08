Teaser 23 Jahre nach dem zweiten Teil... ist der dritte noch längst nicht fertig. Aber immerhin konnte Serienfan Jörg Langer auf der Gamescom 2022 einen näheren Blick auf die Globalstrategie-Hoffnung werfen.

Brad Logston, Senior Producer von Jagged Alliance 3 verantwortlich, kommt mit etwas Verspätung in die Kabine – aber erstens war es der letzte Termin des Tages, zweitens hatten vier seiner Team-Mitgleider bereits mit der Präsentation schon begonnen, und drittens braucht Brad halt immer Zeit, um sich umzuziehen (bei Haemimont Games zeigte auch noch The Valiant, und so musste er immer erst sein Valiant-T-Shirt ausziehen, damit darunter dann „Jagged Alliance 3“ zur Vorschau kam, wenn er die Booth wechselte). In dieser Booth sitzen außer mir noch zwei weitere Spielejournalisten, einer davon erkennbar unbeleckt von jeglicher Jagged-Alliance-Vorerfahrung. Nun ja, ich werde alt...



Ich kann euch verraten, dass ich ein großer Jagged-Fan bin, der schon den ersten Teil sehr gut fand und lange gespielt hat (erst im Mai 2022 noch mal länger, siehe auch mein Jörgspielt dazu). Jagged Alliance 2 war in praktisch jedem Punkt besser, und auch das hatte ich schon lange begleitet, bevor es dann schließlich erschien (in Deutschland übrigens früher als in den USA, dem Publisher Topware und, so munkelt man, seinen Überzeugungsmethoden gedankt). Ich habe nicht nur mit den Originalprogrammen hunderte Stunden verbracht, sondern im Laufe der Jahre auch zweimal längere Zeit mit dem sagenumwobenen Fan-Patch 1.13, der längst eine Full Conversion ist.Doch die Mod 1.13 – die sich meiner Meinung nach in eine völlig falsche Richtung entwickelt hat, und nur mit kluger Auswahl den Spielspaß ergänzt statt zu zerstören – ist ausdrücklich nicht das Vorbild für die Entwickler, wie mir einer von ihnen beim Fachsimpelgespräch nach Ende der eigentlichen Demo-Halbstunde verrät: „Wir gehen eher in die Richtung von Jagged Alliance 2 und seiner ‚Tons of guns‘-Spieloption.“Kurze Erklärung für Nicht-Fanboys: Jagged Alliance stammte im Wesentlichen von einem kleinen kanadischen Team namens MadLab Spftware, dahinter steckten Ian Currie und Shaun Lyng, später kam dann noch Linda Sirotech (später Currie) dazu. Keiner der Entwickler hatte je eine Waffe in der Hand gehabt. Doch just Waffennarren stellten dann zumindest in den USA einen guten Teil ihrer Kundschaft bei Jagged Alliance, und dieser Teil wollte mehr und stärker an die Vorbilder angelegte Waffen. Darum gab es dann in Jagged Alliance 2 die „Tonnen von Kanonen“-Option im Hauptmenü, die mehrere Dutzend weitere Waffen freischaltete – die sich aber fast immer nur in winzigen Details von den vorhandenen entschieden. Die Aussage vorgestern auf der Gamescom mir gegenüber bedeutet also, dass Haemimont Games nicht dem versuchten Ultrarealismus und Quantitätsfanatismus der JA2-Fans nacheifern, sondern sich wie MadLab/SirTech auf das Wesentliche konzentrieren will – den Spielspaß.

Die drei Spaß-Komponenten eines jeden echten Jagged Alliance

Das Wichtigste sind die Söldner – auch wenn es davon nur noch sechs pro Squad geben wird.

Nur 40 statt 63 Söldnerinnen und Söldner?! Erste Schrecksekunde: Statt 63 Haudegen beiderlei Geschlechts (die sich aus 40 AIM-, 11 MERC- und 12 anwerbbaren NPCs in der Spielwelt zusammensetzten), sind es in Jagged Alliance nur 40. Das ist, wie auch im Gamescom-Termin erklärt wird, nicht zuletzt dem größeren Aufwand geschuldet – wo die JA2-Spielgrafik im Wesentlichen nur zwischen Männlein/Weiblein, Haar- und Leibchenfarbe sowie dem ungefähren Waffentyp unterschied, um die Söldner voneinander abzugrenzen, hat nun jeder ein detailliertes 3D-Modell bekommen.



Die gute Nachricht: Die 40 Killerinnen und Killer bilden zu einem guten Teil ein „Best of“ der bisherigen Söldner, so sind etwa Ivan, Buns, Fidel und etliche andere wieder dabei. Dazu kommen noch Neuzugänge wie Livewire, eine 26jährige Indo-Pakistani, die sich mit Sprengstoff sehr gut auskennt. Und: Die Söldner sollen wieder viele, viele Dialogoptionen haben – und wohl auch das, was zur eigentlichen Madlab-Magie beitrug in den ersten beiden Teilen: Kommentare für ganz spezielle Situationen, die viele Spieler niemals erleben werden. Also wenn etwa Söldner X in Sektor Y eingesetzt wird. Oder A und B im selben Team sind, und C dazu stößt. Laut Brad wurde beim Vertonen viel Aufwand betrieben, gerade bei solchen Söldnern, die mit Akzent reden. „In einigen Fällen haben wir eine Sprecherrolle zweimal neu besetzt, bis wir zufrieden waren.“

Jeder Sektor ist wieder ein Unikat, in diesem steht eine verlassene Villa. Neben unseren Söldnern scheinen Wachen zu stehen.

Und dieser Spielspaß hat bei den Hauptspielen drei wesentliche Komponenten. Die erste ist die Verzahnung von Rundentaktik auf dem Schlachtfeld mit einem strategischen Überbau (der in Teil 1 noch klein, aber dennoch extremst wichtig war). Es geht um die Anwerbung und Bezahlung und Ausrüstung des Teams, aber auch, welche Hilfskräfte (Wachen, Ernter/Minenarbeiter) man in welchen Sektoren platziert, und natürlich auch um das geschickte Vorarbeiten sowie Abwehren von Gegenangriffen.Zweiter wichtiger Spielspaß-Bestandteil ist die gerade in Teil 2 enorme spielerische Freiheit, die MadLab ins aktionspunktbasierte Rundentaktik-Korsett gepresst hat. Klettern, liegen, rennen, Kettenreaktionen – Jagged Alliance 2 bot mehr als nur Schießen, Treffen, weiter. Ich zähle aber auch die Kartenerkundung dazu, die vor Feindkontakt in Echtzeit abläuft, und wo es Gespräche mit NPCs gibt wie in einem Rollenspiel.Die dritte und wichtigste Komponente waren immer die individuellen Söldner, alle professionell vertont, alle mit ihrem Anfangs-Setup, offensichtlichen und nicht selten auch versteckten Eigenheiten. Manche Söldner hassten einander, andere fanden sich attraktiv, und so weiter. Dadurch hatte man anders als im wenige Monate älteren UFO: Enemy Unknown von Julian Gollop, kein zufallsgeneriertes Kanonenfutter unter seinem Kommando, sondern Individuen – bei denen der Permadeath (oder ihre Kündigung… oder ihre Entlassung aus Geldmangel…) viel stärkere emotionale Auswirkungen auf den Spieler hatte. Bis heute hat wohl jeder JA2-Spieler seine Lieblinge wie Ivan oder Monica „Buns“ Sonderguard.