Jagged-Alliance-3-Letsplay: Truppnamen-Wahl (für Crowdfunder)

Hier die Abstimmung über den Truppnamen – so werde ich meine Mannen und Frauen während des Letsplays betiteln (und es ist auch deren offizieller Name im Spiel – die einzelnen Squads heißen allerdings weiterhin "Alpha", "Beta" et cetera). Aufgrund der vielen guten Vorschläge verzichte ich auf einen von meinen und addiere nicht drei, sondern sechs Uservorschläge. Möge der furchteinflößendste (oder was auch immer...) gewinnen...

Bei der Abstimmung können nur Crowdfunder mitmachen.

Hinter den Kulissen wird derweil bereits über das Anfangsteam beraten, der aktuelle Stand:

Sniper-Sanitäter (Sniper bleibt hinten, wird selbst selten verletzt, muss also seltener selbst verarztet werden) Anführer-Aufklärer, der viel Weisheit/Führungsqualität und Loot sowie normale Fallen erkennt. Sprengstoff-Schütze, geht voran und entschärft Sprengfallen. Ist auf einigen Maps absolut lebensnotwendig. Techniker-Schütze: Alleskönner, der in der Etappe fürs Reparieren & Waffenmods zuständig ist und so den Laden am Laufen hält.

So sind außerdem die drei wichtigen "Etappen-Jobs" Arzt, Mechaniker und Miliz-Trainer abgedeckt, und später der Munitionsfabrikant.

Ab Staffel 2 könnte man sich dann z.B. einen Nahkampf-Attentäter leisten, ab Staffel 3 einen „Etappen-Alleskönner“, der selten kämpft, und drei der vier Spezialistenattribute abdeckt. Aber es wird ja dann auch normale Söldner geben, die ihrerseits in solche Rollen eh schon fallen.

