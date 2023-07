Jagged Alliance 3 Test+

Teaser Jagged Alliance 3 ist alles andere als eine Enttäuschung geworden. Aber mit unnötigen Mängeln schießt es sich so oft selbst in die Kniescheibe, dass der rüstige Renter Jagged Alliance 2 obsiegt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jagged Alliance 3 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 39,99 () Aktuelle Preise (€):

Nach 74 Stunden und 50 Minuten Spielzeit (so der letzte Spielstand wenige Minuten vor dem Ende) hat Jörg Langerdurchgespielt. Und zwar heute morgen gegen 2 Uhr. Damit die Ungeduldigen unter euch bereits jetzt seinen Test genießen könnt, haben wir uns dazu entschieden, ihn zunächst in Audioform ohne Bilder zu veröffentlichen – es handelt sich schlicht um die fertig getextete und eingesprochene Video-Vertonung inklusive Fazit und Benotung.Im Laufe des Abends werden die weiteren Inhalte ergänzt, also Text, Bilder, Testvideo und Testkasten.