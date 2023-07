Jagged Alliance 3 – Hagens 1. Stunde Uncut

Teaser In der SdK habt ihr Teile davon gesehen, wie sich Hagen durch den Auftakt von Jagged Alliance 3 schlug. Hier seht ihr in Gänze, wie er MD und Ice lieben lernt und den Rest der Truppe abschreibt.

Jagged Alliance 3

Auf die Stunde der Kritiker folgen die Uncut-Stunden. Anders als Anatol hat Hagen am Anfang zu sehr bei den Söldnern geknausert, aber das eigentlich Problem ist, dass er nicht so gut darin ist, seine Schützlinge nicht Kugeln durchsieben zu lassen. Alle Erfolgserlebnisse, alle seine Fragen angesichts des spärlichen Tutorials und natürlich seinen IMP-Persönlichkeitstest seht ihr nun in diesem Video. Viel Spaß!Viel Spaß!