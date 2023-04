Spiele-Check von SupArai

Hier wird alles eingesackt – wer weiß, wofür der Krempel gut ist.

Looten bis der Arzt kommt

In den Gesprächen könnt ihr euch ausführlich unterhalten – oder einfach die Quest annehmen und weiterziehen.

Das Open-World-Rollenspielstartete Ende März 2023 in den Early Access. In der Ego-Perspektive durchstreift ihr eine finstere, mittelalterliche Welt, die von angriffslustigen Wesen bevölkert ist und geschichtlich die Artus-Sage aufgreift. Das Gameplay erinnert mich dabei an die-Reihe, die 3D-Ableger vonund etwas. Laut Entwickler orientiert sich Tainted Grail - The Fall of Avalon vor allem an, misst sich also mit einem echten Rollenspiel-Schwergewicht. Ob das gut geht, ergründe ich in diesem Spiele-Check.Bereits im Prolog triggert Tainted Grail - The Fall of Avalon meinen Sammeltrieb. Frisch aus einem Kerker befreit, plündere ich hemmungslos die umherstehenden Kisten und Fässer. Meine Beute: Hülsenfrüchte, rohes Fleisch, Tomaten – und die Dämonenherzen nehme ich auch mit, wer weiß wofür die mal gut sind. Bei verschlossenen Zellentüren krame ich einen Dietrich aus der Tasche und nach dem üblichen Schlossknack-Minispiel wandern weitere Alltagsgüter in meine Tasche. Geschlagene Feinde entkleide ich bis auf die Unterhose, jedes Kraut am Wegesrand wird gepflückt, jedes Buch und jede Notiz eingesackt. Einen tieferen Sinn hat das Sammeln, denn mit der Beute koche ich Nahrungsmittel, braue Tränke, nutze Crafting-Optionen beim Schmied oder tausche bei Händlern Unnützes gegen Gold.



Questen und Kämpfe sind das Tagewerk

Anfangs verhauen mich die Standard-Mobs in der Open World böse. Das Blatt wendet sich, als ich die Basis einer wohlgesonnenen Fraktion erreiche. Dort nehme ich natürlich jedes der zahlreichen Hilfsgesuche an. Bevor ich der Hauptquest folge, backe ich unter anderem für einen mitleidigen Wächter erstmal einen Blaubeerkuchen. Den hat ihm früher nämlich seine Mutter immer gemacht. Die Auflösung dieser Episode nimmt dann allerdings eine andere Wendung, als gedacht.



Für jeden Quest-Abschluss erhalte ich Erfahrungspunkte, nach einem Level-Up verbessere ich Statuswerte und wähle eine neue Fähigkeit. Schön fühlt es sich an, wenn sich Basis-Kompetenzen wie Kochen oder Athletik durch „Learning bei Doing“ erhöhen und ich durch das „Lesen“ eines Buches neue Rezepte lerne. Nach einigen kleineren Erledigungen bin ich den Gegnern im Feindesland dann gewachsen.



Die Kämpfe laufen nach einem wohlbekannten Muster ab und bestehen aus Angriff, Block, Parade und Ausweichen. Dabei habe ich die Ausdauerleiste stets im Blick, denn ohne Stamina bin ich nahezu wehrlos. Schade, dass sich die Kämpfe in der Early-Access-Fassung träge und unspektakulär spielen: Das Gegnerverhalten besteht aus wenigen Moves, das Trefferfeedback ist ausbaufähig, die Waffenreichweiten wirken wie ein Glücksspiel.

Der Soulsplitter mit seinem Lebensdiebstahl-Skill erleichtert die Kämpfe ungemein.



Die Early-Access-Baustellen

Technisch macht Tainted Grail - The Fall of Avalon derzeit einen durchwachsenen Eindruck. So half nach einem veröffentlichten Hotfix nur eine Neuinstallation – anschließend stürzte der Titel konsequent ab, bis ich die Grafikeinstellungen auf Mittel stellte. Dazu gibt es ständige Mikroruckler, Glitches nachladende Texturen und Pop-ins. Trottelige Aktionen meiner Gegner sowie unrealistische Beleuchtungs- und Schatteneffekte sind ebenfalls an der Tagesordnung. Die Liste ließe sich fortführen.



Auf spielerischer Ebene bewerte ich neben den undynamischen Kämpfen auch die Open World kritisch. Die wenigen NPC wirken in der riesigen Burg verloren, das kleine Wildrudel kalkuliert platziert, häufig treffe ich auf Salzstatuen-hafte Gegner mit knallharten Trigger-Zonen. Besonders helle agieren die Kontrahenten ebenfalls nicht. Den durchwachsenen Gesamteindruck ergänzt manch grobes Charaktermodell und fragwürdiger Animationsablauf.

Der Ork verursacht ordentlich Schaden wenn er trifft, allerdings ist sein Angriffsrepertoire überschaubar.



Fazit

Die technischen Probleme mit Tainted Grail - The Fall of Avalon sind ein großer Störfaktor und die ständigen Fehler zehren an meinem Spielspaß. Allerdings war meine sechsstündige Spielzeit kein kompletter Reinfall. Mir gefällt das The-Elder-Scrolls-hafte Erzählen der Geschichte, in dem auch Nebensächliches und Absurdes einen Platz haben. Die Ausbeute meiner Ausflüge verbrate ich genüsslich beim Crafting. Die Charakterentwicklung ist motivierend und aus den eingesammelten Items ein besseres Schwert oder eine stärkere Rüstung zu fischen zahlt sich merklich in den Kämpfen aus.



Zudem zaubert Tainted Grail - The Fall of Avalon dann doch manch atmosphärisch starkes Bild auf meinen Monitor und beim Durchstreifen der Spielwelt entdecke ich interessante und versteckte Orte. Abseits der vielen technischen Probleme erinnert mich das Gameplay an „früher“ und durch die Nostalgie-Brille betrachtet hat Tainted Grail - The Fall of Avalon Charme. In die Fußstapfen der großen Vorbilder tritt das Spiel zwar nicht. Allerdings hoffe ich, dass die Entwickler wissen, wie sie die Probleme in den Griff bekommen. Den Kauf der Early-Access-Fassung empfehle ich derzeit jedoch nur hartgesottenen Rollenspielfreunden, die über technische Unzulänglichkeiten und Schwächen im Design hinwegsehen können. Sowie über gutes Englisch verfügen, den weitere Sprachen unterstützt der Titel bislang nicht.