Tainted Grail - Conquest: Rollenspiel verlässt Early Access am 27. Mai

PC

Das Deckbuilding-Roguelike Tainted Grail - Conquest hat gestern seinen letzten großen Early-Access-Patch erhalten und soll am 27. Mai offiziell erscheinen. In einer umfangreichen Ankündigung bei Steam liefern die Entwickler einen Einblick in die Überarbeitungen und Neuerungen. So sollen alle spielbaren Charakterklassen, Feinde und der Schwierigkeitsgrad des Spiels neu balanciert, viele weitere Karten und passive Talente sowie neue "Masteries" und Kämpfe gegen Bosse hinzugefügt worden sein.

Da sich Tainted Grail - Conquest als story-getriebenes Roguelike beschreibt, soll der Titel nach dem Patch viele neue Geschichten und verzweigte Quests bereithalten. Die Mechanik des Dorfes - es handelt sich hierbei um den Starthub des Spielers nach einzelnen Durchgängen - wurde ebenfalls umgestaltet. Eine weitere Änderung betrifft die Optik, das Spiel soll wesentlich besser aussehen: Neben den Modellen aller NPC, der Spielwelt und der Gegner wurden auch das User-Interface und die Menüs überarbeitet und verschönert.

Wenn Tainted Grail - Conquest am 27. Mai erscheint, soll das Spiel neben der englischen Version zudem Übersetzungen in die deutsche, französische und polnische Sprache bieten - weitere Lokalisierungen, wie die spanische und russische, sind in Planung. Sollte der Titel eure Neugierde geweckt haben, besteht die Möglichkeit des Kaufs bei GOG.com für 16,79 Euro (GamersGlobal-Partnerlink) und bei Steam für (derzeit rabattierte) 13,43 Euro - nach dem Ende der Early-Access-Phase wird der Preis laut Entwickler vermutlich um 20 Prozent steigen. Einen kurzen Einblick in Tainted Grail - Conquest gewährt euch der Release-Date-Trailer am Ende dieser News.