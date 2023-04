GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 16/2023 und Ausblick auf KW 17/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 16: Rückblick von Montag, 17. April, bis Sonntag, 23. April 2023

Spiele-Checks

Road to Devadatta (zum Spiele-Check)

Diesmal wurde die User-Inhalte-Woche mit einem Check von TheLastToKnow eröffnet. Leider erwies sich Road to Devadatta nicht als der erhoffte Indie-Geheimtipp, aber zumindest im Mittelteil konnte das Puzzle-Geschicklichkeits-Adventure überzeugen: "Atmosphärische Rätsel gepaart mit potentiell frustrierenden Hüpfeinlagen."



Unterdessen nahm sich SupArai die Early-Access-Fassung des Open-Word-Rollenspiels Tainted Grail - The Fall of Avalon vor. Die technischen Probleme minderten leider den Spielspaß: "Tainted Grail - The Fall of Avalon erinnert an Rollenspiel-Klassiker, ist derzeit allerdings technisch in keinem guten Zustand und spielerisch unausgewogen."



Unser Checker mrkhfloppy hat sich mit der Geschichte von Meg und ihren Monstern beschäftigt und konnte ihr auch einiges abgewinnen. Da die Story klar im Vordergrund des Spiels steht, konnte er auch größtenteils über das bestenfalls zweckmäßige Rollenspiel-Gameplay hinwegsehen: "Story-getriebenes Pixel-Abenteuer mit Rollenspiel-Fassade"



Den Check-Abschluss dieser Woche durfte wiederum TheLastToKnow vornehmen. Dabei fiel die Wahl auf das Puzzle-Abenteuer Storyteller, das ihn zwar gut unterhielt, ihm allerdings viel zu kurz vorkam: "Innovatives und spaßiges Puzzlespiel, dem etwas mehr Inhalt gut getan hätte."

User-Artikel

Welche Hardwareupgrades gerade eine gute Idee sind (zum User-Artikel)

Der Name ist Programm: GG-User onli hat sich die Mühe gemacht, den derzeitigen PC-Hardware-Markt zu analysieren und euch in seinem User-Artikel Empfehlungen für sinnvolle Upgrades eurer Spiele-Maschine zu geben.



Vor über 13 Jahren erschien Zelda - Spirit Tracks für den Nintendo DS. Aus der Sicht von Corlagon wurde es also Zeit, diesen Titel noch einmal ins Rampenlicht zu ziehen. In seiner Spiele-Vorstellung erfahrt ihr, was er von diesem Ableger der Zelda-Reihe hält.

Vermischtes

Old-School-Text-Adventure im Old-School-Forum: Das "Play together" der User Danywilde, Nienlic, crux und StefanH zu Suspended von Infocom aus dem Jahr 1983 ist gestartet. Die Ergebnisse der ersten Woche könnt ihr ab hier im entsprechenden Forumsthread nachlesen.

Ausblick auf KW 17

Habt ihr in dieser Woche etwa den sonst obligatorischen Vampiro -Check vermisst? Morgen ist die Wartezeit vorbei, denn dann erscheint sein Check zu Knights of Pen and Paper 3 . Weitere Checks sind geplant, möglicherweise könnt ihr in der nächsten Woche schon etwas zu Shadows of Doubt oder Varney Lake lesen.



-Check vermisst? Morgen ist die Wartezeit vorbei, denn dann erscheint sein Check zu . Weitere Checks sind geplant, möglicherweise könnt ihr in der nächsten Woche schon etwas zu oder lesen. Und wie sieht es mit den User-Artikeln aus? Die beiden Hüter der User-Artikel Q-Bert und Jürgen haben ihre Schreiber offenbar gut im Griff. Ein Veröffentlichungskandidat für die nächste Woche dürfte der neue Teil der Fangame-Reihe von Nischenliebhaber sein. Außerdem dürften zwei User-Artikel mit Adventure-Hintergrund gute Chancen haben, auf die Öffentlichkeit losgelassen zu werden.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

