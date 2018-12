Tainted Grail - The Fall of Avalon: PC-Umsetzung zum Brettspiel angekündigt

PC

Der polnische Tabletop-Publisher Awaken Realms hat für seinen jüngsten Titel Tainted Grail - The Fall of Avalon eine eigenständige Umsetzung für den PC angekündigt. Die Vorlage selber wurde auf Kickstarter mit einer Summe von über 4,9 Millionen Pfund Sterling (etwa 5,5 Millionen Euro) erfolgreich finanziert und war damit, der Pressemitteilung zufolge, die vierterfolgreichste Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform zu einem Brettspiel.

Nach eigener Aussage habe Awaken Realms bereits seit längerem auf den richtigen Zeitpunkt zum Eintritt in den Markt mit digitalen Spielen gewartet und sah den Zeitpunkt nach der frühen Prototypen-Phase von Tainted Grail - The Fall of Avalon gekommen. Doch anstatt die Umsetzung an ein externes Studio zu vergeben habe man sich entschlossen, eine eigene Abteilung für die Umsetzung zu gründen und für diese auch weitere Mitarbeiter eingestellt. Das Team arbeite bereits seit einigen Monaten an der Realisierung und den ersten Render-Trailer, der mit der Ankündigung veröffentlicht wurde, haben wir euch unter dieser News eingebunden.

Tainted Grail - The Fall of Avalon ist in einer dystopischen Variante des Zeitalters von König Artus angesiedelt. Die uralten Schutzsteine, die einst halfen die mythische Insel Avalon zu annektieren, verlieren ihren Einfluss und eine bösartige Macht beginnt sich im Land auszubreiten. Der von euch gespielte Hauptcharakter wird mit einer Gruppe von Helden nach Camelot gesendet, um dort nach Unterstützung für eure Heimatstadt zu ersuchen. Genaueres zur Mechanik des Spiels ist noch nicht bekannt, jedoch werden eine offene Welt zum Erkunden, eine sich verzweigende Hauptstory, Nebenquests sowie sich stetig weiterentwickelnde Charaktere samt eines Kampf- und Diplomatie-Systems angekündigt.

Jeder Backer der Kampagne soll, zusätzlich zu seinen gefundeten Inhalten, einen Key für die digitale Version erhalten, sobald das Spiel bereit für die Early-Access-Phase ist. Wann das sein wird und auf welchen Distributions-Plattformen Tainted Grail - The Fall of Avalon erscheinen soll wurde noch nicht bekanntgegeben.