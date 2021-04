PC Linux MacOS

Der Patch bringt ein gelungenes, Spionagesystem. Die Missionen laufen spielmechanisch ähnlich wie Ausgrabungen ab und beinhalten Events.

Patch 3.0 "Dick"

Als Krise zerstört ihr ganze Sternensysteme, um an Dunkle Materie zu kommen.

Nemesis

Mit dieser Maschine wollt ihr als Krise die Grenzen zwischen den Sphären durchbrechen.

Jedes Krisenlevel bringt euch Vorteile, zum Beispiel neue, günstige Schiffstypen mit eigener Grafik.

Fazit

Strategie

Für Anfänger bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Hervorragender Patch und klasse DLC fürs Mid- und Endgame, gerade für erfahrene Stellaris-Spieler.

Mithat Paradox Interactive 15. April 2021 die neueste Erweiterung zum Weltraumstrategietitel Stellaris (im Test, Note: 7.5) veröffentlicht. Zeitgleich erschien Patch 3.01. Ich habe über 40 Stunden mit drei Kampagnen investiert und in vorgefertigte Savegames reingeschnuppert. Warum DLC und Patch für Fans eine sichere Bank sind, verrate ich euch in diesem Check.Patch 3.0 ändert Systeme und führt mit der Spionage auch eine neue Mechanik ein. Wenn ihr auf Aliens stoßt, egal ob eine Enklave, Amöben oder ein Reich, wisst ihr nichts über sie, bekommt nichtmal die Reichsgrenzen angezeigt. Mit einem Botschafter müsst ihr versuchen Kontakt aufzunehmen und habt während der folgenden Eventkette einige Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel die unbekannten Wesen entführen und sezieren oder (als Devouring Swarm) euren Nahrungsmittelvorräten hinzufügen. Erst wenn der Kontakt hergestellt ist, könnt ihr diplomatisch interagieren. Infos über wirtschaftliche oder militärische Stärke habt ihr trotzdem nicht, sondern müsst Spione entsenden, die den Nachbarn infiltrieren und Wissen aufbauen. Die Begegnung mit Aliens wurde so massiv aufgewertet. Gesammelte Infiltrationspunkte könnt ihr dann in kostspielige Missionen stecken und zum Beispiel mehr Informationen sammeln oder Technologien stehlen. Das eignet sich besonders für "diplomatische Handelsnationen", die einen versteckten Kampf führen.Klasse ist auch, dass der Bevölkerungswachstum jetzt abflacht, wenn der Planet sich der Bevölkerungskapazität nähert. Die Mikro-intensive Betreuung der Überbevölkerung ist Geschichte. Außerdem ist die Zahl der Gebäudeslots nicht mehr an die Population geknüpft. Stattdessen hängt sie von eurer Forschung und der der Zahl eurer Distrikte ab. Das gibt euch, gerade bis ins frühe Midgame, mehr Einfluss. Schließlich gibt es einen hilfreichen neuen Distrikt, der Mineralien in Aluminium und Konsumgüter umwandelt. Dazu kommen zahlreiche weitere Verbesserungen Die Nemesis-Erweiterungen bringt auch neue Schiffe mit sich, die imperialen könnt ihr auch zum Spielstart auswählen. Im Kern wertet der DLC das Mid- und vor allem Endgame auf. Sobald es zu einer Krise kommt, kann die Galaktische Gemeinschaft einen Hüter bestimmen, um die Galaxie federführend von der Bedrohung zu befreien. Das bringt einige Sonderrechte, zum Beispiel könnt ihr dann in die Systeme aller Mitgliedsstaaten fliegen. Ist die Bedrohung beseitigt, kann der Retter in bester-Manier versuchen, sich zum Imperator aufzuschwingen. Das bringt euch diverse Boni, zum Beispiel mehr Einfluss und diplomatisches Gewicht. Solltet ihr mal in die Bredoullie geraten, könnt ihr über das Spionagesystem versuchen, eine Rebellion anzuzetteln und dann auch anzuführen.Einer Krise könnt ihr euch (frühestens) mit dem dritten Aufstiegs-Vorteil machen. Ziel: Den Krisenlevel auf Stufe fünf zu heben und dann mit einer Megastruktur die Grenzen zwischen den Sphären zu sprengen, das ist auch der Story-Plot. Die Stufen schaltet ihr durch je ein Forschungsprojekt und die Erhöhung eures Bedrohungswerts (zum Beispiel durch Vernichten von Schiffen, Erobern von Planeten und Auslöschen von Reichen) frei. Auf Stufe fünf angelangt, könnt ihr mit dem Bau der Megastruktur, die euch auch Vorteile bringt, beginnen. Das kostet Unmengen an Dunkler Materie. An solche Mengen kommt ihr nur, indem ihr die neuen "Würfelraumschiffe" nutzt, um ein Sternensystem nach dem anderen zu annihilieren – die Borg lassen grüßen. Die ersten zwei gibt es frei Haus, danach braucht ihr jeweils 6.500 Dunkle Materie. Natürlich zieht ihr so zunehmend den Unmut der anderen Reiche auf euch und auch Wesen auf der anderen Seite der Barriere wollen euch stoppen.Wirklich genial war meine Kampagne als Devouring Swarm, der sich andere Reiche einverleibt. Die Aliens aus dem L-Cluster hatte ich im Griff und mit dem Bau der Megastruktur begonnen. Dann dachte ich mir, warum sollte ich nicht meine neuen Raumschiffe an einem gefallenenen Imperium ausprobieren? Kurz nach Kriegsausbruch folgte jedoch eine Invasion, in drei Schüben, aus einer anderen Dimension. Mein die halbe Galaxie umspannendes Reich schrumpfte auf weniger als die Hälfte und auch mein Heimatsystem war mehrmals kurz vorm Kollaps. Als Retter entpuppte sich dann das zweite gefallene Imperium und gemeinsam konnten wir die Gefahr durch die Invasoren eindämmen und ich sukkzessive Systeme, aber bei weitem nicht alle, zurückerobern. Die zwischendurch mehrmals durch meine Bautätigkeit auf den Plan gerufenen Psi-Wesen waren hingegen keine so große Bedrohung. Besonders für Spannung sorgte, dass ich nicht wusste, wann endlich meine Megastruktur fertig wird und ich immer mehr Dunkle Materie brauchte. Nachdem der Kampf gegen die Aliens aus der anderen Dimension praktisch entschieden war, ließ ich meinen Sternensystemzerstörer durch einen verwaisten Teil der Galaxie tuckern. Doch plötzlich wandte sich mein ehemaliger "Verbündeter" gegen mich, zerstörte mein Spezialschiff und ich stand wieder einem mächtigen Feind gegenüber. Nach einigem hin und her entschied ich auch diesen Krieg für mich und konnte die Megastruktur fertigstellen, die Galaxie zerstören und die Partie erfolgreich beenden. Ein so spannendes und abwechslungsreiches Endgame hatte ich noch nie.Patch 3.0 für Stellaris bringt neben zahlreichen kleinen Verbesserungen auch sehr gute Systemänderungen, gibt dem Erstkontakt eine gut ausgestaltete Bedeutung und führt ein Spionagesystem ein. Je stärker ihr auf Eroberung setzt, desto weniger wichtig ist die Spionage. Sie gibt euch Optionen, macht sich aber nicht zu einer zwingend einzusetzenden Mechanik. Ihr habt die Wahl.Auch der Nemesis-DLC bringt euch Optionen. Die von mir als Krise erlebte Kampagne war famos und meine bislang spannendste und abwechslungsreichste Partie. Als Hüter die Galaxie zu retten und sich gegebenenfalls zum Imperator aufzuschwingen habe ich noch nicht komplett durchlebt, wirkt sich aber auf die Partie weniger aus als der Krisenweg. Ihr bekommt so aber auch die Chance, nach einer friedlichen Runde doch noch alle anderen zu unterjochen. Die Bereicherung des Mid- (als Krise) und Endgames macht Nemesis vor allem für erfahrene Stellaris-Spieler zu einer Erweiterung, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.