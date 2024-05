Stellaris: Große Erweiterung The Machine Age erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox hat heute mit The Machine Age die neue, große Erweiterung für ihr Sci-Fi-Grandstrategy-Spiel Stellaris veröffentlicht. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 24,99 Euro. Die Erweiterung ist auch, ebenso wie die drei kommenden Erweiterungen einschließlich des exklusiven Portrait "Rick the Cube", Teil von Season 8. The Machine Age ist ebenfalls im Abo-Modell enthalten. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die neuen, beworbenen Features von The Machine Age sind:

Neue Endgame-Krise und Krisenpfad: Ihr könnt euch in einer brandneuen Endgame-Krise einer neuen synthetischen Bedrohung stellen oder in einem neuen Krisenpfad selbst zur Gefahr für das Gleichgewicht des Universums werden.

Individualistische Maschinen: Eure Maschinenimperien sind nicht mehr auf eine Form beschränkt, sondern können individuelle Persönlichkeiten und vielfältigere Geschichten und Ursprünge haben. Ihr könnt euer Imperium mit drei neuen Maschinenaufstiegspfaden weiter individualisieren.

Neue Situationen und erweiterter Authoritätswechsel: Während ihr immer tiefer in den Geist der Maschine eindringen, müsst ihr euch neuen Herausforderungen für eure Gesellschaft stellen. Jede Entscheidung ist wichtig und die einzige Gewissheit ist, dass euer Reich nach dem Aufstieg nicht mehr dasselbe sein wird.

Drei neue Ursprünge: Kybernetisches Bekenntnis: Das Imperium verfolgt eine göttliche Berufung: die heilige Verschmelzung von Körper und Kybernetik. Augmentation ist Anbetung. Synthetische Fruchtbarkeit: Einst eine blühende Gesellschaft, macht eine neue genetische Krankheit das Imperium unfähig, sich biologisch fortzupflanzen. Digitale Erlösung scheint die einzige Möglichkeit zu sein, den Untergang zu verhindern. Bogenschweißer: Eine Robotergesellschaft aus einer Welt mit Platzmangel sucht in den Sternen nach Ressourcen.



Außerdem enthält The Machine Age neue reaktive Porträts, sechs neue Zustandselemente, zwei neue Strukturen für das Midgame (den geschmolzenen Lichtbogenofen und den mächtigen Dyson-Schwarm), neue Bevölkerungseigenschaften und sieben neue Musikstücke mit synthetischen Beats.

Gleichzeitig mit The Machine Age erschien das kostenlose Update 3.12 "Andromeda", das zahlreiche Bugfixes und Updates für die Maschinenwelten und Imperien enthält. So wrden unter anderem die genetischen, kybernetischen und synthetischen Traditionsbäume (für Besitzer von Utopia und Synthetic Dawn) neu ausbalanciert, verschiedene KI-Funktionen im Zusammenhang mit der Zuweisung von Anführer und der Wirtschaftsverwaltung verbessert und die Gebäude des Gefallenen Imperiums überarbeitet. Modder erhalten die möglichkeit, neue Krisenpfade einzuführen.