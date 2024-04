Stellaris: The Machine Age erscheint am 7. Mai

PC XOne PS4 Linux MacOS

Paradox Interactive hat heute angekündigt, dass The Machine Age, die neue Haupterweiterung für das Weltraum-Grandstrategy-Spiel Stellaris, am 7. Mai für den PC erscheinen wird. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Außerdem wurde die Veröffentlichung von Season 08 angekündigt. Das Bundle enthält die drei kommenden Stellaris-Erweiterungen, beginnend mit The Machine Age, und ein exklusives Spezies-Porträt namens "Rick der Würfel". Der empfohlene Verkaufspreis von The Machine Age liegt bei 24,99 Euro. Der empfohlene Preis für den Season-Pass liegt bei 39,99 Euro statt 52,37 Euro beim Einzelkauf der kommenden Inhalte. Neben The Machine Age sind das die mechanische Erweiterung Cosmic Storms und das Story-Pack The Grand Archive. Die neuen Inhalte bekommt ihr auch im Rahmen der "Stellaris Expansion Subscription", die alle Erweiterungen umfasst. Die Preise liegen bei 9,99 Euro im Monat, 19,99 Euro für drei Monate oder 29,99 Euro für sechs Monate.

The Machine Age führt viele neue Features für Maschinenimperien ein, darunter eine neue Endgame-Krise, einen neuen Krisenpfad, die Möglichkeit, individualistische Maschinen zu regieren und drei neue Ursprünge.