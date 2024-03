Stellaris Nexus: 4X Strategie gewinnt ein X und heißt jetzt Nexus 5X

PC

Im Dezember 2023 ist ein kleines, feines, rundenbasiertes 4X-Spiel namens Stellaris Nexus (im Check) mit der Besonderheit in den Early Access gestartet, eine Partie – auch im Multiplayer – in rund 60 Minuten beenden zu können. Jetzt gibt es ein Releasedatum: Version 1.0 soll am 18. April für PC erscheinen. Außerdem heißt Stellaris Nexus jetzt Nexus 5X – sonst ändert sich nix. Das fünfte X soll für "Express" stehen, was gut zu den im Check gewonnenen Erkenntnissen passt. Die Namensänderung und das Releasedatum haben Paradox Interactive und Entwickler Whatboy Games gestern auf der Future Games Show bekanntgegeben. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Dax Ginn, Studio Director bei Whatboy Games, äußerte sich zum Konzept ihres Spiels wie folgt:

Als Team lieben wir das Grundkonzept von 4X-Spielen, aber wir wollten es weiterentwickeln, um auch die Chemie und Spannung einzufangen, die bei einem Spieleabend mit Freunden entsteht. Indem wir die Spielzeit auf etwa eine Stunde verkürzen, schaffen wir eine aufregende neue Möglichkeit für das 4X-Genre, in ein neues Feld der 'sozialen Strategie' vorzudringen.

Zum bisherigen Early Access nahm Adam Doherty, Game Director bei Whatboy Games, wie folgt Stellung:

Nexus 5X wurde in Zusammenarbeit mit unserer Community entwickelt, um sowohl erfahrene 4X-Spieler als auch ambitionierte Spieler anzusprechen, die vielleicht noch nie ein 4X-Spiel gespielt haben. Unser Ziel ist es, Nexus 5X einladend zu gestalten, ohne den Kern des 4X-Formats zu vernachlässigen. Wir hatten so viel Spaß beim Spielen von Nexus 5X mit unserer engagierten Early Access-Community und freuen uns darauf, diese Erfahrung am 18. April mit neuen Spielern zu teilen – oder schon jetzt im Early Access.

Die Steam-Bewertungen liegen bei über 95 Prozent positiv.

Die beworbenen Features von Stellaris 5X in der Übersicht:

Die Stunde der Macht: Zeit ist eine wertvolle Ressource. Stellaris 5X ist so konzipiert, dass ihr eine komplette 4X-Multiplayer-Partie in rund einer Stunde beenden könnt. Aus "One More Turn" soll so "One More Game" werden.

Social Strategy: Ihr habt die Wahl zwischen einzigartigen Fraktionen und Anführern und könnt mit zwei bis acht Spielern im rundenbasierten Mehrspielermodus spielen. Es gibt dazu auch skillbasiertes Matchmaking.

Diplomatie: Ausgehend von eurer Heimatwelt könnt ihr euer Reich ausdehnen, Systeme erforschen und besetzen und schließlich die Kontrolle über die Thronwelt Nexus übernehmen. Ihr könnt Konflikte sowohl militärisch lösen als auch auf diplomatische Verhandlungen setzen. Der Machtkampf findet auch im Galaktischen Rat statt, wo rivalisierende Imperien ihren Einfluss nutzen, um für neue Titel und Resolutionen zu stimmen, ihre Fraktion zu stärken oder ihre unmittelbaren strategischen Ziele voranzutreiben.

Einzigartige Fraktionen und Anführer: Ob Rollenspieler, die in die Welt von Stellaris eintauchen wollen, oder eher nüchterne Strategen: Ihr könnt zwischen verschiedenen Fraktionen und Anführern wählen, die die Herangehensweise an jedes Spiel verändern und eine Vielzahl von Spielstilen und Möglichkeiten bieten, die Oberhand über die Gegner zu gewinnen.

Nexus 5X wird am 18. April 2024 für PC über Steam zum empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro erhältlich sein. Das Spiel ist derzeit im Early Access zum reduzierten Preis von 14,99 Euro erhältlich. Alle Early Access-Spieler von Stellaris Nexus erhalten zum Launch ein Update auf Nexus 5X. Ihr könnt bereits jetzt dem Nexus 5X Discord beitreten, um die neuesten Nachrichten und Community-Diskussionen zum Spiel zu erhalten.