PC XOne PS4 Linux MacOS

Pathfinder - Kingmaker ab 75,00 € bei Amazon.de kaufen.

Die ersten Spielstunden könnt ihr problemlos bei der Erstellung eures Wunschcharakters verbringen. Rassen, Klassen, Unterklassen, Fähigkeiten und mehr sorgen für Vielfalt.

Komplexes und spannendes Rollenspiel

Die Karte lädt zum Erkunden ein.

Alle Texte sind sehr gut lesbar. Schnellzugriff auf das Glossar gibt es auch. Klappt etwas nur wegen bestimmter Fähigkeiten, wird es angezeigt.

Gelungene Konsolenumsetzung

Der neue Rundentaktikmodus sorgt für Übersicht und volle Kontrolle.

Fazit

Isometrisches Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: circa 45 bis 50 Euro

In einem Satz: Perfekt umgesetztes, klassisches RPG mit hoher Komplexität und neuem Rundentaktikmodus für Spielspaßgarantie auf der Couch.

Das klassische, isometrische und Kickstarter-finanzierte Rollenspielerschien Ende 2018 für den PC ( zur Preview ). Mit derist nun auch eine Umsetzung für Xbox One und PS4. An Bord sind nicht nur alle Erweiterungen, sondern auch der neue Rundentaktikmodus. Aber ein klassisches und komplexes RPG am TV und mit Gamepad, kann das funktionieren?In Pathfinder - Kingmaker sollt ihr im Auftrag der Königin ein benachbartes Gebiet, die Stolen Lands, befrieden und letztlich als euer eigenes Lehen verwalten. In den Weg stellen sich euch dabei nicht nur der aktuelle, illegitime Herrscher und die dortigen Monster. Ihr konkurriert auch gegen ein weiteres Team, das denselben Auftrag hat. Wie inoder Ash of Gods - Redemption gibt es also eine motivierende Zeitdruck-Komponente. Eure Starttruppe könnt ihr immer weiter vergrößern. Ihr erfüllt Nebenaufgaben, um euch Charaktere gewogen zu machen und aufzuleveln, führt Dialoge mit euren Begleitern und erfüllt ihre Missionen. Aber ihr dürft nie eure Hauptaufgabe vernachlässigen. Die Texte sind sehr schön geschrieben und es gibt immer wieder Abschnitte im Stile alter Adventure-Bücher. Ein schöner Kniff ist, dass eine Begleiterin sich dazu entschieden hat, über euch und eure Taten ein Buch zu schreiben. Sie ist sozusagen euerund fungiert auch als Erzähler. Ihr bereist grundsätzlich die Weltkarte, die Areale werden dann geladen. Ganz frevelhaft ausgedrückt bekommt ihr eine Art Nachfahren vonmit Reichsverwaltung.Die ursprünglich kostenlosen DLC bringen euch mehr Brutalität und Zaubersprüche. Mitgibt es Tieflinge und damit einhergehend eine neue spielbare Rasse, die Klasse Kinetiker und eine Gefährtin.bringt ein prozedural generiertes Dungeon. Dieses Roguelike-Erlebnis könnt ihr aus dem Hauptmenü heraus starten. Eine Version des Verlieses ist aber auch in die Kampagne integriert.bringt eine neue, etwa zwölfstündige Kampagne, in der ihr die Geschicke des Gefährten Maegar Varn lenkt. Die Ereignisse beeinflussen dann auch eure Hauptkampagne.Entscheidend für den Spielspaß auf der Konsole ist natürlich die Umsetzung. Und die ist hervorragend gelungen. Außer im Kampf bewegt ihr eure Figuren, wie in, mit dem linken Analogstick. Das ständige Klicken misse ich nicht. Den Entwicklern ist es auch gelungen, dass fast nie ein "Mauszeiger" benötigt wird, was die Steuerung mit dem Gamepad stark vereinfacht. Per Schultertasten habe ich schnellen Zugriff auf meine Helden und wichtige Funktionen wie Inventar, Ausrüstung oder das Journal. Ebenfalls gut: Alle Text sind bereits in der Standardeinstellung sehr gut lesbar (65" UHD-TV, circa 3 Meter Abstand) und noch weiter skalierbar.Die pausierbaren Echtzeitschlachten empfand ich als etwas hektisch. Per Klick mit dem rechten Analogstick könnt ihr aber jederzeit in den mit der Definitive Edition eingeführten Rundentaktikmodus wechseln, oder wieder zurück. Im RTM hat jede Figur eine Aktion zur Bewegung und eine zum Angreifen, wobei manche Fähigkeiten auch beide Aktionen verbrauchen. Ihr habt die volle Kontrolle und könnt die Stärken aller Helden sehr gut ausspielen und müsst das bereits ab dem normalen Schwierigkeitsgrad eigentlich auch. Allerdings solltet ihr manche Feinde, wie einen mächtigen Troll, lieber erst zu einem späteren Zeitpunkt angehen. Der Echtzeitmodus ist aber trotzdem praktisch, um leichtere Gegner oder den Rest eines Feindtrupps schnell abzuwickeln.Der Charme des Spiels, die liebevolle Optik, viele kleine Details, die teils vertonten Dialoge und das grundsätzliche Setting haben mich sofort angesprochen. Die Mechaniken sind sehr komplex und laden zum stundenlagen Experimentieren ein. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr detailliert einstellen und im Lauf der Kampagne noch erhöhen. Technisch ist die Umsetzung vorbildlich gelungen. Lesbarkeit, Steuerung und Rundentaktikmodus sorgen für eine sehr gute Spielbarkeit auf der Konsole. Ich werde meine Steam-Version links liegen lassen und die Definitive Edition zu meinem "Winterspiel 2020" machen. Ganz bequem mit Tee und Keksen auf der Couch. In dem englischsprachigen Let's-Try-Video unter dieser News könnt ihr euch einen Eindruck meiner ersten Spielerlebnisse verschaffen.