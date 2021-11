Pathfinder - Wrath of the Righteous: Zwei kostenlose DLC erschienen

PC MacOS

Der Entwickler Owlcat Games hat heute zwei kleine Gratis-DLC für das Oldschool-Rollenspiel Pathfinder - Wrath of the Righteous (im Test) veröffentlicht. Der DLC Liebe über den Tod hinaus bringt eine neue Nebenquest ins Spiel, die ihr in Kapitel 5 der Hauptstory starten könnt. In der Mission müsst ihr euch mit den Folgen einer dämonischen Invasion befassen, die während einer Hochzeit losbrach.

Der andere DLC Gesichter des Krieges ist kosmetischer Natur und bietet euch neue Frisuren, Haarfarben und Kriegsbemalungen bei der Charaktererstellung. Die Erweiterungen sind nun auf GOG, auf Steam und im Epic Games Store verfügbar. In allen Stores gibt es zudem 15 Prozent Rabatt auf Pathfinder - Wrath of the Righteous (GG-Partnerlink zum Spiel auf GOG) – wobei der Rabatt auf GOG ab dem 26. November 2021 gilt.