Pathfinder - Wrath of the Righteous Test+

Teaser Das neue Pathfinder hat fast alle Anlagen für ein Hit-RPG: Eine interessante Fantasy-Welt, ein gewissenhaft umgesetztes Regelwerk und eine epische Story. Aber ist das Abenteuer auch spannend?

Das Pathfinder-Universum ist beeindruckend fantasievoll ausgestaltet und enthält Elemente aus Sagen und Legenden aller möglicher Kulturen, einschließlich moderner Fantasy-Klischees.

Auf dem Kreuzzug gegen das Böse

Das Charaktersystem ist der Vorlage entsprechend wahnsinnig komplex und erlaubt vielfältige Ausrichtungen und Laufbahnen, ist aber so detailliert erklärt, dass auch Einsteiger durchblicken sollten.

Mit Liebe geschriebene Geschichte

Immer wieder müsst ihr moralische Entscheidungen fällen, die den Verlauf der Geschichte und euren Werdegang beeinflussen.

Komplexe Gefechtsmechanik

Magiebegabte sind zu Anfang eher eine Bürde für die Party als eine echte Unterstützung, gehören aber später zu den mächtigsten Kämpfern.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDas-Universum baut auf den Klassikerauf. Das Pen & Paper zeichnet sich laut Wikipedia unter anderem dadurch aus, dass es Elemente traditioneller Sagen und Mythen verschiedener Kulturen mit Klischees moderner Fantasy-Literatur vermengt. Der Meinung einiger Fans nach konnte man teilweise sogar dem Vorbild den Rang ablaufen. Computer- und Videospieler durften erstmals 2018 die imaginäre Welt Golarion erkunden, in, dem Vorläufer von. Der Nachfolger übernimmt die Unity-Technik, viele Spielinhalte und natürlich die grundlegenden Mechaniken, schreibt aber seine eigene Geschichte.Wie es sich für ein Rollenspiel klassischer Machart gehört, dürft ihr euch vor dem Prolog ein Alter Ego basteln oder aber aus vorgefertigten Heldinnen und Helden wählen. Es gibt eine beinahe unüberschaubare Vielfalt an Spielerklassen, Persönlichkeitswerten und Fähigkeiten. Weil aber für jede Option ausführliche Erklärungen im begleitenden Nachschlagewerk abrufbar sind, sollte der Charaktergenerator auch für Rollenspielneulinge kein unüberwindbares Hindernis darstellen. Habt ihr euch für eine Laufbahn entschieden, unterzieht euch Wrath of the Righteous auch schon der Feuertaufe. Denn die mittelalterliche Stadt Kenabres, in der ihr gerade erst als unbeschriebenes Blatt angelangt seid, wird prompt von einer Dämonenarmee heimgesucht, die alles in Schutt und Asche legt. Euer Charakter kann gerade noch in die Katakomben unter der Stadt entkommen, wo Ihr Unterstützung bei den "Mongrels" findet, eigenartigen Mischwesen aus Menschen und Fabelmonstern. Bald schließen sich euch die ersten Begleiterinnen und Begleiter an und das Abenteuer kann beginnen.Euer Ziel ist klar: Befreit die Stadt von den höllischen Invasoren! Doch bevor ihr diesen ersten großen Meilenstein der Story erreicht, gibt es wie bei jedem anständigen Rollenspiel jede Menge Leute zu treffen, Gespräche zu führen, Bösewichte zu vermöbeln und Aufträge zu absolvieren. Als Basislager für euren Feldzug dient ein alter Gasthof, in dem sich ein Haufen Kreuzritter gegen die marodierenden Horden verschanzt hat. Von dort aus unternehmt ihr auf einer Übersichtskarte Streifzüge zu interessanten Orten in der Umgebung. Ihr müsst regelmäßig rasten, um Energie zu tanken, Wunden zu verarzten und eure Zaubersprüche zu erneuern – eine etwas lästige Pflicht, die im D&D-System aber nun einmal dazugehört.Ab und an stolpert ihr zufällig über Feinde, wobei das Programm die Herausforderungen automatisch eurer Spielstufe anpasst. Bei den Quests selbst nimmt das Spiel weniger Rücksicht. Für manche Aufgaben müsst ihr erst ausreichend Erfahrungspunkte sammeln und eure Ausrüstung aufwerten (neudeutsch: grinden). Insgesamt zeigt sich Wrath of the Righteous allerdings nicht allzu fordernd. Rollenspielveteranen sollten die Kampagne auf der vierten oder fünften von sieben Stufen spielen. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich netterweise jederzeit ändern und sogar in Details modifizieren. Im Test war das durchaus nützlich, denn in der Vorabversion gab es ein paar überraschend heftige Bosskämpfe, die deutlich anspruchsvoller waren als der Rest. Am Balancing hätten die Entwickler ruhig noch etwas feilen können.Auch die umfangreichen Beschreibungen und vielen Dialoge unterstreichen das Pen-&-Paper-Erbe von Wrath of the Righteous. Einige Gespräche sind auf Englisch vertont, aber bei weitem nicht alle. Bei der enormen Textmenge ist das aber auch kein Wunder. Ich habe mich im Test sogar gelegentlich dabei erwischt, wie ich die Texte nur überflogen oder mich einfach von einem Bildschirm zum nächsten geklickt habe. Die Story ist eigentlich solide geschrieben und ordentlich übersetzt, aber nicht jede Zufallsbekanntschaft ist interessant genug, dass ich mich seitenlang durch ihre Kindheitsgeschichte blättern möchte. Die Dialoge komplett zu überspringen, ist aber keine Option, schließlich weiß ich nie, hinter welcher Zeile sich der entscheidende Hinweis für die aktuelle Quest oder ein neuer Auftrag verbirgt.Generell lassen mir die Macher die Wahl, wie ich mich verhalten möchte. An vielen Schlüsselstellen darf ich mich zwischen guten, bösen, rechtschaffenen und chaotischen Aussagen oder Handlungen entscheiden – und muss dann die Konsequenzen tragen. Beispielsweise schließen sich mir schon früh zwei Mongrels an, Woljif und Wenduag. Woljif möchte sein Volk an die Oberfläche führen, Wenduag traut "denen da oben" nicht über den Weg. Je nachdem, wen von beiden ich unterstütze, folgt mir entweder der eine oder die andere. Ich kann meine Meinung ändern, aber nicht beide glücklich stimmen. So beeinflussen meine Entscheidungen nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch den Werdegang meines Spielcharakters. Nach der Befreiung von Kenabres steigt mein Alter Ego nämlich zum mythischen Helden oder Antihelden auf (dieser kleine Spoiler sei erlaubt) und unterschiedliche Handlungspfade führen zu sehr unterschiedlichen Ausrichtungen. So sehr ich diese Freiheit genieße: Die chaotischen und insbesondere bösen Optionen ergeben im Handlungszusammenhang nur selten Sinn. Ich muss es schon wirklich darauf anlegen, einen B-Movie-Bösewicht zu mimen.Wenn ihr euch nicht gerade durch Dialogbildschirme hangelt, steckt ihr häufig in Gefechten. Von wilden Raubtieren über fanatische Kultisten bis hin zu absurden Ausgeburten der Hölle will euch offenbar die halbe Spielwelt an den Kragen. Ihr tragt die Scharmützel wahlweise in Echtzeit mit einstellbaren Pausen oder aber ganz gemütlich rundenbasiert aus. Wenn ihr euch für den Echtzeit-Ablauf entscheidet, könnt ihr viele Aktionen eurer Mitstreiter automatisieren, die sich dann selbständig Ziele suchen oder Zauber wirken. Bei kritischen Ereignissen, etwa wenn ein Mitglied eurer Gruppe schwer verletzt wird, wird der Ablauf unterbrochen. Zum Action-RPG à lawird Wrath of the Righteous also nicht, spielt sich aber wesentlich temporeicher als mit der Runden-Option. Im taktischen Modus könnt ihr dafür eure Jungs und Mädels präziser kontrollieren und besonders haarige Auseinandersetzungen leichter meistern.Hinter den Kulissen passiert zwar viel, beispielsweise berechnet das Programm automatisch die Initiative, also Zugreihenfolge, im Wesentlichen beschränken sich eure Aktionsmöglichkeiten aber darauf, eure Schützlinge zu bewegen und Kontrahenten anzugreifen. Gerade am Anfang haben eure Recken noch nicht allzu viele Tricks auf Lager: Paladine schwingen einmal pro Runde ihr Schwert, Waldläufer schicken einen Pfeil in Richtung Gegner, Hexen brennen eine ihrer kostbaren "Magic Missiles" ab oder verarzten Kameraden mit einem halbgaren Heilzauber. Weil die Trefferwahrscheinlichkeiten sehr niedrig sind und mutige Manöver durch Gelegenheitsattacken bestraft werden, spielen sich die Auseinandersetzungen anfangs etwas träge und statisch. Später lernen aber insbesondere die anfangs schwächlichen Magier viel dazu und auch die Gegner werden abwechslungsreicher. Trotzdem verlaufen die meisten Konflikte, insbesondere die Zufallsbegegnungen auf der Weltkarte, nach einem ähnlichen Schema. Ich hätte weniger, aber dafür forderndere Gefechte bevorzugt.