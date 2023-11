Spiele-Check von LRod

Auch Monster haben Bedürfnisse

Rettet das Absolute Böse

Dungeon-Aufbau mit Echtzeitstrategie-Elementen

Einzel- und Mehrspielermodi (Online-Koop)

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

49,99 Euro für PC, Playstation 5, Xbox Series X|S (eine Switch-Version mit möglichen Einschränkungen bei Kartengröße, Einheitenzahl und Mehrspielermodus ist angekündigt)

In einem Satz: Innovationsarme, aber humorvolle Fortsetzung der altbekannten Dungeonbau-Reihe

1997 begründetemitdas Genre des Dungeon-Simulators. Plötzlich lag es am Spieler, einen auch finanziell gut laufenden Dungeon zu bauen, mit Fallen und Monstern zu bestücken, und mit diesen die guten Heldengruppen abzuwehren, die regelmäßig die armen Verließbewohner überfielen. Nach dem zweiten Teil endete die Serie und auch das Gerne geriet etwas in Vergessenheit, bis die Münchener Entwickler von Realmforge 2011 miteine moderne Interpretation veröffentlichten. Diese Serie wird nun mitum einen weiteren Teil erweitert.Am Anfang jedes Dungeons steht erneut das Dungeonherz. Wird dieses zerstört, habt ihr die Partie verloren. Bis die ersten Helden eure Verließe betreten, habt ihr aber Zeit, um euch vorzubereiten. Als erstes braucht ihr mehr Gold. Zum Glück startet ihr bereits mit einigen Arbeitern („Schnodderlingen“), die in Echtzeit von euch markierte Felsen im Umkreis abbauen. Um eine Goldader herum errichtet ihr eine erste Schatzkammer, um eben jenes auch einzulagern. Von diesem bezahlt ihr regelmäßig eure Schergen, weitere Räume und die Forschung an neuen Räumen.Sicherlich wollt ihr auch Monster einstellen, doch diese müssen untergebracht werden. Horde-Monster, etwa Orks oder Nagas, brauchen einen Schlafraum, einen Hühnerstall für die Essensversorgung und später auch eine Trainingsarena. Untote Monster richten ihre Ruhestätte dagegen in einer Grabkammer ein und können dort sogar wieder auferstehen. Dämonen können ganz darauf verzichten können, brauchen aber einen Vortex, zu dem sie – ähnlich wie die Untoten – nach ihrem Ableben zurückgerufen werden. Zu den zahlreichen weiteren Räumen zählen das Gewölbe der Bösartigkeit, mit dem ihr die gleichnamige Ressource sammelt, eine Werkstatt, in der eure Schnodderlinge Fallen und Türen herstellen oder das Arcanium für die Ressource Mana.Doch bevor ihr böse Schergen einstellen könnt, müssen diese zunächst erforscht werden. Dafür steht euch ein Forschungsbaum zur Verfügung, der sich in Dungeon-Forschung, Horde, Dämonen und Untote aufteilt. Die ersten Schritte in diesem kosten nur Gold, höhere Level erfordern auch Bösartigkeit, die ihr auch durch das Besiegen von Helden oder das Zerstören von Gebäuden erlangt.Habt ihr endlich einige Schergen zusammen, geht es wie in den letzten beiden Teilen durch ein Portal in die Oberwelt, in der die meisten zu erreichenden (sprich: zu zerstörenden) Ziele liegen. Die Steuerung der Monster schaltet von der indirekten Dungeon-Steuerung (bei der ihr eure Geschöpfe nur mit eurer Hand auflest und vor die Füße der Gegner werft und bei Bedarf ein Ziel vorgebt) auf eine direkte Kontrolle ganz nach traditioneller Echtzeitstrategie-Art. Sofern ihr die entsprechenden Räume erforscht habt, könnt ihr zudem über einige Zaubersprüche oder Tränke Einfluss nehmen. Plündernd zieht ihr dann durch die Oberwelt, besiegt herumstehende Helden und arbeitet euch auf das Missionsziel vor, sofern ihr nicht durch Angriffe auf euren Dungeon oder missionsspezifische Ereignisse zurück unter die Erde gezwungen werdet.Natürlich gibt es auch eine Kampagne, die nahtlos an den dritten Teil anknüpft, aber auch ohne Vorkenntnisse verständlich ist. Nachdem Thalya im Vorgänger ihren Ziehvater bekämpft hat, stellt sich ihr nun ihr Stiefbruder Tristan entgegen. Mit dessen magischem Handschuh vernichtet sie jedoch versehentlich den Körper des Absoluten Bösen und muss für diesen nun ein neues Gefäß finden. Begleitet werden die 20 Missionen wie im Vorgänger von einem (in der Häufigkeit der Kommentare herunter regelbaren) Erzähler, der – wenn man den Meta-Humor mag – durchaus witzig ist. Die Missionen selbst sind dafür, dass die Abläufe immer dieselben sind, recht interessant gestaltet. Beim Absolvieren bestimmter Herausforderungen oder Vorgaben, beispielsweise dem Einsatz nur einer Monsterkategorie, schaltet ihr zudem Perks für Thalya frei, die euch kleine Boni geben.Neben der Kampagne könnt ihr auch Gefechte spielen, die einige Effekte aus der Kampagne aufgreifen. Ihr wählt zwischen drei Schwierigkeitsgraden, wobei der mittlere für erfahrene Spieler schon zu leicht sein dürfte. Alle Kampagnenkarten und die Gefechte können auch im 2-Spieler-Koop gespielt werden, wobei auch Crossplay unterstützt wird. Allerdings gibt es keine Lobby, sondern ihr müsst eurem Mitspieler eine Spiel-ID mitteilen.Zu sagen, dass Dungeons 4 das Rad nicht neu erfindet, wäre in etwa so innovativ wie das Spiel selbst. Die Verbesserungen zum Vorgänger beschränken sich im wesentlichen auf eine größere Karte und auf die Zwerge als neues Heldenvolk. Wer sich daran nicht stört oder den Vorgänger gar nicht gespielt hat, den erwartet erneut ein gut gemachtes Spiel mit einer Kampagne, die sich Mühe gibt, die 20 Missionen abwechslungsreich zu gestalten.Entscheidend für die Motivation ist dabei nicht zuletzt der Erzähler (dessen Meta-Humor man mögen muss). Wenn ich das Spiel spät abends starte und von diesem im Hauptmenü direkt dafür gelobt werde, zur Geisterstunde die Helden heimzusuchen, dann kann ich mir ein Lächeln jedenfalls nicht verkneifen. Da auch die Spielmechanik selbst heute so gut ist wie vor 25 Jahren und die Ergänzung der Oberwelt eine sinnvolle Idee für mehr aktive Teilnahme am Spielgeschehen, hatte ich meinen Spaß mit Dungeons 4. Wer sich von der Kombination aus Echtzeit-Aufbau mit einfachen RTS-Elementen angesprochen fühlt, dem dürfte es ebenso gehen.