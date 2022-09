Check von SupArai

Die Blutspritzer müsst ihr euch regelmäßig vom Visier wischen, sonst leidet die Durchsicht.

Ab ins Labyrinth

Nach und nach erschließt ihr euch auf dieser Karte die Spielwelt. Ziel sind die vier Höllensteine, die von Bossen gedroppt werden.

Mein bester Kumpel, der Höllenhammer

Der Warlock war mein erster Bosskampf und auch der erste Moment, in dem leichte Bullet-Hell-Vibes aufkamen.

In Scathe funktioniert einfach zu wenig

Am linken Zeigefinger seht ihr meinen ausgerüsteten Skill, mit ihm kann ich Gegner einfrieren.

Fazit

Egoshooter für PC

Einzelspieler und Koop-Multiplayer

Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis

In einem Satz: Optisch und visuell gelungen, offenbart Scathe beim Gameplay deutliche Schwächen.

versteht sich als rasantes Bullet-Hell-Ego-Shooter-Spektakel. Das Waffenarsenal schreit nach actionreichen Kämpfen, mit ordentlich Wumms und Splatter. Angesiedelt in einem düsteren Fantasy-Setting macht der Titel optisch einen tollen Eindruck. Dazu ein wummernder Metal-Soundtrack. Was kann da schon schiefgehen? Nach vier Stunden urteile ich enttäuscht: fast alles, leider.Ihr schlüpft in die Rolle von Scathe, dem „Vollstrecker der Höllenlegionen“, der einen besonderen Auftrag von seinem Göttlichen Schöpfer erhält: Ihr sollt in die Hölle hinabsteigen, seinen Bruder ausfindig machen und ihm seinen Stab abnehmen. Es sollte klar sein, dass der Gesuchte den nicht freiwillig hergibt. Wie befohlen macht ihr euch auf den Weg und mäht dabei sämtliche Gegner über den Haufen.Um ans Ziel zu gelangen, durchquert ihr eine labyrinthartig aufgebaute Spielwelt, die aus vielen einzelnen Abschnitten besteht. Jedes Areal, das ihr betretet, hat einen oder auch mehrere Ausgänge. So erschließt und erweitert ihr nach und nach eine Landkarte der Hölle. In den Abschnitten nietet ihr jeweils mehrere Dutzend Feinde um, sammelt nebenbei Runen – einige davon sind versteckt oder an unwegsamen Orten und um sie zu erreichen, müsst ihr ein Schalterrätsel lösen, – und Extraleben. Außerdem findet ihr in manchen Gebieten Dunkle Magie-Skills, die ihr fortan zu eurer Unterstützung einsetzt, und Areale, die ihr jedoch erst nach Abschluss einer Aufgabe betreten dürft.Damit ihr nicht völlig wehrlos in den Kampf zieht, stattet euch der Göttliche Schöpfer zu Spielbeginn mit dem Höllenhammer aus. Eure erste Waffe besitzt unendlich Munition, einen ungenauen Primärangriff und zudem eine wuchtige Sekundär-Attacke: eine Art Granatwerfer, allerdings mit Cooldown. Für den Einstieg eine coole Wumme. Leider habe ich erst nach über zwei Stunden einen anderen Schießprügel gefunden. Der Höllenhammer und ich hatten zu diesem Zeitpunkt schon die ersten ernsthaften Krisen hinter uns.Zuvor erlangte ich in einem Areal meinen ersten Dunkle Magie-Skill: eine Selbstheilungsfähigkeit. Das Töten von Gegnern gewährte mir fortan Seelenenergie, diese konnte ich dank meiner Fähigkeit in Lebensenergie umwandeln. Ein sehr hilfreicher Skill, sah ich zuvor doch recht häufig den „Leben verloren“-Bildschirm. Pro Run habt ihr übrigens zehn davon. Sind diese aufgebraucht, startet ihr einen neuen Anlauf am Anfang des aktuellen Areals. Es gibt noch weitere magische Fähigkeiten, zwischen denen ihr in den Kämpfen wechseln könnt – vorausgesetzt ihr entdeckt sie.Meine Gegner mehr als zwei Stunden nur mit dem Höllenhammer zu malträtieren, war schon langweilig. Als ich endlich eine zweite Waffe mein eigen nannte, wurde es aber nicht besser: Denn aufgrund ständiger Munitionsknappheit konnte ich sie nur selten einsetzen – landete also wieder bei meinem Kumpel Höllenhammer. Neben zu wenig Munition in den Leveln finde ich auch die Healthpack-Verteilung problematisch. Entweder finde ich gefühlt keine Heilitems, oder direkt mehrere auf engstem Raum.Das führt zu einem weiteren Gameplay-Problem: Bei den Kämpfe gegen die vielen Gegner mit unterschiedlichsten Angriffsarten war ich bereits auf dem normalen Schwierigkeitsgrad im offenen Fight gnadenlos unterlegen. Deshalb war es zu häufig am effektivsten, möglichst geschützt darauf zu warten, dass Feinde in mein Gewehrfeuer laufen. Den Gefallen tun sie mir auch sehr oft. Der Munition- und Heilitem-Geiz, das eingeschränkte Waffenarsenal und der Hinterhalt-Zwang verhindern letztlich rasantes Shooter-Gameplay nahezu komplett. Oder anders ausgedrückt: Das Balancing in Scathe ist meiner Meinung nach suboptimal.Weitere fragwürdige Elemente sind Komplett-Aussetzer der KI, eine schwammige Sprungsteuerung (welche ich für das Sammeln der Runen oder Extraleben benötige), die abstruse Respawn-Mechanik in den Leveln, das kryptische Progress-System und die vielen Tode, bei denen ich mich fragte, ob ich Opfer eines Bugs wurde oder ob das so gewollt war.Direkt vorweg: Scathe macht mir keinen Spaß und eine Spielempfehlung erhält der Titel im aktuellen Zustand nicht von mir. Zwar gefiel mir das audiovisuelle Erlebnis aus toller Optik, bedrohlicher Geräuschkulisse und hohem Gore-Faktor in der ersten Stunde. Es gibt auch nette Ideen, so muss ich mir zum Beispiel regelmäßig mein blutbespritztes Visier abwischen, die Secrets sind spielerfreundlich eingebaut und viele Levels sind abwechslungsreich gestaltet.Schon lange langweilen mich die eine Splatter-Animation für zerplatzende Gegner und die quäkigen Gegnergeräusche aus dem Off jedoch total. Das ständige Abwischen meines Visiers und die ungenaue Sprungsteuerung nerven. Die absurden Respawns der Gegner und die Schwierigkeitsspitzen strecken die Spielzeit unnötig. Es ist jammerschade, aber fast jedes Element in Scathe macht einen unausgereiften, nicht zu Ende gedachten oder schlecht umgesetzten Eindruck auf mich.