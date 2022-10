Spiele-Check von Vampiro

PC Switch XOne PS4 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Kämpfe lassen sich gut mit dem Xbox-Controller steuern.

Für bessere Lesbarkeit vergrößert ihr die Texttafel, der Hintergrund verschwimmt dann.

Auf der übersichtlichen Karte könnt ihr den Trupp auch von A nach B schicken. Ich würde aber gerne ranzoomen.

Den Katakomben entronnen geht der Kampf gegen die Dämonen erst so richtig los.

Isometrisches RPG

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene bis Profis

Preis: 49,99 Euro

In einem Satz: Die Konsolenversion von Pathfinder - Wrath of the Righteous überzeugt mit angepasstem Interface, sehr guter Lesbarkeit und durchdachter Steuerung.

Im Herbst letzten Jahres ist das komplexe isometrische RPG Pathfinder - Wrath of the Righteous (im Test) erschienen. Die Konsolenversion sollte ursprünglich bereits im März 2022 erscheinen, wurde aber frühzeitig auf den Herbst verschoben, um mehr Zeit für Updates der PC-Version und nicht zuletzt eine bessere Portierung zu haben. Ob sich das Warten gelohnt hat, verrate ich euch in diesem Portierungs-Check.Die Komplexität des Pathfinder-Systems erlebt ihr direkt bei der umfangreichen Charaktererstellung, in die ihr mühelos Stunden in die Details eures Protagonisten investieren könnt. Oder ihr nehmt einfach einen vorgefertigten Charakter. So oder so: Dem Tode entronnen, findet ihr euch in Kendabres wider. Frisch zusammengeflickt vergnügt ihr euch auf einem Fest, als plötzlich ein fieser Dämon nebst seinen Heerscharen den Party-Crasher gibt. Kurz darauf den Katakomben verschüttet, trefft ihr auf erste Gefährten sowie die dort lebenden Nachfahren der ersten Kreuzritter. Zweierlei ist praktisch: Erstens ist trotz genretypischer Erinnerungslücken schnell klar, dass ihr im Kampf gegen die Dämonen eine besondere Rolle einnehmt, und zweitens ist das mit Monstern und Fallen gespickte Labyrinth auch euer Way Out. Schon früh im Spiel hinterlassen Handlungsoptionen und Storytwists einen positiven Eindruck. Die Dialoge lese ich gern.Die Kämpfe fechtet ihr wahlweise rundenbasiert oder in (auto-) pausierbarer Echtzeit aus. Zwischen den Modi könnt ihr jederzeit wechseln. Die Grafik weiß zu gefallen und zeigt Details wie ausgerüstete Tränke. Musik und Soundeffekte passen auch. Tooltips helfen beim Spielverständnis genauso wie das Tutorial, das euch die Mechaniken und die neue Controller-Steuerung erklärt.Eure Truppe navigiert ihr mit dem Cursor oder lauft mit dem linken Stick wie in. Zwischen den Modi schaltet ihr schnell mit "Digikreuz links" um. Den Cursor-Modus könnt ihr auch benutzen, um Objekte anzuwählen, etwa Gegner, und euch Tooltips anzeigen zu lassen oder Informationen aufzurufen. Zwischen verschiedenen Lootcontainern schaltet ihr bequem mit LB/RB durch, im Kampf schaltet ihr so Gegner auf, und nahe beieinander liegende Tote könnt ihr auf einmal looten.Die Charakterportraits sind an den linken Rand gewandert. Unten habt ihr vor allem die über Y flink erreichbare Schnellzugriffsleiste mit Fähigkeiten, Verbrauchsgegenständen und der Waffenwahl. Mit LB/RB könnt ihr die zehn (!) Schnellzugriffsleisten durchschalten. Mit LT bekommt ihr Bilder eurer Charaktere angezeigt und könnt sie entsprechend auswählen, aber auch einen oder alle in den Schleichmodus schicken. Zudem könnt ihr die Figuren miteinander "verknüpfen", damit ihr sie gemeinsam bewegen könnt. Um Fallen zu entschärfen, empfehle ich dringend, eine einzelne Figur zu steuern, damit niemand völlig deppert in die bereits erkannte Falle dappt. Grundsätzlich solltet ihr bei Interaktionen, zum Beispiel mit Schlössern oder geheimnisvollen Objekten, jedoch die ganze Gruppe ausgewählt haben. Der aussichtsreichste Kandidat übernimmt dann die Aufgabe. Mit dem RT-Trigger ruft ihr die weiteren Tafeln auf, etwa für Ausrüstung und Charakterwerte.Die eingängige Steuerung wird gutvisualisiert. So habt ihr zügig alles voll im Griff. Im Kampf habe ich trotzdem lieber auf Rundentaktik gesetzt. Die Fülle an Aktionen lässt sich in Echtzeit mit Maus dann doch etwas schneller handhaben. Leichte Gegner schnetzelte ich aber unpausiert weg.Pathfinder ist sehr kampf- und leselastig. Steuerung und Lesbarkeit sind daher besonders wichtig. Mein Setup für diesen Check: Xbox Series X an einem 65" 4K-TV bei knapp 3m Sichtabstand. So konnte ich die Texte sehr gut lesen. Dazu trägt bei, dass die Dialogfenster einen deutlich größeren Teil des Bildschirms einnehmen. Auch Tooltips könnt ihr problemlos ansteuern. Dabei wird die Sprachausgabe nicht unterbrochen. Besonders gut hat mir gefallen, dass ihr viele Infofenster optional vergrößern könnt, wobei dann der restliche Bildschirm leicht verschwimmt. Das erhöht die ohnehin schon sehr gute Lesbarkeit.Schön: In der kostenlosen Enhanced Edition für PC ist auch der Controller-Support enthalten. Der Fotomodus wird für die Konsolenversion noch nachgereicht.Ich habe schon viele gute und sehr gute Konsolenumsetzungen gespielt. Nicht zuletzt von Battle Brothers (Switch Xbox ) und Pathfinder - Kingmaker (im Check) , auch wenn Kingmaker auf PC und vor allem Konsole unter Bugs leidet. Wie jetzt bekannt gemacht wurde, gab es keine weiteren Fixes, weil Owlcat Studios sich unabhängig machte und dabei die Rechte an und Einnahmen durch Kingmaker verlor . Die Verschiebung des Releases der Konsolenversion von Pathfinder - Wrath of the Righteous hat sich jedenfalls gelohnt. Bugs hatte ich keine, die Ladezeiten sind kurz. Die Steuerung ist durchdacht und gefällt mir am Gamepad sogar besser als mit der Maus, etwa in puncto Gehen oder Aufschalten von Feinden. Nach ein bisschen Eingewöhnung war ich flott unterwegs.Auch bei der Lesbarkeit setzt Wrath of the Righteous Maßstäbe. Das angepasste UI und das Hervorheben von Texttafeln sind vorbildlich. Insgesamt wird das komplexe RPG so auch auf der Couch zu einem Hochgenuss. Wenn ihr bequem in das Pathfinder-Universum abtauchen wollt, könnt ihr unbesorgt zugreifen. Path of the Wrighteous ist dabei typisch für das Genre ein Umfangsmonster, also: Urlaub einreichen nicht vergessen!