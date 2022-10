The Game: Pen-and-Paper-Abenteuer erscheint als TV-Serie

PC Switch XOne PS4 MacOS

Als der Spieleautor Gary Gygax in den späten sechziger Jahren das Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons erfand, ahnte er wohl nicht, welchen späteren Boom er damit auslösen würde. Auf Grundlage seiner Erfindung entwickelte sich bei den Computer- und Videospielen das Genre der Rollenspiele heraus, deren zahlreiche Vertreter durch Spiele wie Baldur's Gate oder aktuell Pathfinder - Wrath of the Righteous immer noch sehr beliebt sind.

Mit dem Pilotfilm The Game wird in diesem Winter in den USA versucht, das Rollenspielerlebnis eines Pen-and-Paper-Abenteuers auf die TV-Bildschirme zu bringen. Danach ist geplant, dass Comedyformat als Serie zu etablieren, da weitere Folgen in naher Zukunft gedreht werden sollen. Die Handlung wird wie folgt beschrieben:

The Game folgt Brandon Wynter, einem Wunderkind, das im Alter von 15 Jahren einen Fantasy-Roman veröffentlichte und dann in der Versenkung verschwand. Jetzt ist er Ende 20 und hat gerade eine schmerzhafte Trennung hinter sich. In einem verzweifelten Versuch, Gleichgesinnte für Pen-and-Paper-Rollenspiele zu finden, schaltet er eine Anzeige. Als sich fünf Leute melden, bringt Brandon die Gruppe zum Spielen zusammen, in der Hoffnung, ein einmaliges Spiel ohne viel Aufhebens zu leiten. Doch die Spieler sind voller Fragen und Meinungen, und der griesgrämige Spielleiter bekommt mehr, als er erwartet hat. Wir folgen den Spielern sowohl in der realen Welt als auch in der übernatürlichen Welt, während sie sich auf eine waghalsige und herzzerreißende Reise begeben, um einander und vor allem sich selbst zu verstehen und zu akzeptieren.

Regie und Produktion von The Game liegen in den Händen von Amanda Sonnenschein, die bisher eher durch ihre Arbeit an Kurzfilmen in Erscheinung getreten ist. Das Drehbuch stammt von Lauren Henning und Matt Curtin, die auch als Hauptdarsteller in Erscheinung treten. In weiteren Hauptrollen spielen die ebenfalls noch recht unbekannten Darsteller Réchard François, Maggie Jorgenson, Amber Li und Garth Sodetani mit. Einen ersten Einblick in The Game vermittelt euch der nachfolgende Trailer.