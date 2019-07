Die 15 am sehnlichsten erwarteten Spiele unserer User

PC 360 PS3

GamersGlobal zählt fleißig mit, welche Titel am häufigsten auf eurer Warteliste landen. Damit ihr einen kleinen Überblick habt, folgen hier kompakt die letzten aktuellen Infos zu allen 15 Spielen.

Torchlight 3

Status: eingestellt

Der DRM-freie Download von Torchlight (2009) und Torchlight 2 (2012) zum günstigen Preis von 20 Euro hat sich für das Studio Runic Games nicht ausgezahlt. Zwar wurden die Action-Rollenspiele als Diablo-3-Alternativen durchaus geschätzt, allerdings wird geschätzt, dass 80 Prozent der im Umlauf befindlichen Spiele Raubkopien sind. Das Studio von Max und Erich Schaefer wurde nach dem Ausstieg Erichs mittlerweile von der Konzernmutter Perfect World wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen. Von der Maßnahme war das bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Torchlight Mobile betroffen, ein mögliches Torchlight 3 fiel damit ebenso weg.

Seit 2018 arbeitet das Studio Echtra Games unter der Leitung von Max Schaefer an dem Shared-World-Spiel Torchlight Frontiers, das noch in diesem Jahr erscheinen soll und im selben Universum wie die beiden Torchlight-Spiele stattfindet. Der Titel erscheint für PC, PS4 und Xbox One und soll kooperatives Monstermetzeln und die übliche Jagd nach Loot bieten. Und wer weiß, vielleicht machen sich Max Schaefer und Konsorten im kommenden Jahr an die Entwicklung eines Torchlight 3, einer lohnenswerten Alternative zu Diablo 4?

System Shock 3

Status: in Entwicklung / noch kein Termin

Otherside Entertainment, die Entwickler hinter Underworld Ascendant, bescherten im Dezember 2015 den alten Fans des Science-Fiction-Action-Rollenspiel-Duos System Shock (1994) und System Shock 2 (1999) ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Damals wurde die Fortsetzung System Shock 3 angekündigt, wenig später stieg Warren Spector, der kreative Schöpfer des Originals, in die Produktion ein. Nach einer Finanzspritze vom schwedischen Publisher Starbreeze wurde es ruhig um das Spiel.

Erst Anfang dieses Jahres meldeten sich die Entwickler mit einem ersten Trailer zur GDC 2019 zurück und gaben bekannt, dass sich das angeschlagene Unternehmen Starbreeze als Publisher zurückgezogen habe. Obwohl Otherside Entertainment derzeit scheinbar noch immer auf der Suche nach einem neuen Verleger ist, frohlockt Warren Spector, „dass wir System Shock 3 auf den Markt bringen können und dass es seinen Platz als führender Titel im Bereich der immersiven Simulation einnimmt“.

System Shock

Status: in Entwicklung / erscheint voraussichtlich 2020

Parallel zu System Shock 3 entsteht derzeit bei den Nightdive Studios ein Remake des ersten System Shock. 2016 konnte eine Kickstarter-Kampagne mit 1,3 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen werden, kurz darauf wechselte man von der Unity-Engine auf die Unreal Engine 4. Auf der GDC 2019 wurde ein etwa 20-minütiges Gameplay-Video mit Szenen aus der Pre-Alpha-Version gezeigt. Mittlerweile ist der Veröffentlichungstermin von Ende 2019 auf 2020 korrigiert.

Mit dem System Shock Remake soll das Original-Spielgefühl beibeihalten werden und nur in Sachen Komfort und Grafik an die moderneren Ansprüche der Spieler angepasst werden. Als Highlight konnte Terri Brosius als die bekannte Stimme von Shodan für die Produktion gewonnen werden.

Prey 2

Status: nicht angekündigt

Im Oktober 2014 bestätigte Bethesda noch, dass die Arbeiten an dem Ego-Shooter Prey 2 als Nachfolger des Titels von 2006 eingestellt wurden. Kurz darauf übernahmen die Dishonored-Entwickler Arkane Studios das Projekt. Im Mai 2017 erschien das schlicht ebenfalls Prey genannte Spiel als eine Art Ego-Shooter mit Action-Adventure-Anleihen – von GamersGlobal mit „Ein bisschen Half-Life, ein bisschen System Shock“ tituliert und im Test mit 7,5 bewertet.

2018 gab es für Fans die Erweiterung Mooncrash, in der zunächst eine Mondbasis infiltriert und Typhon Hunter bekämpft werden mussten. Ergänzt wurde der DLC Ende 2018 durch die kostenlose Erweiterung Typhon Hunter, die zwei Spielmodi einführte und nur für diesen DLC wegen der technischen Unterstützung von VR von der CryEngine auf die Unreal Engine wechselte. Seitdem gab es weder von den Arkane Studios noch von Bethesda Hinweise auf eine mögliche Fortsetzung von Prey.

Final Fantasy 7 Remake

Status: erscheint am 3. März 2020

Laut Wahl von über 60 Spielepublikationen weltweit ist Final Fantasy 7 Remake DAS Spiel der E3 2019. Kein Wunder, gilt das Original von 1997 doch als Klassiker des Rollenspiel-Genres. Square Enix geht beim Remake einige Kompromisse ein, etwa bei der Steuerung, wie Benjamin Braun beim Anspielen auf der E3 feststellen musste. Er kann jedoch Entwarnung geben: Das Remake von Final Fantasy 7 wird die Fans nicht enttäuschen.

Square Enix kann derweil schon einmal auf dem Konto Platz machen. Denn neben der Standard Edition für 70 Euro und der Deluxe Edition für 90 Euro wird bereits eine 1st Class Edition für 300 Euro angeboten, die unter anderem ein Artbook, Actionfiguren von Cloud Strife und der Hardy Daytona sowie diverse Beschwörungsmateria enthalten wird. Und nein, es erscheint nicht zusätzlich für Xbox One und PC, sondern exklusiv auf der PlayStation 4.

Jagged Alliance 3

Status: nicht in Entwicklung

Vielleicht sollte man den Steckbrief zu Jagged Alliance 3 löschen, denn offensichtlich will sich niemand an den hohen Erwartungen der Spieler die Finger verbrennen. Statt einen offiziellen Nachfolger des 1999 veröffentlichten Jagged Alliance 2 zu produzieren, wurde seitdem lieber an Spin-Offs und Remakes gearbeitet. So erschien 2012 ein lange Zeit als Jagged Alliance 3D angekündigtes Remake des zweiten Serienteils, das als Jagged Alliance - Back in Action erschien und neben der 3D-Grafik ein pausierbares Echtzeitkampfsystem einführte. Nach Jagged Alliance Online und Jagged Alliance - Flashback erschien zuletzt der Ableger Jagged Alliance - Rage (im Test, Note 5,0) des deutschen Studios Cliffhanger. Von einem Jagged Alliance 3 ist weit und breit nichts zu sehen, die Rechte liegen bei THQ Nordic.

Stalker 2

Status: in Entwicklung / für 2021 geplant

Das Original-Team des ersten Tschernobyl-Shooters Stalker aus dem Jahr 2007 hat sich im Jahr 2018 an die Arbeiten zu Stalker 2 gemacht. Das ukrainische Studio GSC Game World peilt einen Release irgendwann 2021 an. Bis dahin heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account lapidar: „We won't talk a lot this time, we make.“ Daran wird sich auch strikt gehalten, zuletzt wurden lediglich einige Artworks gepostet.

Mount & Blade 2 - Bannerlord

Status: in Entwicklung / erscheint frühestens 2020

„Wie hässlich! Wie interessant!“ Mit dieser zwiegespaltenen, am Ende jedoch zuversichtlichen Prognose überschrieb Jörg Langer seinen Anspielbericht zu Mount & Blade 2 - Bannerlord von der gamescom 2018. Ein „Sid Meier's Pirates! auf dem Land sowie mit 3D-Gefechten zu Fuß und zu Pferde“ könnte es werden. Seit 2012 wird beim türkischen Studio TaleWorlds Entertainment an dem Strategietitel mit Solo- und Multiplayer-Part gebastelt. Bis zum Release wird wohl noch ein weiteres Jahr hinzukommen.

Zur gamescom 2019 soll eine neue spielbare Demo fertig sein, die zwar keine Einzelspieler-Inhalte, dafür aber die Multiplayer-Modi Captain Mode und 6v6 Skirmishes zeigen wird. Zuletzt wurde in der vergangenen Woche im Steam-Blog über die Belagerungsmechaniken berichtet, die derzeit getestet werden.

Chris Roberts' Star Citizen hat bisher jeden Zeitplan nach kurzer Zeit wieder verworfen. Beim unabhängigen Einzelspieler-Part Star Citizen - Squadron 42 hat man im vergangenen Jahr eine etwas großzügigere Roadmap veröffentlicht, nach der erst Ende 2019 alle Features und Inhalte mit den 28 Kapiteln integriert sein werden. Danach sollen sechs Monate lang Alpha-Tests für die Balance, die Optimierung und den Feinschliff stattfinden, gefolgt von einem Beta-Test im zweiten Quartal 2020.

In den Zwischensequenzen werdet ihr jede Menge bekannte Hollywood-Stars entdecken, allen voran Mark Hamill, Gary Oldman, Andy Serkis und Gillian Anderson. Auf der Seite chrisrobertsspaceindustries.com hält der Firmenchef von Cloud Imperium Games persönlich die Öffentlichkeit im „Letter from the Chairman“ über die Entwicklung von Star Citizen - Squadron 42 ausführlich auf dem Laufenden.

Borderlands 3

Status: erscheint am 13.9.2019 für PC (exklusiv im Epic Games Store), PS4 und Xbox One

35 Stunden Spielzeit in der Hauptmission verspricht Gearbox für die Fortsetzung des Open-World-Actionspiels Borderlands 3 und pocht dabei auf mehrmaliges Durchspielen. So wird etwa das Fähigkeiten-System erst nach dem ersten Durchgang aktiviert und soll danach für ein abweichendes Spielerlebnis sorgen. Seit über vier Jahren wird an dem Titel gearbeitet, nach dem Release sollen – wie bereits aus den Vorgängern gewohnt – einige umfangreiche DLCs die Spieler bei der Stange halten.

Seit der E3 2019, auf der Benjamin Braun den Titel anspielen konnte, werden immer wieder neue Features bekannt gegeben. So wurde vor wenigen Tagen auf der GuardianCon das neue Ping-System vorgestellt, das es Spielern auch ohne Mikrofon ermöglicht, mit anderen zu kommunizieren und etwa auf Loot oder Gegner aufmerksam zu machen.

The Last of Us - Part 2

Status: in Entwicklung / Release Anfang 2020

Survival, Horror und Postapokalypse sind in der Spielebranche nach wie vor schwer angesagt. In diese Kerbe stößt auch The Last of Us - Part 2, das sich seit 2014 bei Naughty Dog in der Entwicklung befindet. Nach zwischenzeitlicher Unterbrechung, in der der Fokus auf die Fertigstellung von Uncharted 4 und seinen DLCs lag, sitzt das Team erst seit Juli 2017 wieder vollständig an den Arbeiten zum Abenteuer der Hauptfigur Ellie.

Auf der E3 2018 konnte sich Jörg Langer ein erstes Bild von The Last of Us - Part 2 machen und beschrieb es als das „intensivste Spiel der E3“. Einzig die Gewaltdarstellung störte den Gesamteindruck etwas. Mittlerweile sind die Motion-Capturing-Aufnahmen von Schauspielerin Ashley Johnson und ihren Kolleginnen und Kollegen vollends abgeschlossen und es wird an den letzten Ecken geschliffen. Zuletzt wurde ein Release des PS4-Titels für den Februar 2020 geleakt.