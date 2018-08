GC 2018: Mount & Blade 2 - Bannerlord: Wie hässlich! Wie interessant!

PC XOne PS4

Endlich! Etwa fünf Jahre nach der ersten Ankündigung konnte ich erstmals den Solomodus von Mount and Blade 2 - Bannerlord ausprobieren. Wer die Vorgänger nicht kennt: Das Spiel ist quasi ein Sid Meier's Pirates! auf dem Land sowie mit 3D-Gefechten zu Fuß und zu Pferde, aber es geht genauso um den Unterhalt einer Armee (Crew), den An- und Verkauf von Waren nebst Austüfteln gewinnbringender Handelsrouten sowie das Erfüllen von Aufträgen. Und wie bei Pirates! bestimmt die politische Lage, also die Kriege zwischen Mächten, alles Mögliche. Ihr bewegt euch in einem großen Sandkasten und könnt tun und lassen was ihr wollt – wobei Taleworlds in Teil 2 den Story-Anteil erhöht haben will. Das wurde uns auf einer früheren Gamescom vorgeführt, dieses Mal aber wurden wir einfach auf der Weltkarte abgesetzt und konnten losspielen.

Statt eines Piratenschiffs steuern wir eine Reiterfigur über die Landschaft, aber das Prinzip ist dasselbe: Treffen wir auf andere Reiter, kommt es zu Begegnungen (oftmals Kämpfen), treffen wir auf eine Siedlung, wird auf diese umgeschaltet. Statt überall im 3D-Modus selbst hinzulaufen oder -reiten (in der Schulterperspektive), könnt ihr zumindest einige Händler direkt nach Erreichen der Stadt, noch im Weltkartenmodus, durch Klick auf ihre Porträts ansprechen. Das teleportiert euch dann an die entsprechende Stelle der Stadt. So zeitsparend das ist, so sehr riss mich das aus der Immersion: Schon nach kurzer Zeit bewegte ich mich nur noch über die Porträts beziehungsweise andere Shortcuts („zur Festung“, „zum Marktplatz“) durch die erste Stadt. Hmmm...

Ein zweites Hmmm erhält die Grafik. Die Stadtgrafik ist erträglich, wenngleich altbacken, die Weltkartengrafik beim besten Willen nicht schön. Weder ist sie abstrakt genug, um einfach als Landkarte durchzugehen, noch ist sie detailliert und schön genug, um dem Auge zu schmeicheln. Klar, wenn ich erst mal im Spiel drin bin, interessieren mich Besitzverhältnisse, Königreiche, Karawanen und Armeen, aber auf Anhieb war ich geschockt. Und so viele Änderungen im Kleinen es geben mag (mir ist etwa aufgefallen, dass ich schon ab „Tier 3“, was immer das in diesem Zusammenhang heißt, eine zweite Gruppe kreieren kann) – das ist leider, was sowohl Fans als auch Neuinteressierten viel mehr ins Gesicht springen wird.

Natürlich lässt sich ein komplexes Monstrum wie Bannerlords, bei dem man anfangs ein Söldnerführer ist, der irgendwann bis zum Edelmann (mit Lehen) oder gar König aufsteigen kann, nicht in einer halben Anspielstunde ergründen. Aber in die Vorgänger habe ich etliche hundert Stunden gesteckt, und fühlte mich sofort zuhause. Ohne festen Auftrag fragte ich ein wenig in der Stadt herum und hatte bald den Auftrag, einem vermutlich unschuldig Angeklagten als Kämpfer in einem Gottesurteil zu dienen. Dazu redete ich erst mit dem örtlichen Richter, dann mit dem Gefangenen und seinem Ankläger, und ließ mich von letzterem überzeugen, den armen Kerl im Stich zu lassen. Brachte 2000 statt 800 Münzen, ich muss halt sehen, wo ich bleibe! Außerdem hatte ich mich durch den Sprung von einer mittelhohen Treppe kurz zuvor fast getötet, hatte also eh keine Hitpoints für einen Kampf.

Ein Händler gab mir den nächsten Auftrag: Zusammen mit der schwachen Miliz der Stadt eine Karawane zu verteidigen, die nur wenige Kilometer entfernt gerade von Banditen überfallen wurde. Also erst mal Gefolgsleute anheuern – doch irgendwie hatte ich zu keinem der Söldner-Anbieter ein gutes Verhältnis, sodass sie mir nur Rekruten und einfache Infanteristen zur Verfügung stellten. Mit meinem zahlenmäßig und quantitativ schwachen Trupp ritt ich also los, unterstützt von einigen Milizionären, und griff in den bereits tobenden Kampf ein: Gut gerüstete Reiterbanditen gegen einige Karawanenwachen, ein ungleicher Kampf. Zunächst schlug ich mich ganz gut, auch die ganzen Tastaturkommandos, mit denen ihr während des Kampfes eure Truppen befehligt, sind noch die alten. Doch die Gegner waren uns zahlenmäßig und qualitativ überlegen, und als ich irgendwann vom Pferde geschlagen wurde, war es vorbei für meine Seite – und kurz darauf auch mit der Anspiel-Session.

Also: Technisch reißt Bannerlords mal überhaupt gar keine Bäume aus – zumal es die auf der trostlosen Weltkarte praktisch nicht gibt. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich dieses Sandbox-Open-World-Action-Strategie-Handelsspiel wieder suchten werde. Sollte es denn irgendwann mal fertig werden...