Kurzmeldungen: Weitere News der Woche

Von der Flut an Neuigkeiten aus der Spielebranche schaffen es jede Woche nur die wichtigsten auf GamersGlobal, andere werden vergessen oder schlicht übersehen. Hier gibt es einen kleinen Rundum-Nachschlag an News aus der zu Ende gehenden Woche.

Forbes-Magazin über Star Citizen: „Inkompetenz und Misswirtschaft in galaktischem Ausmaß“ Das US-Magazin Forbes hat die Entwicklung des Weltraum-Abenteuers Star Citizien untersucht und im Ergebnis Chris Roberts und sein Team als inkompetent und misswirtschaftlich bezeichnet. Sieben Jahre nach dem Start der Crowdfunding-Kampagne sind mitterweile 228 Millionen US-Dollar zusammengekommen, von einem Release, der ursprünglich für 2014 angesetzt war, ist man trotz einer spielbaren Version nach wie vor Lichtjahre entfernt.

Ex-Mitarbeiter berichten von chaotischen Arbeitsbedingungen und das Geld werde frei ausgegeben, da es keine regulierende Instanz gebe, die das Wirtschaftliche im Auge behalte. Zudem soll sich Roberts bei jedem noch so kleinen Detail einschalten und Investitionen für Bereiche genehmigen, die den Aufwand nicht wert sein sollen, heißt es von einem ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens. Forbes kritisiert vor allem, dass Roberts zwar Einblick in die Finanzen von Star Citizen gebe, aus den Zahlen jedoch nicht hervorgehe, wie viel der Chef-Entwickler und anderes Führungspersonal verdienen. Viele weitere Kritikpunkte könnt ihr in dem Forbes-Artikel nachlesen. (Quelle)

Zehn Jahre Minecraft: Jubiläums-Event ohne Erfinder Notch

Am 17. Mai findet in Stockholm ein Presse-Event von Microsoft und Mojang zum zehnjährigen Jubiläum von Minecraft statt, in dem ein Blick zurück und eine Ausschau auf die Zukunft des Sandkastenspiels geworfen wird. Nicht eingeladen wurde der Erfinder des Spiels, Marcus "Notch" Persson. Dieser hatte 2014 Studio und Rechte für 2,5 Milliarden US-Dollar an Microsoft verkauft und sich danach mehrmals kritisch über den Umgang des neuen Inhabers mit Minecraft öffentlich beschwert. „Seine Kommentare und Meinungen reflektieren nicht die Ansichten von Microsoft und Mojang und repräsentieren nicht Minecraft", sagte ein Sprecher im Interview mit variety.com. (Quelle)

Steam: Eine Milliarde Accounts

Valve hat in dieser Woche in seinem Steam Business Update den einmilliardsten Steam-Account verkündet, wobei hier von einer nicht unerheblichen Menge an Twink- und Bot-Accounts auszugehen ist. Darüber hinaus seien im Jahr 2018 pro Monat 90 Millionen User aktiv gewesen, die Zahl der Transaktionen lag pro Monat bei 1,6 Millionen. Verantwortlich für das Wachstum sei vor allem die Expansion nach China. Die Seite pcgamesn.com hat sich die Zahlen genauer angesehen. (Quelle)

Im Sommer dieses Jahres sollen die Classic-Server von World of Warcraft online gehen. Nachdem einige Spieler im Forum zum Online-Rollenspiel fragten, wie viele Charaktere dort erlaubt seien, antwortete Community Manager Kaivax:

maximal zehn Charaktere pro WoW-Classic-Server

maximal 50 Charaktere über alle WoW-Classic-Server eurer Region hinweg

Charaktere auf PvP-Servern nur für eine Fraktion erstellbar

Classic-Server und das reguläre Spiel mit dem Addon Battle for Azeroth laufen unabhängig voneinander (Quelle)

GTA 6: Vermutlicher Leak lässt auf Rückkehr nach Liberty City und Vice City schließen

Spekuliert wird über den nächsten Teil der GTA-Reihe bereits länger. Ein neuer vermutlicher Leak ist nun auf der Website Pastebin aufgetaucht, jedoch kurze Zeit später wieder gelöscht worden. Die Seite dexerto.com konnte sich die Daten sichern und erfuhr so, dass GTA 6 erst für die Next-Gen-Konsolen erscheinen soll und den Spieler unter anderem zurück in die Städte Liberty City und Vice City führen werde. Die Geschichte soll sich um einen Kleinkriminellen aus Liberty City drehen, der sich einen Namen in insgesamt drei Städten an der US-Ostküste machen will. (Quelle)

Klickbetrug: 100 Apps von DO Global aus Google Play Store entfernt

Unerlaubtes Datensammeln und Werbebetrug sind bei Google nicht gern gesehen. „Wenn eine App gegen unsere Richtlinien verstößt, handeln wir und verbannen mitunter Entwickler von Play", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, nachdem bekannt wurde, dass der chinesische App-Entwickler DO Global mit mindestens sechs nachgewiesenen Apps aus dem Play Store Klickbetrug bei Werbeanzeigen betrieb und ohne Hinweise Nutzerdaten sammelte. Google entfernte daraufhin 100 Apps mit insgesamt über 600 Millionen Downloads des Unternehmens, darunter etwa der unter Android-Nutzern beliebte ES File Explorer. (Quelle)

Activision Blizzard: Fokus auf Free-to-Play-Modelle

Unerlaubtes Datensammeln und Werbebetrug sind bei Google nicht gern gesehen. „Wenn eine App gegen unsere Richtlinien verstößt, handeln wir und verbannen mitunter Entwickler von Play“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, nachdem bekannt wurde, dass der chinesische App-Entwickler DO Global mit mindestens sechs nachgewiesenen Apps aus dem Play Store Klickbetrug bei Werbeanzeigen betrieb und ohne Hinweise Nutzerdaten sammelte. Google entfernte daraufhin 100 Apps mit insgesamt über 600 Millionen Downloads des Unternehmens, darunter etwa der unter Android-Nutzern beliebte ES File Explorer. (Quelle) Activision Blizzard: Fokus auf Free-to-Play-Modelle

Zum aktuellen Finanzreport von Activision Blizzard, der laut eigener Aussage besser als erwartet ausfiel, gab Collister Johnson, Präsident und COO, einen interessanten Blick in zukünftige Projekte:

Wir verfügen heute über mehr Ressourcen, um an den optimalen Geschäftsmodellen für jede unserer Marken zu arbeiten, einschließlich der Bewertung von Möglichkeiten rund um das Free-to-Play-Modell. Wir haben das Glück, in unserem Unternehmen an allen Arten von Gaming-Geschäftsmodellen in großem Maßstab beteiligt zu sein. In den letzten Geschäftsquartalen haben Sie gesehen, wie wir mit Free-to-Play-Ansätzen in einem Großteil unseres Portfolios experimentiert haben.