E3 2019: Final Fantasy 7 Remake angespielt

PS4

Bei einem echten Remake eines Klassikers kann man vieles falsch machen. Square Enix geht bei dem zu Final Fantasy 7 definitiv einige Kompromisse ein, aber keine faulen!

Erinnert ihr euch noch an die E3 2015? Damals schrieb ich nach der Sony-PK noch über ein echtes Remake von Final Fantasy 7, das offiziell noch im Jahr 2016 erscheinen sollte. Vier weitere Jahre mussten seitdem vergehen, bis mit dem 3. März 2020 ein finalen Releasetermin feststeht -- und das wie gehabt zunächst nur auf PlayStation 4. Ich hatte auf der E3 2019 nun die Gelegenheit, die Neuinterpreatation des Rollenspiels von 1997 (!) anzuspielen. Und ich muss sagen, die Messedemo macht mir definitiv Lust auf mehr!Konkret konnte ich exakt den Bosskampf gegen den spinnenähnlichen Roboter bestreiten, den Publisher Square Enix auch auf seiner PK ausführlich präsentiert hat. Zunächst gilt es auf dem Weg zur Bossarena ein paar normale Gegner aus dem Weg zu räumen, die ich tatsächlich größtenteils mühelos durch stumpfes Draufhauen besiege. Bereits gegen die ersten fliegenden Gegner aber ist bereits der Wechsel von Cloud auf Barret sinnvoll, um den neckischen Biestern besser Herr zu werden.Im Bosskampf selbst muss ich dann endgültig auch mal den taktischen Modus nutzen, in dem ich nach Aufladung der ATB-Attacken fette Schwerthiebe oder auch eine dicke Feuersalve aus Barrets Armgatling auf meinen Widerstreiter loslasse. Das Tolle daran ist, dass sich der taktische Modus, in dem ich auch Heilitems verwende oder die ATB-Energie nutze, um Spells mit Feuerschaden und Ähnliches zünde, wirklich gut ins Kampfgeschehen einfügen. Obwohl alles etwas schneller abläuft und mehr Action bietet, fühlt es sich immer noch ein wenig an, wie ein rundenbasierter Kampf, nur eben einer, der deutlich mehr Tempo hat und den ich nicht ständig „unterbrechen“ muss.Tatsächlich gehe ich sogar davon aus, dass die Taktik eine noch bedeutendere Rolle spielt, als die E3-Demo vermittelt. Denn es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich besonders effektiv im Kampf war. Zutreffender ist, dass ich immer wieder zur Sicherheit mit Verbrauchsitems gegengeheilt habe, die in der Demo in einer Menge verfügbar waren, die man im Spiel selbst wohl kaum mal eben so anhäuft.Die Steuerung selbst empfand ich spontan teils noch etwas befremdlich. Wie man dodgt oder in Abwehrhaltung geht, könnte man bei den vergleichsweise wenigen genutzten Tasten auf dem Gamepad sicherlich besser lösen können. Aber der Mensch gewöhnt sich ja bekanntlich an alles, weshalb ein ordentliches Tutorial gewiss Sorge dafür tragen wird, dann ich später auch kniffligere Situationen lösen kann, ohne mir dabei einen abzubrechen.Die Grafik selbst ist, ein bisschen so wie beim Avengers-Spiel von Square Enix, in der Demo deutlich besser als in den Präsentationen. Vom Hocker haut mich die Qualität insgesamt aber nicht, obwohl gerade die Zwischensequenzen exzellent animiert und (zumindest auf Englisch) auch fantastisch vertont sind.Sehr cool finde ich indes auch, wie Barret meine Aktionen auch abseits der Kämpfe kommentiert. Mir war beim Start der Demo etwa nicht klar, wie man an einer Leiter herunterrutscht und bin halt in gemächlichem Tempo runtergeklettert. Ich weiß nicht mehr genau, was Barret genau sagt, aber es ging in die Richtung, dass seine Oma schneller wäre.Nein, anhand der Demo finale Rückschlüsse auf das gesamte Spiel zu ziehen, ginge nach grob 20 Minuten definitiv zu weit. Mir hat die Demo in jedem Fall richtig viel Spaß gemacht, das Atmosphäre, Action und auch der taktische Anspruch (ja, auch trotz der besonders guten Ausgangslage, die Square für mich und die anderen Spieler eingebaut hat) ein sehr hohes Niveau erreichen. Ich muss, und das tue ich bewusst erst an dieser Stelle, dazu sagen, dass ich das Original nur ein paar wenige Stunden angespielt hatte. Während mich das allerdings nicht wirklich gepackt hat, habe ich ich auf das Remake nun richtig große Lust. „Wir werden euch nicht enttäuschen“, hatten die Macher während der Square-Enix-PK versprochen. Und auch als nicht ausgewiesener Kenner des Ur-FF7 bin ich mir nach dem Hands-on sicher, dass sie recht haben. Her mit dem Ding!Autor: Benjamin Braun