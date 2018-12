Red Dead Redemption 2: Reggie Fils-Aimé über mögliche Switch-Umsetzung

XOne PS4

Reggie Fils-Aimé, der Chief Operating Officer von Nintendo of America, würde gerne eine Umsetzung von Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) auf der Switch sehen. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter darauf angesprochen, sagte der Macher: „Wir würden es lieben, den Titel auf der Switch zu sehen“. Allerdings merkte er auch an, dass es wichtig sei den Entwicklungsprozess hinter dem gefeierten Open-World-Western zu verstehen.

Demnach habe sich der Titel schon Jahre in Arbeit befunden, bevor die Switch überhaupt im Gespräch war. Für die Entwickler bei Rockstar North sei es in erster Linie wichtig gewesen, das Spiel fertigzustellen, um in einer Position für andere Möglichkeiten zu sein. Gleichzeitig wies Reggie darauf hin, dass jedes Spiel von wichtigen Third-Party-Entwicklern, das aktuell für die Switch erscheint, sich üblicherweise schon lange vor dem Erscheinen der Switch in der Entwicklung befand. „Was passiert als Nächstes? Wir werden sehen“ so Reggie.

Sollte Rockstar tatsächlich Interesse an einer solchen Umsetzung zeigen, dürfte eine angepasste Fassung für die Hybrid-Konsole mit einem ziemlichen Aufwand verbunden sein. Bisher wurde noch nicht einmal eine Windows-Version bestätigt, auf die die PC-Fans seit Monaten hoffen.