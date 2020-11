Red Dead Online: Ab 1. Dezember als Standalone-Version erhältlich

PC XOne PS4

Neben einem hervorragenden Einzelspieler-Erlebnis bietet Red Dead Redemption 2 (im Test mit Wertung 9.5) auch den mit Red Dead Online bezeichneten Mehrspielermodus. Wolltet ihr diesen spielen, war es bislang erforderlich, auch das Hauptspiel zu besitzen. Ab dem kommenden Dienstag, den 1. Dezember, entfällt diese Notwendigkeit, denn Red Dead Online erscheint als eigenständiger Titel sowohl für PC (Steam, Epic Games Store, Rockstar Games) als auch für die Sony- und Microsoft-Konsolen.

Eurem Charakter könnt ihr eine von fünf Spezialrollen zuweisen, sodass ihr im Wilden Westen das Leben eines Kopfgeldjägers, Händlers, Kriminellen, Naturkundlers oder Sammlers führen könnt. Hinzu kommen kompetitive Spielmodi, die unterschiedlich verlaufenden Free-Roam-Missionen oder tägliche Herausforderungen.

Der Einführungspreis von Red Dead Online beträgt bis zum 15. Februar des kommenden Jahres 4,99 Euro, was ein Rabatt von 75 Prozent auf den regulären Betrag bedeutet. Rockstar Games weist außerdem darauf hin, dass auf den Konsolen PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold erforderlich ist. Zudem können die Fassungen für PlayStation 4 und Xbox One aufgrund der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 respektive der Xbox Series S|X genutzt werden.

In Anspruch nimmt die Standalone-Ausgabe etwa 123 Gigabyte Festplattenkapazität. Wenig überraschend ist, dass ihr bei Bedarf den – natürlich kostenpflichtigen – Story-Modus von Red Dead Redemption 2 freischalten könnt.