Red Dead Redemption 2 (PC) angespielt: technische Wucht!

Schon bald dürfen sich auch PC-Spieler in Rockstar Games Western-Epos stürzen. Wir haben die Windows-Fassung vorab für euch beim Entwickler angespielt.

So weit das Auge reicht

Die beiden wichtigsten Grafik-Unterschiede

Tiere wie dieses Reh haben ein deutlich flauschigeres Fell. Eines von vielen Details, die sich verbessern – solche Jagdszenen dürfte sich besonders gut im Fotomodus machen.

Guck mal, Konica!

Es sind vor allem zwei Dinge, durch die die PC-Fassung erheblich besser aussieht, Weitsicht und Detailfülle: Dieses Herstellerbild deutet an, was ihr in Bezug auf die Vegetation erwarten dürft.

Gute Maus-Tastatur-Steuerung

Oh my sweet, sweet Valentine...

Wenn schon das Panorama dieser "Wüstenei" so genail aussieht, könnt ihr vorstellen, was euch in grüneren Teilen der Spielwelt erwartet.

Rot und tot im Internet

Meinung: Benjamin Braun Über die inhaltlichen Qualitäten von Red Dead Redemption 2 müssen wir an dieser Stelle nicht sprechen, auch wenn ich damals wie heute nicht zu einer absoluten Traumwertung neige. Mit seiner grandiosen Detailfülle, der unterhaltsamen Story, den größtenteils starken und vor allem der großartigen Welt ist und bleibt dieses Western-Spiel ein Pflichtkauf für Actionfans.



Die deutlich verbesserte Grafik der nun von mir gespielten PC-Fassung rechtfertigt wohl eher keinen Zweikauf, außer für beinharte Fans. Aber für alle, die die Wahl haben, oder eben auf den PC angewiesen sind: Wenn ihr Red Dead Redemption 2 kaufen wollt, dann nehmt doch gleich die beste Fassung, und das ist eindeutig die für Windows! Über die inhaltlichen Qualitäten von Red Dead Redemption 2 müssen wir an dieser Stelle nicht sprechen, auch wenn ich damals wie heute nicht zu einer absoluten Traumwertung neige. Mit seiner grandiosen Detailfülle, der unterhaltsamen Story, den größtenteils starken und vor allem der großartigen Welt ist und bleibt dieses Western-Spiel ein Pflichtkauf für Actionfans.Die deutlich verbesserte Grafik der nun von mir gespielten PC-Fassung rechtfertigt wohl eher keinen Zweikauf, außer für beinharte Fans. Aber für alle, die die Wahl haben, oder eben auf den PC angewiesen sind: Wenn ihr Red Dead Redemption 2 kaufen wollt, dann nehmt doch gleich die beste Fassung, und das ist eindeutig die für Windows!

PC-Spieler mussten bei Rockstar-Games-Spielen in der Vergangenheit bereits oft deutlich längere Wartezeiten hinnehmen – auf einzelne Titel warten sie gar bis heute vergebens. Bei Red Dead Redemption 2 (im Test: Note 9.5 ) hat das Warten am 5. November 2019 ein Ende. Dann erscheint das Actionspiel um eine Gruppe von Outlaws im Wilden Westen nämlich auch für den heimischen Rechenknecht. Rockstar selbst bezeichnet die PC-Fassung als „ultimative Version“. Ich habe das Spiel auf einem leistungsstarken System ausführlich anspielen können und auch den PC-exklusiven Fotomodus ausprobiert.Red Dead Redemption 2 war bereits auf PS4 und Xbox One visuell eine ziemliche Wucht. Trotzdem mussten die Entwickler gewisse Kompromisse eingehen, um die Hardware-Leistung insbesondere der älteren Konsolenmodelle nicht zu überreizen. Das hieß 30 Frames – für Konsolenspiele relativ normal, für PC wäre so ein Lock eine Enttäuschung. Tatsächlich dürft ihr in der PC-Fassung die Bildrate nur in vier festen Stufen wählen, die liegen mit bis zu 120 Frames pro Sekunde jedoch bis zu viermal so hoch als auf Konsole.Ganz konstant lief die PC-Version bei 60 Frames beim Ritt durch die Spielwelt auf dem Testrechner nicht. Es handelte sich um einen Intel 9900k mit 3,6 GHz, Nvidia RTX 2080 Ti, 32 GB DDR4-RAM und SSD, die Details standen auf Mittel, die Auflösung betrug native 4K (höhere Auflösungen werden übrigens nicht unterstützt). Die Bildrate der laut Rockstar Games noch nicht ganz finalen Version ging aber nur selten und leicht unter die Vorgabe – und tatsächlich eben nur, wenn wir mit einem der neuen Pferde durch die Gegend reiten. Dieser Gaul – insgesamt vier neue Pferde kommen auf PC im Storymodus hinzu – ist einer der schnellsten überhaupt, was bei vollem Galopp die genannten Problemchen beim Streaming erklären könnte. Die Ladezeiten fielen mit SSD erfreulich kurz aus.Allgemein aber ist das mit den kleinen Framedrops eh Meckern auf höchstem Niveau, denn Rockstar Games hat die PC-Version insgesamt grafisch enorm aufgewertet. Die erhöhte Texturqualität der Umgebungsobjekte oder des Bodens fällt dabei gar nicht so sehr ins Gewicht, zumal ich gerade bei den Klamotten der NPCs eher den Eindruck habe, dass sich nur wenig im Vergleich zur Xbox-One-X-Fassung tut.Auch das flauschigere Fell der Wildtiere ist ein schönes neues Detail, das ohne den direkten Vergleich aber wohl auch kaum bis gar nicht weiter auffallen würde. Neben verbesserten Effekten, die unter anderem Schatten, Glanzgeschichten oder Feuer und Rauch betreffen, sind es vor allem zwei Dinge, die einen gravierenden Unterschied machen.Das erste gravierende Grafik-Plus ist die deutlich detailreichere Vegetation, die mit dichter begrasten Wiesen, üppigerem Buschlaub oder komplexer wirkenden Baumkronen der Bäume viel realistischer und gleichsam natürlicher wirkt.Das zweite ist die enorme Weitsicht. Was da selbst in gefühlt einem Kilometer Entfernung noch an Details zu erkennen ist, ist einfach nur fantastisch! Da von den Beleuchtungseffekten nicht nur die noch etwas plastischer wirkenden Gesichter profitieren, sondern auch die unterschiedlichen Lichtstimmung zwischen Mittagssonne und unter sternenklarem Nachtmittel stärker zur Geltung kommen, hat die Spielwelt von RDR2 auf PC noch mehr das Zeug für wunderhübsche Fotokartenmotive – und dafür hat Rockstar genau das richtige Tool mit an Bord.Exklusiv in der PC-Version dürft euch in einem Fotomodus austoben und (ausschließlich im Storymodus) abseits der Zwischensequenzen jederzeit Schnappschüsse machen oder die Motive künstlerisch aufwerten. Ganz so weit wie etwa im Fotomodus dergeht der in RDR2 vielleicht nicht. Ihr dürft aber natürlich auch hier frei die Kamera drehen, mit Tiefenschärfe und Co. arbeiten sowie verschiedene Filter und andere Effekte zuschalten. Ich persönlich finde es immer wieder toll, was andere Spieler mit solchen Fotomodi zustande bringen – mir persönlich ist das zu aufwendig. Schade finde ich aber, dass Rockstar den Modus Konsolenspielern nach aktuellem Stand nicht zur Verfügung stellen wird. Geplant ist das jedenfalls nicht.Die PC-Version bekommt aber noch ein paar andere Extras spendiert, die es (wenigstens vorerst) nur dort geben wird. Zum einen sind das ein paar zusätzliche Items, beispielsweise vier (teils aus dem Mehrspielermodus übernommenen) Waffen und fünf frische Artefakte mit Bonuseffekten. Hinzu kommen die vier neuen Reitpferde sowie drei weitere Wildpferd-Arten.Wesentlicher sind da schon drei neue Kopfgeldmissionen, zwei neuen Bandenverstecke der sogenannten Del-Lobo-Gang, zwei neue Schatzsuchen und eine weitere Fremden-Zufallsbegegnung in der Welt, bei der ihr irgendwelche Kräuter sammeln könnt, um besondere Belohnungen abzustauben. An der Story an sich oder den dazugehörigen Aufträgen ändert sich hingegen nichts – also auch nicht am teils angestaubt wirkenden Missionsdesign.Was sich neben der deutlich verbesserten Grafik noch verändert, ist der Sound, der nun in umkomprimierter Form vorliegt. Vielleicht bilde ich es mir bloß ein, meinem Eindruck nach klingen die Stimmen aber doch noch einen Hauch klarer, als es bereits auf den Konsolen der Fall ist.Spielen könnt ihr RDR2 natürlich auch auf dem PC mit Gamepad, ob das der Xbox oder der Dual Shock 4, beides wird unterstützt, wobei auch das Touchpad (aber nur als Knopf) ebenfalls benutzt wird. Gespielt habe ich Red Dead Redemption 2 bei Rockstar aber ausschließlich mit Maus und Tastatur. Als Linkshänder ist das für mich immer komplizierter, wenn relativ viele Tasten mit Funktionen belegt sind. Ich kam aber dennoch auf Anhieb gut zurecht, zumal ich beim Zielen mit der Schusswaffe natürlich von den üblichen Vorteilen der Mausnutzung profitiert habe.Tatsächlich würde ich behaupten, dass PC-Spieler aufgrund der anpassbaren Tastenbelegung die Steuerung als weniger überfrachtet erleben werden. Wer primär das Gamepad gewöhnt ist, kommt damit im Zweifel aber dennoch besser zurecht und darf auch fließend zwischen beiden Eingabevarianten wechseln. So, wie sich das eben gehört.Interessant, und das ist so ziemlich der einzige wirkliche spielerische Unterschied, der mir beim Hands-on aufgefallen ist: Die Passanten etwa in der Stadt Valentine springen auffällig geschickter zur Seite. Selbst bei hohem Tempo, und so sehr ich es bewusst darauf angelegt habe, Menschen umzureiten, dabei zu töten und mal wieder die Staatsmacht auf den Plan zu rufen, dürfte wesentlich seltener vorkommen als auf Konsole. So oft ist mir das am Ende dann wohl doch nicht auf der Xbox passiert. Aber wenn dumme Unfälle dieser Art nun wirklich deutlich seltener Vorkommen, wäre das ein klarer Pluspunkt.Die PC-Version von Red Dead Redemption 2 wird, ich vermute dahinter ja sogar eine der Kernmotivationen von Rockstar Games, gleich zum Start mit dem Online-Modus Red Dead Online ausgeliefert. Dabei ist der Mehrspielerpart gleich auf dem Stand der Konsolen-Fassungen, ihr müsst also auf keinerlei Verbesserungen oder die via Update hinzugekommenen Inhalte verzichten. Eine Crossplatform-Funktion ist aktuell indes nicht angedacht, ob man irgendwie seinen Fortschritt aus einer der anderen Versionen auf PC übertragen können wird, konnte Rockstar Games auf meine Frage hin nicht bestätigen.Andererseits finde ich das letztlich auch nicht so wichtig. Denn auch wenn die PC-Fassung klar die schönste aller bisherigen ist: Wer RDR2 bereits auf Konsole kennt, braucht es für eine weitere Plattform nicht unbedingt. Reine PC-Spieler oder bislang Abstinente können aber meinem Eindruck nach ohne Bedenken zuschlagen. Aufgrund der vergleichsweise moderaten Hardware-Anforderungen (für 1080p) gilt das auch für Spieler, deren PC vielleicht gerade so die Minimalanforderungen erfüllt. Denn selbst dann dürfte Red Dead Redemption 2 wohl kaum schlechter aussehen als auf der PS4 – und wartet eben mit ein paar Extras auf, die ihr auf anderen Plattformen nicht bekommt. Vorerst jedenfalls.Autor: Benjamin Braun (Redaktion: Jörg Langer)