Red Dead Redemption 2: Fan-Projekt Naturdokumentation

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Red Dead Redemption 2 ab 19,90 € bei Amazon.de kaufen.

Der Open-World-Western Red Dead Redemption 2 wartet neben dem Leben als Outlaw auch mit einer wunderschönen Welt an Flora und Fauna auf. Der YouTuber 8-Bit Bastard machte über einen langen Zeitraum hinweg, angefangen 2019 bis 2021 mit Reworks, eine 5-teilige Dokumentation der fünf Staaten im Spiel, die euch diese in dokumentarischer Art näherbringt. Angefangen werden die fünf Staaten mit dem nördlich-kühlen Ambarino, weiter ins grüne New Hanover, in den Süden ins sumpfige Lemoyne, nach Westen zu West Elizabeth bis in das trocken-heisse New Austin.

Rockstar würdigte die Arbeit des Fans mit einem Newswire-Eintrag sowie mit Posts auf Twitter und Instagram, um die Reichweite der Dokumentation zu erhöhen. Im nachfolgend eingebetteten Video seht ihr den ersten Teil Ambarino. Die weiteren Teile sind in den Quellen verlinkt. Viel Spass beim Anschauen und genießen.