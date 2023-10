Red Dead Redemption mit 60 FPS auf Playstation 5 durch Patch 1.03

Switch 360 XOne PS3 PS4

Das kürzlich für Playstation 4 und Nintendo Switch neu veröffentlichte Red Dead Redemption läuft durch Patch 1.03 nun mit 60 Bildern pro Sekunde, wenn es via der Abwärtskompatibilität der Konsole auf der Playstation 5 gespielt wird. Das berichtet die Webseite Push Square. Auf der Playstation 4 selbst bleibt es bei den 30 FPS, von einem Upgrade der bisher ebenfalls auf 30 FPS beschränkten Switch-Version wurde nicht berichtet.

Das neue Red Dead Redemption für die moderneren Konsolen ist eine Portierung statt eines Remasters und wurde bei Release im August wegen den geringen Änderungen und dem hohen Preis kritisiert. So sah GamePro im Technikvergleich auch Nachteile zur Originalversion und Digital Foundry kritisierte in ihrer Analyse insbesondere das 30-FPS-Limit. Das wiederholt Probleme von früheren Neuveröffentlichungen der Rockstar-Gruppe, so hatte Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition auch in der Stunde der Kritiker hier auf GamersGlobal zu sehende zusätzliche technische Probleme und wurde wie jetzt Red Dead Redemption für die fehlende Weiterentwicklung von Technik und Grafik kritisiert.