Spiele-Check von mrkhfloppy

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es war einmal in der Karibik

Beobachten, schlussfolgern, zuschlagen – das alte Stealth-Mantra gilt noch immer.

Die Avengers der Meere

So offensiv sollte auch die starke Gaëlle nicht zur Tat schreiten. Aber Spaß macht's schon.

Alles hört auf euer Kommando

Die Red Marley braucht natürlich eine Crew. Und euch als deren Oberhaupt.

Fazit

Einzelspiel für PC, PS5 und Xbox Series X|S

Echtzeit-Taktik

Für Fortgeschrittene und Profis

Erhältlich seit dem 17.8.2023

In einem Satz: Würdiger Schlussakt der Stealth-Schmiede Mimimi Games.

Mimimi Games sagt adieu ( wir berichteten ) und wir ahoi. Ein letztes Mal noch segeln wir unter der-artigen Flagge der Münchener Software-Schmiede und stechen mitin die Stealth-See. Mit an Bord ist auch ein Stück weit Wehmut, aber – so viel sei an dieser Stelle bereits verraten – nach Shadow Tactics - Blades of the Shogun (im Test, Note: 8.5) und Desperados 3 (im Test, Note: 7.5) findet die Schleich-Trilogie der Bayern mit den verfluchten Piraten der Karibik ein würdiges Ende.Galeonen voller Gold, Papageien, Piraten und Pistolen – so etabliert das Genre um die Schrecken der Meere auch ist, gilt es doch gemeinhin als Kassengift. Aber warum sollten Mimimi Games nach Samurais und Cowboys ausgerechnet jetzt, wo sie erstmals ohne Publisher komplett in Eigenregie agieren konnten, auf die vermeintlich sichere Bank setzen? Zudem hat sich das Studio unter Schleich-Taktik-Fans einen derartigen Nimbus erarbeitet, dass diese ihm vermutlich ohne Zögern auch über die Sieben Weltmeere oder zumindest bis in die Karibik folgen. Eine Handvoll hoch spezialisierter Helden hinten den feindlichen Linien auf der einen und Heerscharen stark bewaffneter Feinde auf der anderen Seite – da hüpft das Genreherz doch vor Freude, egal wohin die (zugegeben dennoch mutig verortete) Reise geht.Hoch an Deck und im Mittelpunkt der Geschehnisse von Shadow Gambit steht Afia Manicato. Dass die Piratin etwas ganz besonderes ist, merkt ihr nicht zuletzt am dem großen Säbel, der dauerhaft in ihrer Geisterbrust steckt. Die untote Navigatorin hat es – wie sollte es auch anders sein – auf einen sagenhaften wie mystischen Schatz abgesehen und trommelt für die Suche eine skurrile Crew zusammen. Ihre Wege kreuzen sich dabei immer wieder mit der Armee der Inquisition unter Führung der okkulten Ober-Schrulle Ignacia. Diese Fanatiker wollen alles Übernatürliche auslöschen, buddeln aber gleichzeitig nach ebensolchen Artefakten. Ein Schelm, wem das vertraut scheint. Macht aber nichts, einer mittleren Prise hält der narrative Anker durchaus stand.Vor allem gegenüber dem verhältnismäßig cineastischen Desperados 3 wurde der Wille zur Inszenierung jedoch zurückgefahren. Gut vertonte Charakterporträts vor statischer Kulisse bringen die Geschichte voran, kurze Sequenzen und Kamerafahrten in Spielgrafik sucht ihr aber meist vergebens. Dafür verleiht das (pseudo-)religiöse Vokabular um Prognostikaren, Akolythen, Kustoden, Riten, Seelenenergie und entfesselte Erinnerungen dem Ganzen ein gewisses Kolorit, das jedoch etwas Eingewöhnungszeit benötigt. In Sachen Gameplay bleibt aber alles beim Alten. Ihr befehligt in Echtzeit ein kleine Gruppe von hochspezialisierten Charakteren aus der schrägen Draufsicht über detailliert gestaltete Karten und schaltet möglichst lautlos ganz Heerscharen von Feinden aus. Eure zahlenmäßige Unterlegenheit spiegelt sich im Schwierigkeitsgrad wieder, sodass neben den grauen Zellen die Schnelllade- und -Speicherfunktion die wichtigste Verbündete im Wettlauf mit Ignacia ist.Mit dem Twist, die Meuchelei in ein hochgradig fantastisches Setting um Untote, Flüche und religiöse Eiferer zu versetzen, hat Mimimi Games zugleich Tür und Tor für allerlei Schabernack geöffnet. Noch nie waren die Charaktere so aberwitzig und übernatürlich in ihrer Profession. Scharfschütze, Spion, Nahkämpfer und die Frau fürs Grobe stellen noch immer die Archetypen dar, aber ihre Fähigkeiten sind nicht von dieser Welt. Die bullige Gaëlle etwa stopft Freund wie Feind in die gigantischen Kanone, die sie auf dem Rücken trägt und katapultiert sie damit weg. Die Hauptheroin kann sich in direkter Luftlinie zum Gegenüber teleportieren und diesem das Licht ausblasen. Ebenso der Schiffsbauer John Mercury. Das der kopflose Quentin sein Schädel als Ablenkungsmanöver nutzt und sich die Fieslinge im wahrsten Sinne des Wortes angelt, mutet beinahe konventionell an.Unseren Superhelden haben die Bösewichte jedoch nicht wirklich viel neues entgegen zu setzen. Natürlich müsst ihr noch immer die Timings der Wachen studieren, Sichtkegel ausloten und peu à peu das schwächste Glied der Kette in sein nasses oder zumindest verstecktes Grab befördern und dabei jede Form der Aufmerksamkeit oder gar den Alarmzustand vermeiden. Aber so leicht wie dieses Mal, ging das Stealth-Tagewerk noch nie von der Hand. Gerade die Teleport-Aktionen, mit denen sich Distanzen, Mauern und Höhenmeter im Eiltempo überwinden lassen, sind sehr mächtige Werkzeuge im Kampf gegen die Inquisition. Was zunächst ungewöhnlich erscheint, ist vielleicht genau die Handreiche, die Genre-Novize den Zeh ins Wasser halten lässt. Veteranen sollten den (individuell anpassbaren) Schwierigkeitsgrad jedoch postwendend nach oben schrauben, auch wenn das Abenteuer anschließend noch immer eine Handbreit zu seicht ausfällt.Eure besonders schlagkräftige Crew ist vermutlich aber auch dem Umstand geschuldet, dass ihre diese erstmals selbst zusammenstellen dürft. Ihr entscheidet über die Reihenfolge der Heuer und den Cast für die aktuelle Mission. Kurze Übersichten geben euch hierfür alle notwendigen Informationen über die Stärken, Fähigkeiten und Schwächen der Charaktere an die Hand. Wer beispielsweise keine Scharfschützin benötigt, schaltet diese eben als letztes frei und lässt sie anschließend in der Kajüte versauern. Somit könnt ihr gemäß den Vorlieben agieren, aber ihr solltet auch wild mit den Synergien eurer Mannschaft experimentieren und das Spiel als die Stealth-Sandbox nutzen, die es sein möchte. Und damit ihr euch in keine Sackgasse manövriert, gibt es unter den Bewerbungschreiben für die Schatzsuche keine Nieten. Im Gegenteil.Doch damit enden eure Kompetenzen noch nicht. Unmittelbar nach dem Tutorial öffnet sich das Spiel und überlässt euch die Wahl, welche Mission ihr als nächstes angehen wollt. Lieber eine kleinere Mission für den Feierabend oder doch die riesige Gefängnisinsel? Dies trägt eurem Zeitbudget Rechnung, wirkt aber auch dem Frust entgegen, wenn ihr an einer Stelle partout nicht weiter kommen solltet. Dann wechselt ihr den Schauplatz, schaltet vielleicht noch einen neuen Charakter frei und stellt euch der Herausforderung zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Mimimi Games betreibt an dieser Stelle aber auch etwas Asset-Recycling und schickt euch für unterschiedliche Aufgaben auf die gleiche Insel. Die Tageszeit und der relevante Teil der Karte, den ihr bearbeiten müsst, ändern sich, aber im Prinzip erlebt ihr ein Déjà-vu. Als Konsequenz müsst ihr die aktuelle Insel selten wie gewohnt komplett leer fegen, denn beim nächsten Besuch ist alles zurückgesetzt.Besagte Entscheidungen trefft ihr zwischen den Missionen auf der Red Marley, eurem schwimmenden Zuhause. Hier lernt ihr zudem in witzigen Gesprächen und Mini-Quests eure Begleiter besser kennen und dürft – ein entsprechendes Punktekonto vorausgesetzt – jeden Charakter genau einmal verbessern. Fortan darf beispielsweise jeder Charakter die einzige Kugel der Scharfschützin aufheben oder Afia ihren Teleportangriff auch ohne direkte Sichtlinie ausführen. Ob es das Upgrade-System noch gebraucht hat, darf diskutiert werden, aber wenn schon Power-Fantasy, dann richtig.Das Beste kommt zum Schluss? Ja, vielleicht. Shadow Gambit ist vermutlich das ambitionierteste (und leider auch letzte) Werk von Mimimi Games und unter Garantie ein Fest für jeden Schleich-Taktiker. Die Münchener knüpfen nahtlos an den eigenen Nimbus an und erweitern ihre etablierte Stealth-Formel um eine offene(re) Missionsstruktur und größeren Handlungsspielraum in Bezug auf das Teammanagement. Diese Freiheit hat jedoch ihren Preis, der zu Lasten einer stringenteren Inszenierung und ein Stück weit der Spielbalance geht. Der liebenswürdig skurrile Cast des Spiels ist nämlich nicht nur in Sachen Charakterdesign stark überzeichnet, sondern auch in Bezug auf seine Fähigkeiten.In Summe verkommt das karibische Abenteuer keinesfalls zu einem Spaziergang, aber das Prädikat einsteigerfreundlich (im Kontext des Genres!) hat es sich verdient. Durch das offene wie zugängliche Design rückt zudem mehr noch als in den Defacto-Vorgängern eine Art Sandbox- und Experimentier-Charakter in den Spielfokus. Ob man den eingeschlagenen Weg goutiert oder doch den traditionelleren Ansatz von Desperados 3 bevorzugt, entscheidet vermutlich über die persönliche Einordnung von Shadow Gambit im Mimimi-Mini-Œuvre.