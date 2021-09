PC XOne PS4

Zu Spielbeginn erwartet euch ein Drecksloch, das es zu entrümpeln und zu entmüllen gilt.

Das Tankwartleben als Minispielsammlung

Der örtliche Dorfbengel Dennis H. hat mal wieder eine meiner Wände verunstaltet. Ein neuer Anstrich muss her.

Die Evolution der Tankstelle

Ein Partybus macht an meiner Tankstelle halt. Die Kasse besetzt meine Angestellte, derweil entsorge ich den Müll der feiernden Meute.

Die Technik

Beim Tanken müsst ihr darauf achten, dem Kunden möglichst genau die Menge Sprit zu liefern, die er bestellt hat.

Fazit

Berufssimulation für PC (Versionen für Playstation 4 und Xbox One sind in Arbeit)

Einzelspieler

Für Anfänger

Preis: 19,99 Euro bei Steam

In einem Satz: Spielerisch und technisch eintönige Tankstellensimulation, die dank ihrer Skurrilität einen gewissen Reiz versprüht.

In der Berufssimulationübernehmt ihr eine heruntergekommene Tankstelle im amerikanischen Outback und versucht sie zu einem einträglichen Geschäft zu machen. Mit dem erwirtschafteten Einkommen baut ihr sie weiter aus, um noch mehr Geld zu verdienen. Bietet euch der Gas Station Simulator also einen realistischen Einblick ins Tankwartdasein?Neben dem Befüllen der Fahrzeuge eurer Kunden kümmert ihr euch um viel mehr: Ihr entrümpelt eure Tankstelle und das angrenzende Gelände von herumliegendem Schrott, befüllt die Regale eurer Verkaufsstände, bestellt am Computer neue Waren und kümmert euch um die Einlagerung in eurem Warenhaus. Für diese Tätigkeiten reichen wenige Mausklicks aus. Das Bedienen der Kasse, Fegen der Tankstelle und Kunden-WCs, Betanken der Fahrzeuge, Streichen eurer Gebäude oder Reparieren von Autos erledigt ihr im Gas Station Simulator per Minispiel.Die Minispiele erfordern größtenteils jedoch auch nur wenig Interaktion. Im Vergleich ausufernd komplex ist beispielsweise das Kassieren: Per Tastendruck startet ihr das Laufband (ihr könnt es jederzeit wieder anhalten), greift euch die Waren, bevor sie in den Korb des Kunden fallen, zieht sie über den Scanner und werft sie in den Warenkorb. Umso schneller euch dies ohne Fehler gelingt, desto höher fällt euer Trinkgeld aus. Wenn ihr eurer Arbeitsstätte einen neuen Farbanstrich verpassen wollt, ist richtiges Timing angesagt, denn ihr müsst einen Cursor durch mehrmaliges Drücken der Maustaste im definierten Zielbereich halten.Erreicht ihr vorgegebene Meilensteine, die im Rahmen einer losen Rahmenhandlung präsentiert werden, bieten sich euch zusehends Expansions-Möglichkeiten. Durch den Ausbau der Parkplätze, die Inbetriebnahme einer Bushaltstelle und dem Anbau eines Kunden-WCs legen noch mehr Reisende in eurer Tankstelle einen Zwischenstopp ein. Dank weiterer Verkaufsstände und neuer Dienstleistungen geben die mehr Geld bei euch aus. Was euch wiederum weitere Investitionen erlaubt.Dieser Kreislauf führt jedoch auch dazu, dass ihr euch um immer mehr Standardtätigkeiten (Räume fegen, Müll aufsammeln, Mülleimer leeren, Waren bestellen, Autos reparieren) kümmern müsst und sich der Gas Station Simulator eher wie ein stressiges Mehrkampf-Finale anfühlt als ein spaßbringendes Videospiel. Ihr hetzt unentwegt von Station zu Station, um die anfallenden Tätigkeiten abzuarbeiten. Später schaffen Angestellte ein wenig Abhilfe, deren Entlohnung ist aber zu refinanzieren. Außerdem gönnen sie sich regelmäßig eine Pause. Ihr hingegen müsst nie schlafen. Echten Zeitdruck gibt es jedoch nicht. Ihr dürft die Tankstelle jederzeit schließen, um aufgeschobene Arbeiten nachzuholen oder um euch optionalen Minispielen zu widmen.Optisch bietet euch der Gas Station Manager biedere Hausmannskost mit einfach gehaltenen, sich häufig wiederholenden Texturen und Modellen, was bei den Fahrzeugen und Kunden deutlich wird. Dies gilt auch für die wenigen Animationen der NPC. Viele Gameplay-Elemente wirken ungelenk und hakelig. Zudem weist die Physik-Engine einige Fehler auf und die Steuerung mit Gamepad funktioniert noch nicht richtig. Ansonsten läuft der Titel stabil, Abstürze hatte ich nicht zu verzeichnen. Akustisch begleitet euch ein solider Country-Rock, der immerhin nicht nervt und sich in das Spielgeschehen einfügt. Dies gilt auch für die Soundeffekte.Rund neun Stunden habe ich mich für diesen Spiele-Check mit dem Gas Station Simulator beschäftigt. Und einige Stunden hat mich der Titel mit seinem ehrlichen und bodenständigen Gameplay unterhalten. Das Progressions-System, welches im beständigen Ausbau neuer Dienstleistungen und Warengruppen eurer Tankstelle besteht, hat anfänglich ebenfalls einen positiven Eindruck auf mich gemacht.Allerdings verflog mein Interesse zusehends. Die immergleichen Abläufe und die lahmen, anspruchslosen Klick- und Timing-Minispiele nehmen dem Spiel jegliche Dynamik. Zwar bewerte ich den Gas Station Simulator nicht als spielerischen Totalausfall. Vor allem wenn euch meine Kritikpunkte nicht abschrecken, unterhält euch der Titel wahrscheinlich für einige Stunden mit seiner skurrilen Art. Ich kündige meine Anstellung als Tankwart aber mit sofortiger Wirkung.