Deutscher Entwicklerpreis 2023: Shadow Gambit räumt ab

Am Abend des 7.12.2022 fand in Köln die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreis 2023 statt. Großer Gewinner war Shadow Gambit - The Cursed Crew (im Spiele-Check) von Mimimi Games, das neben dem Preis für das beste Spiel auch noch für das beste Audiodesign und die beste Grafik ausgezeichnet wurde. Das Münchner Studio gab im August seine Auflösung bekannt und sendete keinen Vertreter zur Preisverleihung. Als bestes Indie Game wurde das Roguelike Dome Keeper (im Spiele-Check) ausgezeichnet, das auch die Trophäe für das beste Gamedesign einheimste.

Die Gewinner im Überblick: