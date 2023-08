Mimimi Games schließt die Tore

Das Team von Shadow Gambit hört auf

Am 17. August 2023 veröffentlichte das deutsche Studio Mimimi Games (Shadow Tactics, Desperados 3) mit dem Stealth-Piraten-Abenteuer Shadow Gambit - The Cursed Crew seinen ersten Titel, bei dem der Entwickler auch selbst als Publisher fungierte. Heute wurde bekannt gegeben, dass Shadow Gambit auch das letzte Spiel des Teams aus München bleiben wird.

Die Gründer Dominik Abé und Johannes Roth kündigten auf dem Blog des Studios an, dass Mimimi Games keine Spiele mehr entwickeln wird. Die Firma wird heruntergefahren, das Büro aufgelöst. Allerdings soll Shadow Gambit noch weiter durch Patches betreut werden und die Spiele von Mimimi bleiben in den Stores erhältlich. Zu den Gründen für das Ende von Mimimi Games heißt es in dem englischsprachigen Blog-Eintrag:

"Die letzten anderthalb Jahrzehnte unseres Lebens immer ambitionierteren Spielen zu widmen, hat uns und unseren Familien einen hohen persönlichen Preis abverlangt. Nach dem Erscheinen von Shadow Gambit haben wir entschlossen, das es an der Zeit ist, unser Wohlergehen zu priorisieren und auf die Bremse zu treten, statt für einen weiteren mehrjährigen Produktionszyklus zu unterschreiben."

In einem angehängten FAQ wird unter dem Punkt "Warum passiert das?" neben weiteren Ausführungen zu dem persönlichen Druck auf die Gründer auch eingeräumt, dass die finanziellen Aussichten nicht die rosigsten waren:

Diese Spiele zu entwicklen war zugleich fantastisch und sehr beschwerlich. Das Qualitätslevel zu erreichen, das Mimimi anstrebt ist schwer und erfordert Fokus und Hingabe. Wir müssen auch einräumen, dass unsere zukünftigen Produktionskosten schneller wachsen als die potentiellen Einnahmen in unserem Genre. Der zunehmende finanzielle Druck und das Risikolevel wurden untragbar. Außerdem: Immer wenn der Release unserer Spiele näher rückte und es endlich Spaß machte, sie zu spielen, startete ein neuer Kampf für die Finanzierung des nächsten Projektes. Das wurde ein ewiger Kreislauf. Seit dem Pitching für The Last Tinker 2011 gab es nie Zeit zur Erholung für einen von uns. Als Gründer und Game Director fanden wir es immer schwieriger, die Balance zu finden, um einerseits die internen Erwartungen für das Studio zu erfüllen und andererseits für unsere jungen Familien da zu sein. Unsere Ziele in Sachen Qualität, Firmenkultur und Management zu erreichen, erfordert ein konstantes Level an Energie, das wir einfach nicht mehr aufbringen können.

Spiele in anderen Genres zu entwickeln sei für Mimimi auch keine Option, da der Wechsel von Stealth-Strategie auf neues Terrain für noch mehr Risiko und Stress sorgen würden.

Mit dem Ende von Mimimi Games, wie man es bisher kannte, verliert die deutsche Entwickler-Landschaft einen weiteren bekannten Namen. Erst im Juni gab Daedalic Entertainment bekannt, sein internes Entwickler-Team aufzulösen und nur noch als Publisher zu agieren.