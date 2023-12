Spiele-Check von Vampiro

PC

... und bei Nacht eine gute Figur.

Wer komplex will, kriegt komplex!

An Technischer sowie Medizinischer Uni und im Parteihauptquartier wird geforscht.

Die umfangreichen Schwierigkeits- und Komplexitätseinstellungen erlauben einen sanften Einstieg bis hin zur realistisch anmutenden Hardcore-Herausforderung.

Meine kleine Republik

Nach einer großen Anschubfinanzierung komme ich langsam auf einen grünen Zweig.

Ihr könnt euch beim Bau aber auch für einzelne Gebäude jederzeit die Verbindungsstränge, hier lokale Stromverteilung, anschauen.

Fazit

Republic Builder

Für Fortgeschrittene und Profis

Einzelspieler,

39,99 Euro

In einem Satz: Workers & Resources - Soviet Republic ist ein faszinierender, fordernder und komplexer Aufbautitel, den jeder ambitionierte Aufbauer unbedingt ausprobieren sollte.

Aufbauspiele wieoderlassen euer Herz höher schlagen? Dann, liebe Genossinnen und Genossen, müsst ihrspielen. Das hat viele Elemente der genannten Genregrößen. Und setzt noch einen drauf. Also nicht grafisch, aber es ist eben kein City-Builder, sondern gleich ein Republic-Builder!Das gut gemachte Tutorial erklärt euch die grundlegenden Mechaniken. Schneller als eine MiG-25 Foxbat fliegt, werdet ihr zur Erkenntnis gelangen, dass ihr erst nach dutzenden Stunden die zahlreichen komplexen, teils sogar innovativen, Mechaniken ansatzweise meistern werdet. Mülltrennung, ÖPNV, Gleise mit Signalmöglichkeiten die an beste-Zeiten mit TTDPatch erinnern, zig Verkehrsschilder, Recycling, mehrstufige Warenketten sowie die volle Palette an Infrastruktur, von Abwasser bis Ausbildung, gehören zum Programm. Die Loyalität eurer Bevölkerung solltet ihr im Blick behalten und fördern – das bedeutet in diesem Titel allerdings Geheimpolizei, Monumente und Propaganda. Kinder von Strafgefangenen benötigen ein Waisenhaus. Kindergärten, Schulen und Universitäten (zwingend nötig, falls ihr mit Forschung spielt) wollen gebaut werden. Fahrzeuge brauchen Betriebsstoffe und eine entsprechende Infrastruktur. Trink-, Abwasser- und Fernwärmesysteme erfüllen Grundbedürfnisse. Faktorio-mäßig automatisiert ihr Warenkreisläufe, achtet auf Verschmutzung, lockt Touristen und und und.Workers & Resources - Soviet Republic lässt bereits im Early Access die Komplexitätsmuskeln gewaltig spielen. Aber mal ehrlich: Das irre Ausmaß an spielmechanischen und optischen Details, Fahrzeuge blinken zum Abbiegen sogar brav, passt doch wunderbar zum Ansatz, auf einer riesigen Karte unberührte Natur in blühende Landschaften mit zig Städten und Industriegebieten zu verwandeln. Außenhandel erfolgt natürlich auch, und zwar über Zollstationen und per Schiff und Luftverkehr, sowohl mit den Bruderstaaten als auch den kapitalistischen Nachbarn. Weltmarktereignisse gibt es eben so wie Events in eurer Republik, zum Beispiel eine Grippewelle.Beim Lernen helfen Ingame-Informationen, vor allem die guten Tooltips. Aber ihr solltet den Rückgriff auf Tutorial-Videos nicht scheuen. Denn selbst die Profis lernen ständig dazu. Entwarnung: Die (bis auf das Geld jederzeit änderbaren) Spieleinstellungen erlauben einen sehr sanften Einstieg. Ihr könnt sogar mit unbegrenzt Geld spielen. Ich habe zwar auf "schwer" gespielt, mit ausreichend Startgeld werden aber so viele Fehler verziehen, dass es mir möglich war, eine erste Einnahmen erwirtschaftende Republik zu errichten.Meine ersten Gehversuche unternahm ich natürlich in den Tutorials. Dann habe ich online "recherchiert", was auch zwischendrin immer wieder hilfreich war. Aktuell spiele ich, nach knapp 25 Nettospielstunden, meine zweite Stadt. Da ich mit allen Systemen spiele, also auch Abwasser, Fernwärme oder Müll, war die erste Aufgabe zunächst die entsprechende Infrastruktur aufzubauen und genug Wohnraum zu schaffen. Ihr könnt direkt Migranten mit dem Hausbau "kaufen" oder später jederzeit Nachschub anfordern. Hospital, Kindergarten, Schule, Sportgelegenheiten, Bustransfers ins Industriegebiet gehören zu den must haves.Sehr wichtig ist die Optimierung der Wege: Menschen im Bus arbeiten nicht und erfüllen nicht ihre sonstigen Bedürfnisse wie Kultur. Gehwege sind sehr hilfreich. Bus-Endstationen sorgen für die korrekte Taktung. Immer wieder stieß ich auf zu lösende Schwierigkeiten, zum Beispiel war meine Fernwärmekapazität für die Menge an Gebäuden irgendwann zu gering.Mit der Parteizentrale und der Technischen Universität habe ich schon zwei Forschungseinrichtungen. Mein Industriegebiet erweitere ich immer mehr und reinige sogar schon Abwasser. Die Importe, zum Beispiel Wasser, konnte ich senken, die erste Farm sät dieses Jahr auch aus. Mit Kleidung, Alkohol und Lebensmitteln produziere ich bereits grundlegende Waren und nutze sie nicht nur für einen Exportüberschuss, sondern auch die Versorgung der heimischen Geschäfte. Insgesamt kratze ich aber immer noch an der Oberfläche. Es ist noch so viel zu tun! Workers & Resources - Soviet Republic ist ein genialer Kaninchenbau, aus dem ich nicht so schnell wieder heraus komme.Was der slowakische Indie-Developer 3Division, noch dazu mit eigener Engine, abliefert, ist eines der ambitioniertesten Aufbauspiele am Markt. Und eines der faszinierendsten. Zumindest dann, wenn ihr eine Portion Lernbereitschaft mitbringt. Wenn ihr dann einmal in die Planwirtschaft abgetaucht seid, werdet ihr euch dieser kaum noch entziehen können, ständig wachsen und Probleme lösen wollen. Neben den Spielmechaniken, auch wenn es hier und da noch etwas haken kann, und seinem riesigen Umfang punktet Workers & Resources - Soviet Republic mit vielen Komfortfunktionen wie frei konfigurierbaren Hotkeyleisten, zig Overlays oder dem einfachen Upgraden von Straßen und Wegen mittels "Kasten ziehen". Ihr könnt sogar ganze Städte erstmal nur planen! Die detailreiche Präsentation gefällt mir sehr gut und ihr bekommt thematisch passende Musik auf die Ohren. Zu allem Überfluss quillt der Steam-Workshop mit tausenden Items, Karten und Gebäuden bis hin zu Fahrzeugpaketen nur so über.Wenn euch WRSS wider Erwarten zu leicht ist, spielt einfach im realistischen Modus. Dann braucht ihr eine Bau-Infrastruktur mit entsprechenden Fuhrparks um Gebäude überhaupt hochzuziehen (und abzureißen) und Straßen bauen zu könnwn! Ein Matschweg, der asphaltiert wird, ist natürlich für Fahrzeuge gesperrt. Entsprechend müsst ihr euer Wegenetz planen. Für ambitionierte Aufbauspieler erkläre ich Workers & Resources: Soviet Republic zum Pflichttitel. Wenn es euch wider erwarten nicht gefällt, könnt ihr ja eine Eingabe machen. Full Release soll 2024 sein. Eine dreiteilige, neue Kampagne (die ersten beiden Teile sollen bis Ende Januar erscheinen) soll zukünftig als Tutorial dienen.