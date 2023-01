Shadow Gambit - The Cursed Crew: Neues Spiel vom "Desperados 3"-Studio

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute Nachmittag hat Mimimi Games ihr neues Spiel Shadow Gambit - The Cursed Crew der Öffentlichkeit präsentiert. In einem Newsletter und mit einem Trailer zeigen die Entwickler von Desperados 3 und Shadow Tactics - Blades of the Shogun, was sich die letzten Monate in kleineren Ankündigungen und Textschnipseln hinter dem Codenamen Süßkartoffel verborgen hat.

Bei Shadow Gambit - The Cursed Crew handelt es sich, wie bereits bei den beiden letzten Titeln von Mimimi Games, um einen Echtzeit-Taktik-Titel, der dem Spieler das Kommando über eine Gruppe von unterschiedlichen Spezialisten übergibt, um dann in gewohnter Manier mit Geduld, Geschick und gutem Timing Stück für Stück dem Missions-Ziel näher zu kommen. Diesesmal verschlägt es euch nicht ins Japan der Edo-Zeit oder den Wilden Westen, sondern in eine Fantasy-Karibik-Umgebung mit der achtköpfigen Piraten-Crew des Geisterschiffs "The Red Marley" im Kampf gegen die Inquisitoren.

Im unter dieser News eingebundenen Gameplay-Trailer könnt ihr einen ersten Eindruck von drei der spielbaren Charaktere, dem Spielprinzip und der Grafik bekommen. Das Spiel bleibt dem Stil der beiden letzten Mimimi Games treu und so kommen einem viele Aktionen und Fähigkeiten bereits im Gameplay-Trailer ziemlich bekannt vor. Neu dagegen ist, dass ihr mehr Freiheiten bei der Auswahl der Start und Zielbereiche in den Levels haben sollt sowie vor jeder Mission festlegen könnt, mit welchen Crew-Mitgliedern die Missionen bestritten werden sollen. Bei den bisherigen Spielen von Mimimi wurde diese Auswahl im Rahmen der Story vom Spiel vorgegeben. Zudem sollt ihr die Karibik frei erkunden und plündern können, somit müsste die Level-Reihenfolge ebenfalls nicht fest vorgegeben sein.

Shadow Gambit - The Cursed Crew wird noch dieses Jahr für PC (Steam und Epic Store) sowie für Playstation 5 und Xbox Series S & X erscheinen.