Spiele-Check von SupArai

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diese mysteriöse Hütte ist eure "Basis", zu der ihr regelmäßig zurückkehrt um unter anderem Story-Quests abzugeben und neue Talente zu lernen.

Die Geschichte um die Baba Yaga wird euch immer wieder mit Comic-Zwischensequenzen erzählt.

Ich habe mich in meinem Durchgang auf die Sonnenseite geschlagen, die höchste Stufe aber noch nicht erreicht.

Das Ego-Actionadventurenimmt sich der Sage um die Märchengestalt Baba Yaga an, die ist – prüfender Blick auf den Wikipedia-Artikel – vor allem in Ländern mit slawischer Bevölkerung populär. Konkret schlüpft ihr in die Rolle des Mädchens Yaga, das vordergründig auf der Suche nach ihrer Schwester ist. Begleitet von einer mysteriösen Stimme im Kopf unserer Protagonistin durchstreift ihr eine farbenfrohe Fantasiewelt, in der allerlei Gefahren lauern und Geheimnisse auf Entdeckung warten. Und natürlich ist vieles nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick wirkt.Die Geschichten rund um die Baba Yaga sind mir unbekannt. Somit kann ich die expliziten Anspielungen, Symbole und Wesen in Blacktail nicht in den Kanon einordnen. Um Spaß mit dem Spiel zu haben, ist Hintergrundwissen meiner Meinung auch nicht zwingend notwendig. Allerdings fällt es mir schwer, eine Bindung zu den Geschehnissen in dieser mir fremden Sagenwelt aufzubauen. Dabei wird die Geschichte abwechslungsreich präsentiert: Comic-Zwischensequenzen, kurze Render-Filmchen, beiläufige Unterhaltungen zwischen Yaga und der Stimme aus dem Off, Dialoge mit Quest-Gebern und Variationen im Spielgeschehen wechseln sich munter ab.Auf euren Wegen durch die Wälder und Ebenen der Spielwelt begegnet ihr ständig Gefahren. Neben stationären Giftpilzen oder fleischfressenden Pflanzen greifen euch bei Sichtkontakt auch mutierte Explosionsbienen, Trolle und andere Fantasiewesen an. Um die Angreifer abzuwehren, nutzt ihr vorrangig Pfeil und Bogen, sowie euren Dash zum Ausweichen oder Distanzgewinnen. Im weiteren Spielverlauf erweitert sich das Repertoire um ein Besen-Totem, das die Aufmerksamkeit aller Feinde auf sich zieht, Elementar-Pfeile, Zauber und Tränke. Die für die Herstellung benötigten Ressourcen sammelt ihr in der Umgebung oder ihr erhaltet sie als Hinterlassenschaft getöteter Gegner. Der Nahkampf spielt in Blacktail – zumindest in meinen bisherigen sieben Stunden Spielzeit – keine Rolle.Die Ressourcen benötigt ihr neben dem Crafting auch zur Verbesserung der Fähigkeiten eurer Heldin. Wobei ihr dafür auch noch Backenzähne und Verlorene Seiten braucht. Diese findet ihr beim Spielen der Hauptgeschichte zwangläufig. Erkundet ihr allerdings die Welt abseits des Hauptpfades, erhaltet ihr noch mehr und steigert Talente entsprechend schneller. Der Talentbaum ist insgesamt übersichtlich, aber die Freischaltungen sind gut strukturiert und erleichtern euch das Überleben in den Kämpfen.Nebenbei bespielt ihr mit Yaga ein Moralsystem. In der Welt steht sie immer wieder vor der Entscheidung, sich für den Weg des Mondes oder der Sonne zu entscheiden. Tötet ihr gefangene Vögel in ihrem Gefängnis oder befreit ihr sie? Helft ihr einer imperialistischen Ameise oder der bescheidener auftretenden Larve? Je nach Ausrichtung belohnt euch Blacktail mit unterschiedlichen Vorteilen.



Beeindruckende Spielwelt mit Schwächen

Auf den ersten Blick ist Blacktail eine Augenweide: Die Spielwelt ist farbenfroh und detailliert. Es gibt wunderschöne Panoramen zu bewundern, in der Ferne erblickt ihr bereits die Orte, die ihr später bereist. Und auch akustisch überzeugt mich Blacktail. Die Effekte und musikalische Untermalung tragen ihren Teil zur märchenhaften Atmosphäre bei. Zudem ist der Titel komplett vertont. Die englischen Sprecher (es gibt deutsche Untertitel) machen meiner Meinung nach einen guten Job.



Problematisch wird es bei genauerer Betrachtung der Spielwelt: So laufe ich regelmäßig vor unsichtbare Wände, bleibe irgendwo hängen oder stürze aus unersichtlichem Grund einen Abhang hinunter in den Tod. Viele der Charaktermodelle und deren Animationen sind in meinen Augen wirklich scheußlich - sie fallen in dem ansehnlichen Drumherum doppelt negativ auf. Die Angriffsoptionen eurer Gegner sind zudem sehr statisch und die Kämpfe mehrheitlich langweilige Pflicht. Eine Ausnahme stellen die mehrphasigen Bosskämpfe dar. Was mich aber zu einem weiteren Ärgernis führt: der Steuerung. Die empfinde ich insgesamt als unrund, so dass Kämpfe häufig in Krampf ausarten.

Bei der Erkundung der Spielwelt stoßt ihr regelmäßig auf hübsche Areale, in denen ihr Ressourcen-Truhen findet – vorher aber einen Kampf bestehen müsst.





Fazit

Blacktail lässt mich zwiegespalten zurück. Die Spielwelt gefällt mir richtig gut, sie sieht toll aus und belohnt meinen Entdeckerdrang. Die mysteriöse Geschichte und die abwechslungsreiche Art, mit der sie erzählt wird, gefallen mir größtenteils ebenfalls – auch wenn manches Fragezeichen bleibt. Grundsätzlich kann ich mich auch mit der Steuerung arrangieren. Und ich weiß es zu schätzen, dass die Systeme in Blacktail übersichtlich und einfach bleiben.



Aber möchte ich weitere Zeit in ein Spiel investieren, dass mich in mehreren Bereichen nervt? Die Tode dank der unrunden Steuerung oder den Fehlern in der Spielwelt unterbrechen immer wieder den eh schon nicht hohen Spielfluss. Dazu kommen spielerisch und inhaltlich fragwürdige Jump-and-Run- sowie Traumwelt-Passagen, KI-Aussetzer und Abzüge bei der Optik der Charaktere und Animationen. Zwar möchte ich wissen, wie Yagas Reise weitergeht. Ob meine Neugier ausreicht, um die beschriebenen Schwachpunkte bis zum Ende auszublenden, steht jedoch in den Sternen.