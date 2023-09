GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 36/2023 und Ausblick auf KW 37/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 36: Rückblick von Montag, 4. September, bis Sonntag, 10. September 2023

Spiele-Checks

Shadow Gambit - The Cursed Crew (zum Spiele-Check)

Es war in dieser GG-Woche gar nicht so leicht, zwischen den ganzen Starfield-Inhalten noch etwas zu anderen interessanten Spielen zu finden. Zum Glück stach aber der Check zu Shadow Gambit - The Cursed Crew von mrkhfloppy absolut heraus! Er zeigte sich zufrieden mit dem Abschiedsspiel des ehemaligen deutschen Spielestudios, das hinter dem Echtzeit-Taktik-Titel steckt: "Würdiger Schlussakt der Stealth-Schmiede Mimimi Games."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

The Making of Karateka (zum User-Artikel)

Im neuesten User-Artikel von Nischenliebhaber ging es um die interaktive Doku The Making of Karateka von Digital Eclipse. Im Fazit schrieb er: "Selbst wenn ihr, wie ich, Karateka noch nie gespielt habt und somit keine nostalgische Verbindungen zum Titel bestehen, ist die Entstehungsgeschichte interessant, da sehr detailliert auf die Entwicklung von Spielen in den frühen 80er Jahren eingegangen wird."



Welcher Gamer kennt Civilization nicht? Wer hier eine Bildungslücke schließen muss, sollte sich auf jeden Fall den User-Artikel von CharlieDerRunkle ansehen. Nein, eigentlich sollte das jeder tun!



Das gilt natürlich auch für den zwölften (!) Teil der "Die Spiele von Legend Entertainment"-Reihe von Jürgen. Ihr vermisst den elften Teil? Der muss noch ein wenig köcheln, kommt dann aber geschmacklich hervorragend auf euren Teller. Trotzdem müsst ihr jetzt stark sein: Leider deutet Jürgen auch das Ende der Reihe an...

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

14 Jahre GG: Community-Projekt "Danke, Community!"-Verlosung

Anlässlich des vierzehnten Geburtstag von GamersGlobal organisiert Sisko (und nicht Sokar ) wieder das Community-Projekt "Danke, Community!". Ihr gebt Spiele-Keys, ihr bekommt Spiele-Keys. Erfreulicherweise sind zumindest schon einmal so viele Keys zusammengekommen, dass die Verlosung auch wirklich stattfindet! Bis zum Mittwoch, den 13. September könnt ihr noch mitmachen!



Nach dem Abbruch der Roadwarden -Geschichte könnte sich das nächste Play together dem Magnetic Scrolls-Klassiker The Guild of Thieves widmen. Und ihr könnt mitmachen!



Wäre das was? Eine Galerie mit selbst gezeichneten Karten, handschriftlich Cheat-Sammlungen, Spiele-Notizen und und und? Falls ja, schreibt doch einmal etwas in den passenden Forenbeitrag von TheLastToKnow.

Ausblick auf KW 36

Aus Gründen muss die Spiele-Check-Kristallkugel in dieser Woche wohl in die Werkstatt. Der bereits für diese Woche erwartete Strategie-Check von Vampiro hängt noch in der Spiele-Check-Fabrik fest, die derzeit gewartet werden muss. Eure Vorschläge werden übrigens immer an die oberste Check-Behörde weitergeleitet, aber manchmal mahlen die Mühlen dort etwas langsamer!



Mit dem User-Artikel-Orakel können wir durchaus zufrieden sein! Es hat in den letzten Wochen viele schöne und richtige Voraussagen getroffen. Für die nächste Woche steht vermutlich der dritte Teil einer TheLastToKnow-Serie an. Aber auch Nischenliebhaber, Jürgen, the_korben, Corlagon und thoohl schwingen derzeit fleißig ihre digitalen Schreibstifte und könnten sich so noch einen Platz am User-Artikel-Wochenende sichern.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!