Anfangs geht es vor allem darum, eure Figur vom Start zum Ziel zu bekommen. Später baut ihr dafür nicht nur Skateboardbahnen, sondern manipuliert auch Maschinen.

Bauen mit Tücken

Mit Raytracing fallen zahlreiche zusätzliche Spiegelungen (am grünen Schalter, der orangen Fläche und der hellgrauen Mauer links) auf.

Retro-Optik mit Raytracing

Bei den dunkleren Abschnitten kommt die stimmige Beleuchtung gut zur Geltung.

Fazit

Rätselspiel auf Lego-Basis

Einzelspieler

Für Einsteiger

16,99 Euro für PC, Switch und iOS

In einem Satz: Kurzes, leichtes, aber sehr stimmungsvolles Lego-Rätselspiel

Beim Stichwortwerden die meisten PC- und Konsolen-Spieler zunächst an die Reihe von TT Games denken. Auf dem Mobile-Markt tummeln sich dagegen noch Titel von anderen Publishern, sogar vonselbst. Ein solcher Titel, der es nun von iOS auf PC und Switch geschafft hat, istIn zahlreichen einzelnen Abschnitten, jeder mit einem schönen Lego-Diorama bestückt, erzählt das Spiel eine kleine Vater-Sohn-Geschichte, die in kleine Rätsel eingebettet ist. Sämtliche Rätsel löst ihr dabei durch das geschickte Platzieren von Lego-Steinen. Da ihr diese nur auf anderen Steinen mit Noppen befestigen könnt und die Anzahl der verfügbaren Steine sehr überschaubar bleibt, ist der Weg gerade anfangs meist klar vorgezeichnet: Ihr müsst immer eure Figur, die sich nur durch kurze Sprünge zwischen zwei Steinen eines bestimmten Typs bewegen kann, zum nächsten Abschnitt bringen. Anfangs baut ihr dafür einen Weg über eingestürzte Brücken oder eine Skateboard-Bahn über einen Fluss. Später wird es ein wenig kniffliger und ihr müsst auch mal ein wenig um die Ecke denken, um große Fabrikanlagen zu manipulieren.Wirklich schwer wird das Spiel aber auch am Ende nicht, was auch zu guten Teilen daran liegt, dass eure Optionen relativ eingeschränkt sind: Letztlich steuert sich das Spiel mit Maus mit einem Mausknopf zum anheben, drehen und platzieren eines Steins (optional ergänzt durch die Tastatur), der Controller nutzt noch einen weiteren Button zum fallenlassen. Die Steuerung funktioniert bei beiden Eingabemethoden ähnlich gut, was bedeutet, dass ihr euch bei beiden erst einmal an das Platzieren von Steinen in einer 3D-Umgebung mit einer 2D-Eingabemethode gewöhnen müsst. Bis zum Ende bleibt die Steuerung daher etwas hakelig. Kinder im Grundschulalter werden ohne Unterstützung der Eltern Probleme damit haben.Die Story wird nur durch Bilder und Musik erzählt. Durch die stellenweise absichtlich etwas leiernden Klavierstücke und einen Effekt, der das Bild etwas körnig erscheinen lässt, wird der Eindruck eines alten Films erzeugt, was eine melancholische Stimmung transportiert. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Technik auf PC auf moderne Technik setzt, wobei besonders das Raytracing ins Auge sticht. Da die Szenen ziemlich übersichtlich sind, können sich darüber sogar Besitzer etwas älterer Grafikkarten wie der GTX 1080 Ti freuen, die Raytracing nur auf Software-Ebene unterstützen und daher bei den allermeisten Spiele viel zu langsam dafür sind: Lediglich bei einer Szene und beim Abspann kam es zu Rucklern. Da Raytracing aber mit wenigen Klicks ohne Neustart an- und abgestellt werden kann, ist das kein Problem.Eben diesen Abspann werdet ihr nach zwei bis drei Stunden erreichen. Versteckte Achievements oder andere Anreize für einen zweiten Durchgang gibt es leider nicht.LEGO Builder's Journey erzählt mit einfachen Mitteln eine melancholisch angehauchte, kleine Geschichte, die das Spiel über die kurze Dauer gut tragen kann. Der Star des Spiels sind aber die Dioramen, die so liebevoll und abwechslungsreich gestaltet sind, dass es mir viel Spaß gemacht hat, mich an zwei Abenden durch das Spiel zu bauen. Rätselprofis werden zwar gnadenlos unterfordert, aber wer wie ich nicht länger als ein paar Minuten an einer Aufgabe tüfteln will und sich eher über viele kleine Fortschritte freut – oder wer einfach Lego-Fan ist – kann hier trotz der kurzen Spielzeit zugreifen.