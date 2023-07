GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 26/2023 und Ausblick auf KW 27/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 26: Rückblick von Montag, 26. Juni, bis Sonntag, 2. Juli 2023

Spiele-Checks

Fall of Porcupine (zum Spiele-Check)

Der Mittwoch dieser Woche war Spiele-Check-Tag. Gleich zwei Checks erblickten das Licht der Welt. Den Anfang machte TheLastToKnow mit der als Story-Adventure getarnten Mini-Spiel-Sammlung Fall of Porcupine : "Die nette Comic-Grafik kann nicht verhindern, dass Fall of Porcupine zu einer langweiligen Mini-Spiel-Sammlung verkommt."



(zum Spiele-Check) Der Mittwoch dieser Woche war Spiele-Check-Tag. Gleich zwei Checks erblickten das Licht der Welt. Den Anfang machte mit der als Story-Adventure getarnten Mini-Spiel-Sammlung : "Die nette Comic-Grafik kann nicht verhindern, dass Fall of Porcupine zu einer langweiligen Mini-Spiel-Sammlung verkommt." Kingdom Eighties - Summer of Greed (zum Spiele-Check)

Der zweite Check kam von Vampiro . Er begutachtete den neuesten Eintrag in die Kingdom -Reihe, Kingdom Eighties - Summer of Greed . Anders als im zuvor genannten Check war der Autor begeistert vom Spiel: "Toller Nostalgie-Ausflug in die 80er mit der bekannt-ungewöhnlichen Links-Rechts-Spielmechanik und erstmals einer richtigen Story."



(zum Spiele-Check) Der zweite Check kam von . Er begutachtete den neuesten Eintrag in die -Reihe, . Anders als im zuvor genannten Check war der Autor begeistert vom Spiel: "Toller Nostalgie-Ausflug in die 80er mit der bekannt-ungewöhnlichen Links-Rechts-Spielmechanik und erstmals einer richtigen Story." Harmony - The Fall of Reverie (zum Spiele-Check)

Und in letzter Sekunde quetschte sich TheLastToKnow mit einem weiteren vermeintlichen Adventure-Check hinein. Aber Moment! Das neue Spiel von Don't Nod entpuppte sich als Visual Novel mit stark beschnittenem Gameplay: "Wunderschön präsentierte Geschichte, aber praktisch ohne Spielmechanik."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Der Herr der Ringe - Gollum: Erneut betrachtet (zum User-Artikel)

Bereits am Anfang der Woche wurdet ihr mit Audhumbla s Neubetrachtung von Der Herr der Ringe - Gollum (im Test, Note: 5.5) beglückt. Er sah den letzten von Daedalic entwickelten Titel deutlich positiver als GG-Redakteur Hagen Gehritz . In seinem Fazit verriet uns der Autor: "Ich bin von dem Spiel begeisterter als ich es sein sollte."



(zum User-Artikel) Bereits am Anfang der Woche wurdet ihr mit s Neubetrachtung von (im Test, Note: 5.5) beglückt. Er sah den letzten von Daedalic entwickelten Titel deutlich positiver als GG-Redakteur . In seinem Fazit verriet uns der Autor: "Ich bin von dem Spiel begeisterter als ich es sein sollte." AGS-Highlights 2023 (2) (zum User-Artikel)

In der mittlerweile 8. Ausgabe der AGS-Highlights stellte euch TheLastToKnow wie immer die letzten Entwicklungen aus der AGS-Community vor und versuchte wieder einmal, Indie-Adventures aus der Nische etwas ins Rampenlicht zu ziehen. Zugleich war dies sein 30. Artikel, was ihm Schreiber-Rang XI einbrachte. Als braver GG-User gratuliert man natürlich, daher könnt ihr eure Bargeld- und Sachgeschenke ab sofort direkt per Post an ihn schicken. Die Adresse gibt es per PN.



(zum User-Artikel) In der mittlerweile 8. Ausgabe der AGS-Highlights stellte euch TheLastToKnow wie immer die letzten Entwicklungen aus der AGS-Community vor und versuchte wieder einmal, Indie-Adventures aus der Nische etwas ins Rampenlicht zu ziehen. Zugleich war dies sein 30. Artikel, was ihm Schreiber-Rang XI einbrachte. Als braver GG-User gratuliert man natürlich, daher könnt ihr eure Bargeld- und Sachgeschenke ab sofort direkt per Post an ihn schicken. Die Adresse gibt es per PN. All Elite Wrestling - Fight Forever (zum User-Artikel)

Der vielfältig interessierte User Nischenliebhaber zeigte sich in diesem User-Artikel diesmal von seiner kämpferischen Seite und brachte euch einen User-Test zum erst kürzlich erschienenen Wrestling Game AEW - Fight Forever. Sein Fazit fiel dabei etwas zwiegespalten aus. Das Gameplay gefiel ihm, das Drumherum weniger: "Licht und Schatten liegen in diesem Spiel also nah beieinander."

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Ausblick auf KW 27

Neulich beim Blick in die Spiele-Check-Kristallkugel: "Wird es nächste Woche auch wieder Spiele-Checks geben?" - "Ja!" - "Aber doch nicht etwa wieder einen Strategie-Check von Vampiro?" - "Hey, mal nicht frech werden!" - "Kommt denn wenigstens sonst noch etwas anderes?" - "Die Audienz ist hiermit beendet".



Das User-Artikel-Orakel prophezeit: Vermutlich kommt mal bald wieder etwas von Jürgen! Allerdings scharren auch schon unter anderem Corlagon und CharlieDerRunkle mit den Hufen! Außerdem braut wohl da hinten in der Ecke TheLastToKnow wieder irgendetwas mit Adventures zusammen - wie originell.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!