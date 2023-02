User-Inhalte erstellen - Tutorial User-Artikel

Teaser GamersGlobal ist die Spieleseite, bei der User eigene Beiträge erstellen und veröffentlichen können. Einen Teil dieser Inhalte und wie das geht erklären wir euch in diesem Artikel.

Wer sich regelmäßig auf GamersGlobal herumtreibt, dem wird das Content-Potpourri keine Fragezeichen mehr entlocken. Aber Neuankömmlinge und Gelegenheitsleser könnten sich fragen, wie die verschiedenen Inhalte einzuordnen sind. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Bei GamersGlobal gibt es neben den redaktionellen Artikeln auch viele Beiträge, die von Usern erstellt werden. In diesem Artikel stellen wir euch die Mitmach-Optionen der Reporter- und Schreiber-Klasse vor.

Redaktionelle Inhalte und User-Inhalte unterscheiden

Okay, ich möchte mitmachen - wie fange ich an?

Meine 1. eigene News!





Wenn euch das Schreiben eines kompletten News-Textes zu aufwändig ist, ihr eine News bei GamersGlobal aber trotzdem für wichtig erachtet, legt ihr kurzerhand einen News-Vorschlag an: Neben der Überschrift und dem Häkchen bei News-Vorschlag müsst ihr mit mindestens zehn Wörtern das Thema umschreiben und einen Quellen-Link einfügen. Vielleicht übernimmt jemand euren Vorschlag.

„Vernewst" werden darf fast alles, was mit be- oder unbekannten Spielen, Nischengenres, Hardware, Konsolen, Merchandise, Gerüchten und Leaks zu tun hat. Voraussetzung für eine News-Veröffentlichung ist natürlich, dass ihr über etwas halbwegs Neues berichtet – im Idealfall der letzten Tage. Wenn ihr Hilfe beim News-erstellen-Formular benötigt oder ein Video einfügen wollt, dann fragt jederzeit im Matrix-Chat nach Unterstützung.Wenn euch das Schreiben eines kompletten News-Textes zu aufwändig ist, ihr eine News bei GamersGlobal aber trotzdem für wichtig erachtet, legt ihr kurzerhand einen News-Vorschlag an: Neben der Überschrift und dem Häkchen bei News-Vorschlag müsst ihr mit mindestens zehn Wörtern das Thema umschreiben und einen Quellen-Link einfügen. Vielleicht übernimmt jemand euren Vorschlag.

News schreiben, kurz erklärt:



Diese unterstützen euch zudem bei Fragen, fungieren aber auch als korrigierende und Ideen-gebende Instanz. Sobald eure News fertig ist, hinterlasst bitte einen kurzen Kommentar im Matrix-Chat oder als Kommentar unter eurer News: "Meine News ist fertig" reicht.



Erwartet bitte nicht, dass eure fertige News innerhalb von wenigen Minuten gelesen und freigeschaltet wird. Sondern gebt den Usern und/oder der Redaktion ein paar Stunden Zeit und prüft selbst ab und zu in der Matrix oder in den Kommentaren unter eurer News, ob es Rückfragen oder Korrekturhinweise gibt. Bevor ihr euren ersten News-Text in die Tasten haut: Bitte werft einen Blick in das Erweiterte Newstutorial und macht euch mit den grundlegenden inhaltlichen und formalen Regeln bei GamersGlobal vertraut. In euren ersten News stehen euch auch noch nicht alle Formatierungsoptionen zur Verfügung. Den Feinschliff und die Freischaltung übernehmen anfangs die Redaktion oder höherrangige User für euch.Diese unterstützen euch zudem bei Fragen, fungieren aber auch als korrigierende und Ideen-gebende Instanz. Sobald eure News fertig ist, hinterlasst bitte einen kurzen Kommentar im Matrix-Chat oder als Kommentar unter eurer News: "Meine News ist fertig" reicht.Erwartet bitte nicht, dass eure fertige News innerhalb von wenigen Minuten gelesen und freigeschaltet wird. Sondern gebt den Usern und/oder der Redaktion ein paar Stunden Zeit und prüft selbst ab und zu in der Matrix oder in den Kommentaren unter eurer News, ob es Rückfragen oder Korrekturhinweise gibt. Hier einige Anlaufstellen, bei denen ihr Themen für News findet: Pressemitteilungen bei GamersGlobal in der Creator-Box

Gamefront.de

Games-news.de

Steam-Neuigkeiten-Feed

Mein 1. User-Artikel!

User-Artikel. Diese Beiträge werden von Usern geschaffen, anschließend von Usern Korrektur-gelesen und falls nötig in Rücksprache mit dem Verfasser vor der Veröffentlichung angepasst. Ein Blick in die vielfältige Welt der User-Artikel zeigt: Texte zu Retrothemen und Serien zu Nischengenres, Interviews und Hardware-Berichte, User-Tests zu alten Kamellen oder aktuellen Spielen – die User-Artikel decken ein breites Themenfeld, unterschiedliche Sichtweisen und einzigartige Schreibstile ab. Alle bislang veröffentlichten Beiträge findet ihr im

In (un)regelmäßigen Abständen und vorrangig am Wochenende erscheinen die User-Artikel. Diese Beiträge werden von Usern geschaffen, anschließend von Usern Korrektur-gelesen und falls nötig in Rücksprache mit dem Verfasser vor der Veröffentlichung angepasst. Ein Blick in die vielfältige Welt der User-Artikel zeigt: Texte zu Retrothemen und Serien zu Nischengenres, Interviews und Hardware-Berichte, User-Tests zu alten Kamellen oder aktuellen Spielen – die User-Artikel decken ein breites Themenfeld, unterschiedliche Sichtweisen und einzigartige Schreibstile ab. Alle bislang veröffentlichten Beiträge findet ihr im Bereich User-Artikel

Einen User-Artikel schreiben, so geht's: User-Artikel sind eure kreative Spielwiese bei GamersGlobal. Denn das Thema, den Umfang und die inhaltliche Ausrichtung bestimmt ihr weitestgehend selbst. Aber natürlich gilt es Regeln und Formalitäten einzuhalten. Wollt ihr einen User-Artikel schreiben empfiehlt sich deshalb die Lektüre folgender Tutorials: Das Tutorial Gute User-Artikel schreiben beschäftigt sich vor allem mit den strukturellen und inhaltlichen Feinheiten, die ihr beachten sollt.

beschäftigt sich vor allem mit den strukturellen und inhaltlichen Feinheiten, die ihr beachten sollt. Das zweite wichtige Tutorial User-Artikel layouten geht einen Schritt weiter und erklärt euch wie ihr den GamersGlobal-Dateibrowser nutzt, per HTML-Editor eigene Bilder, Textboxen und Zitate in euren Artikel einbaut sowie andere Feinheiten. Bei eurem ersten User-Artikel könnt ihr noch nicht alle Formatierungen vornehmen. Bei Fragen oder Problemen helfen euch andere User. Hinterlasst einfach einen Kommentar unter eurem Artikel-Entwurf oder eine kurze Nachricht im Matrix-Chat. Die Freischaltung des Artikels erfolgt nicht so schnell wie bei einer News und kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.



User-Tests haben auf GamersGlobal keine eigene Kategorie. Wenn ihr über ein Spiel schreiben möchtet, erstellt dazu einen User-Artikel mit der Dachzeile "User-Test". Aber GamersGlobal wäre nicht GamersGlobal, wenn es nicht auch echte Tests von Usern gäbe! Besonders erfahrene Benutzer durften ganz offiziell mit der Redaktion zusammen Spiele testen – zum Beispiel TheLastToKnows Test zu Vampire: The Masquerade – Swansong, Vampiros Test zu Born Punk und Eisenheinrichs Test zu Victoria 3

Die Spiele-Checks

Spiele-Checks sind ein hybrider Inhalt: Von der Redaktion gesteuert und begleitet, aber immer von Usern erstellt. Dabei dienen die Spiele-Checks vorrangig der Vorstellung von Indie-Titeln, Nischen-Genres und Early-Access-Spielen. Die Riege der "Checker" besteht aus Usern, die schon länger dabei sind. An diesen Kreis verschickt die Redaktion regelmäßig kostenlose Keys - wer zuerst „hier!“ ruft, erhält den Zuschlag. Die Spiele-Checker reichen aber auch proaktiv Vorschläge für Artikel ein. Zu welchen Titeln ein Inhalt geschrieben und wann dieser auf der Seite veröffentlicht wird, entscheidet jedoch die Redaktion.



Ihr wollt Spiele-Checker werden? Sehr gut! Allerdings gibt es noch einige Rahmenbedingungen zu beachten: Für einen Spiele-Check sollt ihr den Titel mindestens fünf Stunden spielen

Ihr müsst euch an ein begrenztes Zeichenlimit halten

Ihr müsst euch an ein begrenztes Zeichenlimit halten

Euren Artikel schreibt ihr eigenverantwortlich und verbindlich nach Erhalt des Keys Das sind leicht zu nehmende Hürden? Dann meldet euch bei der Redaktion.

Die monatliche „DU – Das spielen unsere User“-Galerie

Die einfachste & kurzweiligste Möglichkeit, Lesern von euren Spielerlebnissen zu berichten, ist die monatlich erscheinende Galerie DU – Das spielen unsere User . Hier darf jeder sofort mitmachen! Die Regeln sind super einfach: In maximal 1600 Zeichen erzählt ihr Interessantes über den Titel, den ihr im jeweiligen Monat gespielt habt. Einsendungen inklusive Screenshot erledigt ihr über diese simple Online-Formular . Weitere Infos zum Ablauf erhaltet ihr im GamersGlobal-Forum

Die Wochenend-Lesetipps Einmal monatlich erscheinen die

Aktiv Teil der Wochenend-Lesetipps werden Die Wochenend-Lesetipps könnt ihr auf zwei Arten unterstützen: Stoßt ihr auf interessante Beiträge im Internet, freuen sich die verantwortlichen User über eine Persönliche Nachricht von euch.

Die Wochenend-Lesetipps-Riege sucht immer Verstärkung. Habt ihr Lust mitzuhelfen? Dann meldet euch bei der Redaktion. Die Wochenend-Lesetipps könnt ihr auf zwei Arten unterstützen:

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, bei GamersGlobal mitzumachen. Im Forum, als Archivar mit eigenen Screenshots oder beim jährlichen Grillfest! Wenn ihr Fragen habt oder eine Idee, die ihr umsetzen wollt, dann schreibt dies doch einfach in die Kommentare unter diesem Artikel!

Wir freuen uns auf User, die GamersGlobal mit ihren Texten bereichern. Die Bilder stammen von Markus Winkler (Titel) und Suzy Hazelwood (Schlussbild), abgerufen auf pexels.com.

Die Trennung der Inhalte spiegelt sich im Aufbau der Homepage wieder. Der Kopf der Seite, das sogenannte Rondell, ist ausschließlich Artikeln der GamersGlobal-Redaktion vorbehalten. Dort findet ihr den regelmäßig erscheinenden Content: Previews, Reviews, exklusive Premium-Inhalte wie die Stunde der Kritiker und Kolumnen, sowie unregelmäßig erscheinende Kategorien wie Redi-Rumble, Retro-Reality-Checks oder Guides.Ebenfalls ausschließlich redaktionell bestückt werden unter anderem die blaue Test-Box, die graugrüne Magazin-Box, die grüne Premium-Box und die grauen Podcast- und Vorschau-Boxen. Dagegen ist die gelbe User-Box eindeutig das Territorium der GG-Community, genau wie die gelbe Spiele-Datenbank-Box. Gelb ist die Farbe der User!In der rosafarbenen News-Box stehen redaktionelle Inhalte und User-Inhalte gleichwertig neben- beziehungsweise untereinander! Auf den ersten Blick könnt ihr in der News-Box oft nicht unterscheiden, wer einen Beitrag erstellt hat – dazu müsst ihr auf die News klicken und nachschauen, wer der Autor ist. Besonders interessante Beiträge werden (von der Redaktion) alsmarkiert und prominent in den drei News-Kacheln präsentiert; auch hier findet ihr immer wieder User-Content.Eine Übersicht zu vielen Mitmachinhalten erhaltet ihr, wenn ihr auf das "Burger-Menü" (die drei weißen Balken, oben rechts neben eurem Profilbild) klickt und den vorletzten Punkt " + Inhalte erstellen " auswählt. Am besten probiert ihr es gleich einmal aus! In der langen Liste der verschiedenen Inhaltstypen stehen euch nicht sofort alle Optionen frei, einige müssen erst durch Rangaufstiege freigeschaltet werden. Für Starter sind vor allem diese Inhaltstypen wichtig: News User-Artikel und Screenshot-Galerie