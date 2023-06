Der Herr der Ringe - Gollum: Erneut betrachtet User-Artikel

Teaser Nachdem Der Herr der Ringe - Gollum auf allen System und von jedem allen Kritikern höchstens durchschnittlich beurteilt wurde, habe ich mir das Spiel Mitte Juni nach den ersten Patches auf der Xbox Series X angeschaut.

Last Game Standing

Motivation und Spinnen

Der in einem Minirätsel gezüchtete Vogel liegt uns am Herzen

Mehr Rätsel

Bugs

Fazit

Gollum klettert vorbei an Spinnennetzen und Orksen

Inspielen wir genannten Protagonisten und erleben seine Geschichte von Mordor, durch Spinnenhöhlen, den Düsterwald, zu den Elben und in den Westen Mittelerdes. Das Abenteuer beginnt als Tutorial in Mordor repetitiv mit vielen Fleißaufgaben, entwickelt sich aber mit der Flucht aus Mordor auf dem Weg immer weiter und weiß zu motivieren. Wie auch schon im Gamers Global-Test (Wertung 5.5 ) genannt, ist die deutsche Synchronisation sehr gelungen, was vor allem dem Gollum-Synchronsprecherzu verdanken ist. Aber warum schreibe ich diesen Artikel?Zuletzt schaute ich bei LastGameStanding auf den aktuellen Zwischenstand für den Monat Mai 2023. In diesem Podcast-Format vonundsowievon InsertMoin wird von der Community jeden Monat der aktuelle Gürtel-Träger bestimmt, also das beste neu veröffentlichte Spiel. Auch wenn im GG-Test 9.5 ) im Mai dominieren wird, ist neben dem von mir besprochenen Planet of Lana vor allem Gollum im Blickpunkt der Abstimmenden und ich kann das gut verstehen. Habt ihr nicht alle auf ein gutes, deutsches Herr der Ringe-Spiel vongehofft?Ich habe bis zum neunten von zehn Kapiteln zumindest viel Motivation gespürt. Passiert die ersten vier Kapitel nicht viel, außer den auch im GG-Test beschriebenen Fleißaufgaben mit hakeliger Steuerung, trumpft das Spiel beim eigentlichen Ausbruch aus Mordor auf. Insofern sehe ich meinen Text als Ergänzung zu Hagens Test, der sich auf die ersten fünf Kapitel des Spiels bezieht. Nicht nur die Grafik wird schicker und ansehnlicher, auch die Abwechslung nimmt zu. So bewegt ihr euch schnell und oft fluffig durch Wälder und Höhlen, weicht Spinnen während anspruchsvoller Kletterpartien aus und müsst anstrengende, aber doch im besten Sinne an längst vergessene Zeiten erinnernde Fluchtsequenzen erleben. Ich denke hier vor allem an eine lange Flucht vor der bekannten, großen Spinne, wobei ihr auf die Kamera zulauft und Hindernissen ausweicht. Die davor platzierte Sequenz auf oder an einem Wagen aus Mordor heraus zwingt euch sogar zum Auswendiglernen der Fahrtstrecke. Alles ist sehr old-schoolig, arcadig, spaßig und Trial-and-error-lastig, was zum Glück, wie auch bei den meisten Kletterpartien, von häufigen Save-Points und der Schnelligkeit der SSD aufgefangen wird. Trotzdem solltet ihr, je nach geistiger Verfassung, den Controller mit Sekundenkleber an euren Händen fixieren.Die Rätsel nehmen nach den ersten fünf Kapiteln zu, was die Adventure erprobten-Daedalics auch erwarten ließen. Allerdings werdet ihr nicht sehr gefordert, da nur etwas logisches Denken und Zuordnen notwendig ist. Zum einen müsst ihr einen Mitgefangenen zu den richtigen Schaltern schicken, um für ihn und uns den Weg freizumachen. Zum anderen müsst ihr bei einem Ritual gestorbene Elben bestimmten Runensteinen zuordnen.Der im Bild oben zu sehende Vogel wird ebenfalls in einem Rätsel erschaffen. Aus einem Ei wird der Vogel mit Hilfe der richtigen Temperatur und der dazu passenden Farbe in einer Apparatur schlüpfen. Um den Vorgang zu gewährleisten, müsst ihr euch nach Anleitungen im Vogelraum umschauen und je nach Vogelfarbe mehr oder weniger Holz und Blasebalgstösse in das Feuer geben. Das erste, was der neugeborene sieht, ist folglich Gollum, was familiäre Emotionen von beiden Seiten nach sich zieht und auch die Handlung beeinflusst. Das Gollum für freundliche Gefühle empfänglich ist, wird auch später bei den Elben ersichtlich. Hier wird ihn eine Elbin als Freund bezeichnen, was Gollum gefühlsmäßig auf eine Wolke erhebt.Leider gibt es immer noch viele Bugs in Der Herr der Ringe - Gollum. So ist mir einige Male die Hauptfigur einfach eingefroren oder konnte aus Ecken nicht mehr herauskriechen, was für mich ein typisches Beispiel für eine zu kurze Testphase des Spiels darstellt. Aber zum Spielabbruch brachte mich ein Rätsel in Kapitel neun, bei dem ich durch einen Spiegel gelangen wollte, welches nicht gelöst werden konnte. Ein Gemälde muss gedreht werden und ich konnte aus dem Interaktionsmodus des Bildes nicht mehr in den normalen Bewegungsmodus gelangen. Nach zahlreichen Versuchen deinstallierte ich das Spiel und werde einige Monate warten und auf Patches hoffen.Ich bin davon überzeugt, dass Gollum eine bessere Wertung bekommen hätte, wenn es vernünftig durchspielbar wäre. Dies würde nicht die meist schlichte Grafik und Technik aufwerten, aber ein solides und durchaus motivierendes Spiel in einen Spielspaßbereich über 70 Prozent bugsieren. Ich jedenfalls bin von dem Spiel begeisterter als ich es sein sollte.Zum versöhnlichen und humoristischen Abschluss empfehle ich euch den Gollum-Simulator vom YouTuber, welcher den Anfang des Spiels, als Gollum verkleidet, sehr schön nachzeichnet.