Der Herr der Ringe - Gollum Test+

Teaser Daedalic versetzt euch in die Haut einer der bekanntesten, wenngleich nicht sympathischsten Figuren aus Mittelerde. Herr der Ringe Gollum hat tolle Ansätze und große Momente, aber auch viel Ballast.

Schon lange Zeit ist das größte Projekt der Hamburger Spieleschmiede Daedalic in Entwicklung. Ich finde die Entscheidung mutig, bei dem Spiel im Universum von Der Herr der Ringe (übrigens der Roman-Lizenz, nicht der zur Verfilmung von Peter Jackson) Gollum zum Hauptcharakter zu machen. Nur ausgezahlt hat der Mut sich in meinen Augen nicht.



Doch von Anfang an: Die Story von Der Herr der Ringe - Gollum setzt in der Zeit nach dem Ende von Der Kleine Hobbit an. Gollum hat Bilbo Beutlins Fährte verloren und die ersten fünf der zehn Kapitel spielen in Mordor, wo Gollum bald in den Sklavenverließen unter Barad-dûr eingesperrt wird, später geht es dann in den Düsterwald. Warum diese Episode im Leben von Gollum durchaus einiges Potential durchscheinen lässt, aber kein epischer Spaß aufkommt, verraten die folgenden Zeilen und das obige 4K-Video. Die Geschichte beginnt mit dem Verhör von Gollum durch Gandalf. Letzterer hinterfragt aus dem Off die Schilderungen Gollums und reichert damit auch ereignisarme Szenen an – das hätte auch gerne länger als nur im ersten Kapitel andauern können. Gollum, der Leisetreter



A Plague Tale ) Steine gegen Metall, um Wachen wegzulocken. Anders als im besagten A Plague Tale wird das Zielen mit dem Controller aber zur Geduldsprobe, weil eine intelligente Zielhilfe fehlt. Wie so oft bei Stealth ist das Thema KI schwierig: Es wäre schließlich wenig spaßig, wenn Wachen einen immer sofort entdecken oder ein ausgelöster Alarm nie endet. Das führt auch dazu, dass die Orks in diesem Fall gefühlt recht schnell aufgeben und dann zum Status Quo übergehen. Ansonsten ist die Schnelligkeit der Entdeckung (danach reicht eine direkte Berührung mit dem Feind und ihr seid dahin) angemessen und das Verhalten der Orks nicht übermäßig doof – aber es gibt einzelne Situationen, bei denen sie ganz kapituliert: Wenn der entdeckte Gollum sich an eine Kante hängt, dann wissen die furchterregenden Truppen Saurons nicht, wie sie ihm noch habhaft werden sollen.

Wie spielt es sich als Gollum? Manchmal ist seine Heimlichkeit und Heimtücke gefragt. Das Stealth-System fällt rudimentär aus: Im Schatten seid ihr unsichtbar. Manchmal löscht ihr Lampen, um euch weitere Schleichpfade zu schaffen. Ungepanzerte Orks erwürgt Gollum von hinten. Meistens werfe ich aber wie in (Requiem im Test ) Steine gegen Metall, um Wachen wegzulocken. Anders als im besagten A Plague Tale wird das Zielen mit dem Controller aber zur Geduldsprobe, weil eine intelligente Zielhilfe fehlt. Wie so oft bei Stealth ist das Thema KI schwierig: Es wäre schließlich wenig spaßig, wenn Wachen einen immer sofort entdecken oder ein ausgelöster Alarm nie endet. Das führt auch dazu, dass die Orks in diesem Fall gefühlt recht schnell aufgeben und dann zum Status Quo übergehen. Ansonsten ist die Schnelligkeit der Entdeckung (danach reicht eine direkte Berührung mit dem Feind und ihr seid dahin) angemessen und das Verhalten der Orks nicht übermäßig doof – aber es gibt einzelne Situationen, bei denen sie ganz kapituliert: Wenn der entdeckte Gollum sich an eine Kante hängt, dann wissen die furchterregenden Truppen Saurons nicht, wie sie ihm noch habhaft werden sollen.

Am besten funktionierte das Schleichen bei den seltenen Stellen, in denen ich in kleinen offenen Gebieten einen Weg suche – als ich von einem Sims fiel und beinahe entdeckt wurde, konnte ich erfolgreich improvisieren, da mir ein offenes Gatter ins Auge fiel, das tatsächlich auf einer alternativen Route zum Ziel führte. Dort kommt auch schön zum Einsatz, dass Gollum klettern kann und sich auf Knopfdruck klein macht und so durch Spalten oder unter Tische quetscht – hier wurde die Statur des Protagonisten gut für das Level-Design genutzt.

Tiefe Schatten (meist auch durch Dunst markiert) machen Gollum praktisch unsichtbar. Manchmal könnt ihr an vordefinierten Stellen die Beleuchtung manipulieren, um weitere Schleichwege zu eröffnen.

Gollum, die Hupfdohle Hüpfen und Klettern war am häufigsten mit Gollum angesagt. Sogar Wallruns hat die gebeutelte Kreatur drauf – zumindest an bestimmten Wänden, so wie er sich auch nur an markierten Kanten festhalten kann. Im Prolog wirkte das ebenso wie die Stealth-Mechanik noch ausgesprochen flach, später aber stoße ich mich aus dem Lauf von Wänden ab oder schlage Saltos an sich bewegenden Reckstangen. Zwar war mir öfter nicht auf den ersten oder zweiten Blick klar, wo es weitergehen soll. Die suboptimale Lesbarkeit der Umgebung wird aber durch die Gollum-Sicht abgefangen, die neben Gegnern in der Regel auch wichtige Kletter-Routen markiert.



Doch wie schon beim Schleichen macht die Steuerung mir oft einen Strich durch die Rechnung: Gollum rutscht sehr leicht von Kanten ab, bei Sprüngen fliegt er direkt in einem seltsamen hohen Bogen durch die Gegend, wenn das Spiel nicht automatisch eine Kante in der Nähe erkennt und Gollum in die Richtung bugsiert. Springe ich an eine Leiter, statt mich davor zu stellen und den Kletter-Knopf zu drücken, zeigt sich schnell, wie hakelig die Erkennung von Kletterpunkten in diesem Action-Adventure ausfallen kann. Ein anderes Beispiel: Lasse ich mich zu einer tieferliegenden Kante oder Kletterwand fallen, muss ich oft nochmal den Stick neigen (beziehungsweise mit WASD gegensteuern), damit Gollum sich wieder festhält.



Beim Stealth gehören Fehlversuche dazu (das Neuladen erfolgt mit SSD fix, auch wenn man unnötigerweise jedes Mal bestätigen muss, dass man wirklich den Checkpoint laden will), doch teils geht meine Entdeckung eben auf das Konto der Steuerung und ebenfalls so mancher Absturz bei den Sprungpassagen. Doch auch wenn mich die Steuerung später noch nervte, konnte ich mich hinein fuchsen und in den besten Momenten zimmert Daedalic schöne Parcours aus den schiefen Holzkonstruktionen, monumentalen Wällen und vor Stacheln strotzenden Metallverzierungen von Mordor, die mich angenehm an Prince of Persia – The Sands of Time zurückdenken lassen.



Es ist passend, dass mich Der Herr der Ringe - Gollum an ein zwanzig Jahre altes Spiel erinnert, denn der Titel hat allgemein den Vibe von Action-Adventures aus den 2000er-Jahren, die gerne alle möglichen Genre-Versatzstücke zusammenwarfen. Auch wenn Klettern und Springen am stärksten vertreten sind, fühlt sich auch das nicht wie der Kern-Gameplay-Loop von Gollum an. Etwas zu oft trotte ich schlicht NPCs hinterher, die mir etwas erzählen (nicht zu verwechseln mit schönen Abschnitten, in denen Gollum NPCs heimlich verfolgt und belauscht, wie man es von ihm kennt). In jedem Kapitel werfen die Entwickler etwas Neues in den Mix. Interessant für einen Daedalic-Titel: Es gibt selten Rätsel. Öfter gibt es wiederum Abschnitte, die nach Spielzeitstreckung riechen. So soll ich etwa dreimal in Folge in einen Gang kriechen, dort mit einem Fass interagieren und dann zurückkehren, bevor das aus dem Fass austretende Giftgas Gollum umbringt. Diese Aufgabe eskaliert weder in der Kniffligkeit des Rückwegs, noch in der Inszenierung der Flucht (die Routen werden tatsächlich immer unspektakulärer). Selbst theoretisch interessante Aufgaben wie Orklinge zu füttern werden spielerisch nur ein Ablaufen von fünf Schaltern ohne Highlights.



Und ich weiß nicht, was schlimmer ist: So öde umgesetzten Fleißaufgaben oder manches ätzende Minispiel, wie eines, bei dem ich einen Mitgefangenen dazu bewegen soll, zwei gefährliche Tiere aufzuscheuchen und dann einzusperren. Dabei kann ich nur hervorgehobene Punkte wählen, zu denen die Figur sehr langsam läuft. Die Lösung ist, einen Befehl zu geben und dann auf halber Strecke einen anderen Punkt als Ziel zu wählen, damit der NPC die Tiere aufscheucht, aber nicht von ihnen getroffen wird. Darauf warten die wilden Bestien brav im Pferch, bis er im Schneckentempo zum Schalter für den Käfig gedackelt ist. Der Weg zur Lösung erforderte viel Trial and Error, was noch mehr langsames Watscheln nach sich zog.

Bei diesem Rätsel müsst ihr herausfinden, wie ihr Botenvögel für den Meister des Sklavenverließes züchtet. Die Lösung besteht allerdings nur darin, die in die Umgebung gemalte Anleitung aufzuspüren.

Story und Technik In den ersten Kapiteln dominieren die eigentlich gefährlichen aber unspektakulären Aufgaben für Gollum und erfolglose Fluchtversuche die Kampagne. Auch wenn die Hintergrundgeschichte eines Zellenmitbewohners interessante Ansätze hat, dümpelt die Geschichte dort vor sich hin. Erst ab dem dritten Akt kommt auch eine übergeordnete Handlung in Gang: Weil irgendwer bei Gollums Sklavennummer vermerkte, dass er nicht angerührt werden darf, weckt er das Interesse des sogenannten Kerzenmannes – ein Magier und der als Verräter gebrandmarkte Kerkermeister unter dem schwarzen Turm. So wird Gollum zu dessen Spion und es tun sich gewisse Intrigen innerhalb der Anhängerschaft Saurons auf – die aber direkt klar sind und so keine Überraschung darstellen. Sowohl beim Kerzenmann als auch bei dem erwähnten Mitgefangenen zeigt sich ein wenig die Krux der Geschichte: Gollum selbst scheint trotz seiner tragischen Hintergrundgeschichte und bei all der Missachtung durch sein Umfeld für sich genommen nicht stark genug als Protagonist, sodass die Geschichte versucht, andere Figuren mit interessanten Facetten zu etablieren, auf die Gollum dann reagieren darf.



Von Anfang an kann ich öfter zwischen Gollum- oder Smeagol-Antworten wählen und treffe an einer Stelle je Kapitel eine große Entscheidung. Habe ich meine Wahl getroffen, muss ich in einem schmucklosen Bildschirm die andere Persönlichkeitshälfte überreden, die Sache so durchzuziehen (was mir in meiner Spielzeit mit den ersten fünf Kapiteln nie schwer fiel). Eine frühe Entscheidung ist dabei, welcher von Gollums Zellenmitbewohnern über die Klinge springt – das hatte zumindest längerfristige Auswirkungen in kleinerem Rahmen.



Technisch lief der Titel auf meinem System mit einer RTX 3070 und i5-13600 ohne Abstürze, auch wenn ich für 4K/60 DLSS im Performance-Modus aktivieren musste, was mir angesichts der gebotenen Grafik nicht einleuchten will. In der Testversion kam mir noch mancher Bug unter, so wurde beispielsweise einmal bei einer Sprungpassage plötzlich der vorletzte Checkpoint geladen, der allerdings nicht allzu weit entfernt war. An anderer Stelle ertrank ich, weil Gollum baum Tauchen nahe einer Wand stecken blieb. Die PS5-Testfassung hatte vor einem Patch mit Abstürzen und einen Spielstand-zerstörenden Bug zu kämpfen. Ein weiterer Patch zum Launch ist geplant.



Die Steuerung mit Maus und Tastatur geht beim Zielen besser von der Hand, allerdings war die Steuerung von Gollum selbst mit WASD nochmal hakeliger als mit dem Controller. Bei schmaleren Wegen war ich regelrecht gezwungen, auf dem Boden zu kauern, da Gollum sich so langsamer bewegt und dann nicht ungewollt über die Kante segelt. Ebenso musste ich kauern, um leise hinter Wachen laufen zu können, was sonst mit dem Controller durch sachte Neigung des Sticks möglich ist.



Meinung: Hagen Gehritz Der Herr der Ringe – Gollum ist so zwiegespalten wie die Titelfigur. Es passt klasse zu Gollum, andere Figuren zu belauschen, während er in den Schatten und über ihren Köpfen herumschleicht. Im nächsten Moment muss ich in derselben Szene einen Vorsprung schneller als ein Aufzug hochklettern, damit ich oben einen Ork erwürgen kann, bevor der sein Wissen an die Besucher ausplaudert.



Die Stärke des Sound-Designs und des fantastischen Soundtracks zeigt sich, wenn ich in einer Mine von allen Seiten von Ringgeistern in die Enge getrieben werde. Würde Gollum sich nur weniger hakelig steuern und hätte das Spiel mehr solcher Szenen! Stattdessen soll ich mehr als einmal Erkennungsmarken von toten Minenarbeitern sammeln, doch dabei wird die Gelegenheit für Environmental Storytelling (in Bezug auf die Schicksale der Sklaven in den Verließen des Schwarzen Turms) in den Wind geschossen, weil ich nur Copy-Paste-Leichen ohne Kontext abklappere. Manche Füllmaterial-Abschnitte ärgerten mich da mehr als die Macken beim Hüpfen und Schleichen.

Die Detailliebe der Kulissen ist fast verschwendet, wenn die Kamera sie beim Klettern nicht so gut einfängt wie in diversen anderen cineastischen Hüpfspielen. Der Fanservice tröstet wenig, wenn dem Plot und der Inszenierung lange die epische Stimmung fehlt. Und die tolle Synchronstimme von Gollum kann nicht die steife Mimik von ihm und anderen Figuren herausreißen, ganz abgesehen von diversen wenig überzeugenden Animationen abseits von Gollum selbst. Der Herr der Ringe – Gollum ist so zwiegespalten wie die Titelfigur. Es passt klasse zu Gollum, andere Figuren zu belauschen, während er in den Schatten und über ihren Köpfen herumschleicht. Im nächsten Moment muss ich in derselben Szene einen Vorsprung schneller als ein Aufzug hochklettern, damit ich oben einen Ork erwürgen kann, bevor der sein Wissen an die Besucher ausplaudert.Die Stärke des Sound-Designs und des fantastischen Soundtracks zeigt sich, wenn ich in einer Mine von allen Seiten von Ringgeistern in die Enge getrieben werde. Würde Gollum sich nur weniger hakelig steuern und hätte das Spiel mehr solcher Szenen! Stattdessen soll ich mehr als einmal Erkennungsmarken von toten Minenarbeitern sammeln, doch dabei wird die Gelegenheit für Environmental Storytelling (in Bezug auf die Schicksale der Sklaven in den Verließen des Schwarzen Turms) in den Wind geschossen, weil ich nur Copy-Paste-Leichen ohne Kontext abklappere. Manche Füllmaterial-Abschnitte ärgerten mich da mehr als die Macken beim Hüpfen und Schleichen.

GOLLUM PC

Einstieg/Bedienung Neue Elemente werden nach und nach eingeführt...

Meist faire Checkpoints

Gollum-Sinn markiert auch Kletterrouten ... wobei Hüpfen und Schleichen in der ersten Stunde sehr flach wirken

Steuerung zu unpräzise (noch etwas mehr mit Tastatur)

Nur ein automatisch speichernder Spielstand

Gollum-Sinn hilft nicht immer bei den häufigeren Wegfindungsproblemen

Nur ein Schwierigkeitsgrad Spieltiefe/Balance Gollum als Charakter klasse eingefangen

In den besten Momenten spaßiges Klettern und Springen à la Prince of Persia

Manche Stealth-Abschnitte erlauben mehrere Routen, um zum Ziel zu gelangen

Um Abwechslung bemüht

Reichlich Fanservice Teils dröge Abschnitte, die sich nach Spielzeitstreckung anfühlen

Häufiges Trial&Error (teils wegen der Steuerung) lässt selten Flow aufkommen

Wachen-KI versagt manchmal komplett

Story kommt stundenlang nicht in Gang und lässt selten epische Stimmung aufkommen

Einzelne mehr schlecht als recht umgesetzte Minispiele Grafik/Technik Diverse detailverliebte Umgebungen

Aktiviertes Raytracing bringt durch bessere Schatten Atmosphäre-Plus Hölzerne Mimik

Noch einige Bugs wie Festecken in einer Wand beim Tauchen

Maximale Systemanforderungen gemessen an Grafikqualität überraschend hoch Sound/Sprache Starker Soundtrack versteht es, die Stimmung zu setzen

Überwiegend gute Synchronisation, insbesondere von Gollum

Immersive Klangkulisse Multiplayer Nicht vorhanden 5.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Minimum: Win 10, i5-4660/ Ryzen 3 1200, GTX 1060, 6 GB RAM, 45 GB HDD

Maximum: Win 10, i5-8400/ Ryzen 5 3600, RTX 4080, 16 GB RAM, 45 GB SSD

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Versio n

n Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start Win 10, i5-4660/ Ryzen 3 1200, GTX 1060, 6 GB RAM, 45 GB HDDWin 10, i5-8400/ Ryzen 5 3600, RTX 4080, 16 GB RAM, 45 GB SSD

